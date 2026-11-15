الهزاع والحماد لـ«الشرق الأوسط»: لا لرحيل دونيس

رشح خالد الهزاع، لاعب النصر السابق، نجم الأخضر والنادي الأهلي فراس البريكان للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي، في ظل النتائج الأخيرة التي حققها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سالم الدوسري أيضاً يستحق الجائزة، وأن الأهم هو أن تذهب إلى الكرة السعودية.

كما أيد الهزاع استمرار دونيس، مشيراً إلى التطور الذي شهده المنتخب على مستوى الروح والأداء، ومحذراً من أن تغيير المدير الفني قد يتسبب في إرباك اللاعبين والجهاز الفني، مضيفاً: «الاستمرار أؤيده وبقوة».

️| خالد الهزاع لاعب النصر السابق لـ«الشرق الأوسط»:- الجمعية قدمت خدمات للاعبين القدامى الذين خدموا الكرة السعودية وأسرهم، وقامت بالواجب وأكثر.- فراس البريكان الأقرب لجائزة أفضل لاعب آسيوي ويستحقها مع سالم الدوسري، والأهم أن تذهب الجائزة للكرة السعودية.- أؤيد استمرار دونيس مع... pic.twitter.com/DwauFemgDU — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 15, 2026

بينما أكد سعود الحماد لاعب الهلال، والأخضر سابقاً، دعمه لاستمرار دونيس، مشيراً إلى العمل الفني الذي يقدمه مع الأخضر، وما تحقق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمته الفوز بكأس الخليج والمستوى الذي ظهر به المنتخب أمام كوريا الجنوبية.

وقال الحماد إن إنهاء عقد المدرب قد يجعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يندم على القرار، في ظل الاستقرار الفني وارتياح اللاعبين للعمل معه.

وكان الهزاع أثنى على الخدمات التي تقدمها «جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية» لمن خدموا الكرة السعودية، وأسرهم، مؤكداً أنها قامت بواجبها وأكثر.

️| سعود الحماد لاعب الهلال السابق لـ«الشرق الأوسط»:- جمعية أصدقاء اللاعبين لها دور كبير في تذليل الصعوبات التي تواجه اللاعبين السابقين وأسرهم وأرامل اللاعبين المتوفين.- أنا مع استمرار مدرب المنتخب السعودي دونيس، فالمنتخب يعيش مرحلة استقرار واللاعبون مرتاحون للمدرب. pic.twitter.com/m1sumqXX6u — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 15, 2026

كما أشاد سعود الحماد بالدور الذي تؤديه الجمعية في تذليل الظروف والمعوقات التي تواجه اللاعبين السابقين وأسرهم وأرامل اللاعبين المتوفين، مثمناً جهود رئيس الجمعية ماجد عبد الله وزملائه في إدارتها، ومؤكداً أن ما تحقق يعكس حجم العمل المبذول، وأن القادم أجمل للجمعية.

وشهد الاجتماع ربع السنوي للجمعية حضور عدد من الرياضيين واللاعبين السابقين، إلى جانب عدد من المهتمين ببرامج الجمعية ومبادراتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم اللاعبين السابقين وأسرهم، ومناقشة احتياجاتهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وكشف فهيد الدوسري، أمين إدارة «جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجمعية قدمت نحو 130 خدمة منذ تأسيسها قبل قرابة عشر سنوات، مشيراً إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 500 أسرة عبر مسارات متعددة تشمل الإسكان والصحة والتوعية والتدريب والتمكين، بدعم وإشراف من وزارة الرياضة.

️| فهيد الدوسري أمين إدارة جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى لـ«الشرق الأوسط»:- الجمعية قدمت نحو 130 خدمة للاعبين السابقين، وتخدم قرابة 500 أسرة عبر مسارات الإسكان والصحة والتوعية والتدريب والتمكين، فيما تهدف اللقاءات الربع سنوية إلى الاستماع لاحتياجات اللاعبين ومناقشة المبادرات... pic.twitter.com/3SNgPI1Z1x — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 15, 2026

وأوضح الدوسري أن اللقاءات ربع السنوية تمثل فرصة للاستماع إلى اللاعبين السابقين، والتعرف على احتياجاتهم، ومناقشة المبادرات الجديدة التي تعتزم الجمعية طرحها، إلى جانب مراجعة الملفات والخدمات التي سبق العمل عليها.