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مورينيو يبدأ تدريبات ريال مدريد 13 يوليو المقبل

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

مورينيو يبدأ تدريبات ريال مدريد 13 يوليو المقبل

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)

ذكر تقرير، الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيقود أولى حصصه التدريبية مع بداية ولايته الثانية مديراً فنياً للفريق الملكي ريال مدريد، يوم 13 يوليو (تموز) المقبل.

وقال التقرير؛ الذي أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن مورينيو لن يقدَّم رسمياً مديراً فنياً جديداً حتى الشهر المقبل.

ولم يؤكد ريال مدريد بعدُ عودة مورينيو، الآتي من فريق بنفيكا، لكن النادي البرتغالي أعلن، الثلاثاء، أن نظيره الإسباني وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب المخضرم، البالغة 15 مليون يورو (17.3 مليون دولار)، مشيراً إلى أن المدير الفني المثير للجدل توصل لاتفاق بالفعل.

وكانت عودة مورينيو إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» متوقفة على إعادة انتخاب رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، الذي كان يرغب في عودته، وهو ما تم تأكيده يوم الاثنين.

وأفادت تقارير إخبارية بأن مورينيو وقع عقداً لمدة 3 سنوات مع ريال مدريد. وكان تولى تدريب الفريق بين عامي 2010 و2013، وفاز خلال تلك الفترة بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك.

ومن المقرر أن يبدأ مورينيو التدريب في 13 يوليو المقبل، وهو موعد ضمن الأسبوع الأخير من كأس العالم؛ مما يعني على الأرجح عدم توفر جميع لاعبي الفريق بقيادة الفرنسي كيليان مبابي والبرتغالي فينيسيوس جونيور.

ووصل مورينيو إلى العاصمة الإسبانية مدريد، الثلاثاء، وأبلغ الفريق بموعد بدء التدريب.

ويتولى مورينيو المسؤولية خلفاً لتشابي ألونسو الذي قاد الريال فترة وجيزة، وكذلك ألفارو أربيلوا الذي عمل مديراً فنياً مؤقتاً حتى نهاية الموسم الماضي.

وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم المنقضي دون أي لقب للموسم الثاني على التوالي، حيث حل ثانياً في ترتيب الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي برشلونة المتوج بالبطولة، كما خرج من دور الـ8 لبطولة «دوري أبطال أوروبا» على يد بايرن ميونيخ الألماني.

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لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)
  • تشاتانوغا : «الشرق الأوسط»
TT
  • تشاتانوغا : «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: يامال يتطلع بشدة إلى ترك بصمته في «كأس العالم الخاصة به»

لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)

قال المدير الفني للمنتخب الإسباني، أيتور كارانكا، الأربعاء، إن النجم الشاب لامين يامال متلهف بشدة للعودة من الإصابة من أجل ترك بصمته في «كأس العالم الخاصة به».

ولم يشارك يامال، لاعب برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً، منذ تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية في 22 أبريل (نيسان).

وقال مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه يأمل أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم أمام الرأس الأخضر، الاثنين، رغم أنه من غير المرجح أن يبدأ أساسياً في المباراة المقامة في أتلانتا.

ونقل كارانكا عن اللاعب قوله: «من الواضح أن اللاعبين دائماً يريدون اللعب، واللاعب الذي نتحدث عنه يمكنكم تخيل مدى شوقه للعودة».

وأضاف: «إنها كأس العالم الخاصة به، والجميع يريد مساعدة الفريق، لكن القرار النهائي بشأن الجاهزية وتوقيت العودة سيكون بيد لويس والجهاز الطبي».

ويواجه «لا روخا» أيضاً مخاوف تتعلق بإصابة كل من نيكو وليامز وفيكتور مونيوز، اللذين لم يسافرا مع الفريق إلى المكسيك لخوض المباراة الودية التي انتهت بالفوز على بيرو 3-1 الاثنين.

ويخوض بطل نسخة 2010 منافسات المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية والأوروغواي.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: البابا يقول إن الحياة «تُلعَب كفريق واحد» مثل كرة القدم

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: البابا يقول إن الحياة «تُلعَب كفريق واحد» مثل كرة القدم

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)

ألقى البابا ليو الرابع عشر، الأربعاء، كلمة موجّهة إلى مشجّعي كأس العالم قبيل انطلاق المنافسات، الخميس، قال فيها إن الحياة، مثل كرة القدم، يجب أن تُلعب «كفريق واحد».

وقال خلال فعالية أُقيمت في برشلونة: «كرة القدم تساعدنا أيضاً على تذكّر أمرٍ بالغ الأهمية: الحياة ليست سباقاً، ولا ينبغي أن تُعاش في عزلة».

وأضاف: «إنها شيء يُلعب كفريق، ويجب أن نتعلم كيف نركض معاً. وبهذا المعنى، قد يكون المرء نجماً، لكن إذا لم يمرّر الكرة أبداً، فإنه يمنع الآخرين من دخول اللعبة، وغالباً ما سيخسر».

وجاءت هذه التصريحات رداً على سؤال طرحه طفل في السادسة من عمره، سأل فيه عمّا إذا كان البابا يحب كرة القدم.

وأوضح البابا البالغ من العمر 70 عاماً أنه يفضّل رياضة كرة المضرب التي ما زال يمارسها بانتظام، لكنه يستمتع أيضاً بكرة القدم.

واستعاد ذكرياته عندما كان يمارس اللعبة مع طلاب الإكليريكية خلال فترة إقامته في البيرو، مشيراً إلى أنه كان يلعب في مركز الدفاع، وأنه «لم أكن هدّافاً بارعاً».

كما قال البابا المولود في الولايات المتحدة، للصحافيين على متن الرحلة المتجهة إلى إسبانيا، إنه سيدعم بالتأكيد منتخب بلاده في كأس العالم، التي تنطلق الخميس.

لكنه أقرّ بأنه «غير متأكد من عدد المباريات التي سأتمكن من متابعتها».

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة إلى جانب كل من المكسيك وكندا، على أن تنطلق المنافسات في مكسيكو، الخميس، فيما تُقام المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز).

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منيرة السديري رئيساً تنفيذياً لدورة الألعاب الآسيوية لـ«الصالات والفنون القتالية»

هذا التعيين يأتي في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة (دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية)
هذا التعيين يأتي في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة (دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية)
TT
TT

منيرة السديري رئيساً تنفيذياً لدورة الألعاب الآسيوية لـ«الصالات والفنون القتالية»

هذا التعيين يأتي في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة (دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية)
هذا التعيين يأتي في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة (دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية)

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية تعيين منيرة السديري رئيساً تنفيذياً للدورة، التي تستضيفها مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.

ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الجاهزية التنفيذية للدورة، ودعم مستهدفات السعودية في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لاستضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وتُعد السديري من الكفاءات الوطنية البارزة في قطاع الإدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات الكبرى، حيث شغلت عدداً من المناصب القيادية في القطاع الرياضي، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، إلى جانب عملها مديراً عاماً للإدارة العامة للمشاريع الخاصة باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

كما قادت منيرة السديري تنظيم وتنفيذ أكثر من 70 فعالية وبطولة ومشروعاً رياضياً محلياً ودولياً، من أبرزها سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وفورمولا إي الدرعية، وكأس الدرعية للتنس، إضافة إلى إشرافها على تتويج دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وحفل وتتويج كأس الملك من 2018 إلى 2021، إلى جانب مشاركتها في تنظيم فعاليات موسم الدرعية، وموسم الشرقية، وموسم جدة، وموسم حائل، إضافة إلى عدد من البطولات والفعاليات الدولية والمنافسات القارية والعالمية

ومن المقرر أن تتولى السديري قيادة العمليات التنفيذية للدورة، والإشراف على مختلف المسارات التنظيمية والتشغيلية، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية تعكس ما تمتلكه السعودية من قدرات متقدمة في استضافة وإدارة كبرى الأحداث الرياضية على المستويين القاري والدولي.

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