مورينيو يبدأ تدريبات ريال مدريد 13 يوليو المقبل

ذكر تقرير، الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيقود أولى حصصه التدريبية مع بداية ولايته الثانية مديراً فنياً للفريق الملكي ريال مدريد، يوم 13 يوليو (تموز) المقبل.

وقال التقرير؛ الذي أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن مورينيو لن يقدَّم رسمياً مديراً فنياً جديداً حتى الشهر المقبل.

ولم يؤكد ريال مدريد بعدُ عودة مورينيو، الآتي من فريق بنفيكا، لكن النادي البرتغالي أعلن، الثلاثاء، أن نظيره الإسباني وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب المخضرم، البالغة 15 مليون يورو (17.3 مليون دولار)، مشيراً إلى أن المدير الفني المثير للجدل توصل لاتفاق بالفعل.

وكانت عودة مورينيو إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» متوقفة على إعادة انتخاب رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، الذي كان يرغب في عودته، وهو ما تم تأكيده يوم الاثنين.

وأفادت تقارير إخبارية بأن مورينيو وقع عقداً لمدة 3 سنوات مع ريال مدريد. وكان تولى تدريب الفريق بين عامي 2010 و2013، وفاز خلال تلك الفترة بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك.

ومن المقرر أن يبدأ مورينيو التدريب في 13 يوليو المقبل، وهو موعد ضمن الأسبوع الأخير من كأس العالم؛ مما يعني على الأرجح عدم توفر جميع لاعبي الفريق بقيادة الفرنسي كيليان مبابي والبرتغالي فينيسيوس جونيور.

ووصل مورينيو إلى العاصمة الإسبانية مدريد، الثلاثاء، وأبلغ الفريق بموعد بدء التدريب.

ويتولى مورينيو المسؤولية خلفاً لتشابي ألونسو الذي قاد الريال فترة وجيزة، وكذلك ألفارو أربيلوا الذي عمل مديراً فنياً مؤقتاً حتى نهاية الموسم الماضي.

وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم المنقضي دون أي لقب للموسم الثاني على التوالي، حيث حل ثانياً في ترتيب الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي برشلونة المتوج بالبطولة، كما خرج من دور الـ8 لبطولة «دوري أبطال أوروبا» على يد بايرن ميونيخ الألماني.