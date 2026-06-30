لامبارد يمدد تعاقده مع كوفنتري حتى عام 2029

قال كوفنتري سيتي، الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، إن مدربه فرانك لامبارد وقّع عقداً جديداً سيبقيه في النادي حتى عام 2029.

حقّق لاعب الوسط السابق في تشيلسي ومنتخب إنجلترا تحولاً ملحوظاً منذ توليه المنصب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

بعد أن قاد كوفنتري الملحق المؤهل لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في موسمه الأول، نجح لامبارد في قيادة الفريق للفوز باللقب والعودة إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

تولى لامبارد تدريب الفريق في نوفمبر 2024، وقاده للأدوار الإقصائية المؤهلة للدوري الممتاز في موسمه الأول، لكنه خسر أمام سندرلاند في قبل النهائي. لكن المدرب الإنجليزي لم يستسلم، ونجح في إعادة كوفنتري سيتي مجدداً إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام 25 عاماً، بتصدره جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى في العام التالي. وقاد فرانك لامبارد نجم تشيلسي وإيفرتون السابق فريق كوفنتري لـ45 فوزاً في 82 مباراة له مع الفريق. وسيقود لامبارد كوفنتري في أول مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2001، عندما يواجه آرسنال على ملعب الإمارات في 21 أغسطس (آب). وسيبدأ كوفنتري مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة آرسنال حامل اللقب يوم 21 أغسطس.