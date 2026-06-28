«دورة ويمبلدون»: سيرينا ويليامز تخوض مباراتها الأولى

أكد منظمو بطولة ويمبلدون للتنس أن أول مباراة تخوضها سيرينا ويليامز في بطولة الجائزة الكبرى (غراند سلام)، التي تقام على الملاعب العشبية، منذ عام 2022 ستقام على الملعب الرئيسي، مساء الثلاثاء.

وتلتقي ويليامز 44 عاماً، الفائز ببطولة ويمبلدون 7 مرات، مع الأسترالية مايا جوينت 20 عاماً.

وأعلن نادي عموم إنجلترا، الأحد، عن جدول مباريات اليوم الثاني من البطولة.

وتفتتح البولندية إيغا شفيونتيك اللعب على الملعب الرئيسي يوم الثلاثاء (الساعة 01:30 مساءً بالتوقيت المحلي)، وفقاً للتقليد المتبع في بطولة ويمبلدون، عندما تواجه الأميركية تايلور تاونسيند في الدور الأول.

وبعد هذه المباراة، هناك مواجهة مرتقبة في منافسات الرجال تجمع الأميركي تايلور فريتز والبريطاني جاك دريبر، الذي يحظى بدعم الجماهير المحلية، في واحدة من أقوى مواجهات الدور الأول، قبل أن تختتم منافسات اليوم بمباراة سيرينا ويليامز ومايا جوينت.

وكانت سيرينا ويليامز قد ابتعدت عن ملاعب التنس منذ إعلان وداعها اللعبة عقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2022، لكنها حصلت على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في منافسات الفردي والزوجي، حيث ستلعب في الزوجي إلى جانب شقيقتها فينوس ويليامز 46 عاماً.