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الرياضة رياضة سعودية

الهزاع والحماد لـ«الشرق الأوسط»: لا لرحيل دونيس

أشادا بالدور الذي تقدمه «جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية»

دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
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الهزاع والحماد لـ«الشرق الأوسط»: لا لرحيل دونيس

دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)

رشح خالد الهزاع، لاعب النصر السابق، نجم الأخضر والنادي الأهلي فراس البريكان للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي، في ظل النتائج الأخيرة التي حققها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سالم الدوسري أيضاً يستحق الجائزة، وأن الأهم هو أن تذهب إلى الكرة السعودية.

كما أيد الهزاع استمرار دونيس، مشيراً إلى التطور الذي شهده المنتخب على مستوى الروح والأداء، ومحذراً من أن تغيير المدير الفني قد يتسبب في إرباك اللاعبين والجهاز الفني، مضيفاً: «الاستمرار أؤيده وبقوة».

بينما أكد سعود الحماد لاعب الهلال، والأخضر سابقاً، دعمه لاستمرار دونيس، مشيراً إلى العمل الفني الذي يقدمه مع الأخضر، وما تحقق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمته الفوز بكأس الخليج والمستوى الذي ظهر به المنتخب أمام كوريا الجنوبية.

وقال الحماد إن إنهاء عقد المدرب قد يجعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يندم على القرار، في ظل الاستقرار الفني وارتياح اللاعبين للعمل معه.

وكان الهزاع أثنى على الخدمات التي تقدمها «جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية» لمن خدموا الكرة السعودية، وأسرهم، مؤكداً أنها قامت بواجبها وأكثر.

كما أشاد سعود الحماد بالدور الذي تؤديه الجمعية في تذليل الظروف والمعوقات التي تواجه اللاعبين السابقين وأسرهم وأرامل اللاعبين المتوفين، مثمناً جهود رئيس الجمعية ماجد عبد الله وزملائه في إدارتها، ومؤكداً أن ما تحقق يعكس حجم العمل المبذول، وأن القادم أجمل للجمعية.

وشهد الاجتماع ربع السنوي للجمعية حضور عدد من الرياضيين واللاعبين السابقين، إلى جانب عدد من المهتمين ببرامج الجمعية ومبادراتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم اللاعبين السابقين وأسرهم، ومناقشة احتياجاتهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وكشف فهيد الدوسري، أمين إدارة «جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجمعية قدمت نحو 130 خدمة منذ تأسيسها قبل قرابة عشر سنوات، مشيراً إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 500 أسرة عبر مسارات متعددة تشمل الإسكان والصحة والتوعية والتدريب والتمكين، بدعم وإشراف من وزارة الرياضة.

وأوضح الدوسري أن اللقاءات ربع السنوية تمثل فرصة للاستماع إلى اللاعبين السابقين، والتعرف على احتياجاتهم، ومناقشة المبادرات الجديدة التي تعتزم الجمعية طرحها، إلى جانب مراجعة الملفات والخدمات التي سبق العمل عليها.

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كرة القدم رياضة سعودية السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

الهزاع والحماد لـ«الشرق الأوسط»: لا لرحيل دونيس

دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
TT
TT

الهزاع والحماد لـ«الشرق الأوسط»: لا لرحيل دونيس

دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
دونيس خلال قيادته تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)

رشح خالد الهزاع، لاعب النصر السابق، نجم الأخضر والنادي الأهلي فراس البريكان للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي، في ظل النتائج الأخيرة التي حققها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سالم الدوسري أيضاً يستحق الجائزة، وأن الأهم هو أن تذهب إلى الكرة السعودية.

كما أيد الهزاع استمرار دونيس، مشيراً إلى التطور الذي شهده المنتخب على مستوى الروح والأداء، ومحذراً من أن تغيير المدير الفني قد يتسبب في إرباك اللاعبين والجهاز الفني، مضيفاً: «الاستمرار أؤيده وبقوة».

بينما أكد سعود الحماد لاعب الهلال، والأخضر سابقاً، دعمه لاستمرار دونيس، مشيراً إلى العمل الفني الذي يقدمه مع الأخضر، وما تحقق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمته الفوز بكأس الخليج والمستوى الذي ظهر به المنتخب أمام كوريا الجنوبية.

وقال الحماد إن إنهاء عقد المدرب قد يجعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يندم على القرار، في ظل الاستقرار الفني وارتياح اللاعبين للعمل معه.

وكان الهزاع أثنى على الخدمات التي تقدمها «جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية» لمن خدموا الكرة السعودية، وأسرهم، مؤكداً أنها قامت بواجبها وأكثر.

كما أشاد سعود الحماد بالدور الذي تؤديه الجمعية في تذليل الظروف والمعوقات التي تواجه اللاعبين السابقين وأسرهم وأرامل اللاعبين المتوفين، مثمناً جهود رئيس الجمعية ماجد عبد الله وزملائه في إدارتها، ومؤكداً أن ما تحقق يعكس حجم العمل المبذول، وأن القادم أجمل للجمعية.

وشهد الاجتماع ربع السنوي للجمعية حضور عدد من الرياضيين واللاعبين السابقين، إلى جانب عدد من المهتمين ببرامج الجمعية ومبادراتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم اللاعبين السابقين وأسرهم، ومناقشة احتياجاتهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وكشف فهيد الدوسري، أمين إدارة «جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجمعية قدمت نحو 130 خدمة منذ تأسيسها قبل قرابة عشر سنوات، مشيراً إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 500 أسرة عبر مسارات متعددة تشمل الإسكان والصحة والتوعية والتدريب والتمكين، بدعم وإشراف من وزارة الرياضة.

وأوضح الدوسري أن اللقاءات ربع السنوية تمثل فرصة للاستماع إلى اللاعبين السابقين، والتعرف على احتياجاتهم، ومناقشة المبادرات الجديدة التي تعتزم الجمعية طرحها، إلى جانب مراجعة الملفات والخدمات التي سبق العمل عليها.

مواضيع
كرة القدم رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السعودية دنيا صابر تصنع التاريخ في الجائزة الكبرى للتايكوندو

لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)
لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)
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السعودية دنيا صابر تصنع التاريخ في الجائزة الكبرى للتايكوندو

لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)
لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر إنجازاً تاريخياً بتأهلها إلى نهائي الجائزة الكبرى العالمية للعبة، والمقامة بالعاصمة الكازاخية آستانة، لتصبح أول لاعبة سعودية تصل لهذه المرحلة في تاريخ اللعبة بالمملكة.

وتعد الجائزة الكبرى العالمية من أبرز منافسات التايكوندو الدولية، وينظمها الاتحاد الدولي للتايكوندو، وتجمع نخبة اللاعبات واللاعبين المصنفين عالمياً للتنافس على لقب البطولة، وفق معايير تأهل محددة، ما يجعل الوصول لنهائيها إنجازاً يعكس المستوى الفني والتنافسي للاعبة.

وسبق أن حققت دنيا صابر المركز الخامس في دورة الألعاب الآسيوية 2026، واحتلت المركز الثالث عالمياً في وزن تحت 73 كيلوغراماً وفق تصنيف نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للحضور التنافسي للتايكوندو السعودي على الساحة الدولية، ويعكس التطور الذي تشهده الرياضة النسائية السعودية، كما يمثل إضافة نوعية لسجل إنجازات نادي القادسية للتايكوندو، ويؤكد دعمه للاعبات على المنافسة في المحافل الرياضية العالمية.

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الرياضة رياضة سعودية كازاخستان
الرياضة رياضة سعودية

خالد بن سلطان لـ«الشرق الأوسط»: بطولات الرالي السعودية أصبحت «عالمية»

الأمير خالد بن سلطان الفيصل يعطي شارة الانطلاقة الرسمية لرالي جدة (الاتحاد السعودي للسيارات)
الأمير خالد بن سلطان الفيصل يعطي شارة الانطلاقة الرسمية لرالي جدة (الاتحاد السعودي للسيارات)
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خالد بن سلطان لـ«الشرق الأوسط»: بطولات الرالي السعودية أصبحت «عالمية»

الأمير خالد بن سلطان الفيصل يعطي شارة الانطلاقة الرسمية لرالي جدة (الاتحاد السعودي للسيارات)
الأمير خالد بن سلطان الفيصل يعطي شارة الانطلاقة الرسمية لرالي جدة (الاتحاد السعودي للسيارات)

قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إن استضافة المملكة لأبطال عالميين في سباقات الراليات المحلية، يعكس نجاح الفعاليات التي تنظمها، ويسهم في تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة للسائقين المحليين للاحتكاك بأصحاب الخبرة وصقل مواهبهم.

وأشار الأمير خالد بن سلطان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب الحفل الختامي لرالي باها جدة «تويوتا 2026»، إن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سعيد بالمرحلة التي وصلت إليها البطولات المحلية، في ظل مشاركة أسماء وسائقين من أبطال العالم في فئتي السيارات والدراجات النارية.

وأضاف: «نحن في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سعداء جداً بهذه المرحلة التي وصلت إليها بطولاتنا المحلية، بوجود أسماء وسائقين وأبطال عالم في بطولاتنا المحلية، سواء على مستوى فئات السيارات أو الدراجات النارية، فهذا الشيء يعطي زخماً ومنافسة قوية في رالياتنا، وكوننا نستضيف أسماء كبيرة من أبطال العالم في بطولاتنا المحلية، فهذا يدل على نجاح الراليات والفعاليات بشكل عام التي تنظمها وتستضيفها المملكة».

وتابع: «هذا أيضاً يعطي فرصة للسائقين المحليين للاحتكاك بسائقين مخضرمين لديهم خبرة، لصقل مواهبهم وإعداد أنفسهم لمشوار حافل بالانتصارات للمملكة، وهذا يشعرنا بالفخر بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة، ويعطينا دافعاً لتقديم الأفضل بما يليق بسمعة المملكة ومحبي وممارسي هذه الرياضة».

وحول أثر إنجازات السائقين السعوديين على طموحات الجيل الجديد، وإمكانية ظهور أسماء جديدة على منصات التتويج العالمية، أوضح أن هذه الإنجازات تمنح المتسابقين دافعاً معنوياً لمواصلة تحقيق النجاحات، مشيراً إلى أهمية الراليات المحلية في إعداد السائقين للبطولات الدولية.

وقال: «هذا الشيء بالتأكيد يعطي دافعاً معنوياً للمتسابقين، مثل يزيد الراجحي وغيره ممن حققوا بطولات عالمية، لمضاعفة الإنجازات. وأيضاً تبرز أهمية الراليات المحلية لبطلنا يزيد وأبطال آخرين مثل ناصر العطية، وكذلك كل من يأتي من خارج المملكة، إذ تمنحهم فرصة للاستعداد لبطولاتهم الدولية».

وأضاف: «هذا الشيء لمسناه في السنوات الأولى التي نظمنا فيها البطولة، لأن المملكة تستضيف أهم الراليات وأقواها، ووجودهم هنا في المملكة وتمرسهم على الأرضية التي تُقام عليها هذه الراليات مهم بالنسبة لهم. نحن سعداء بأننا قادرون على خدمة هذه الرياضة في مكان قريب منهم، يستطيعون من خلاله صقل مواهبهم وتجهيز أنفسهم للبطولات الدولية».

وفي رسالة إلى متابعي رياضة المحركات ومحبيها، وجّه الأمير خالد بن سلطان شكره للجمهور على المتابعة والحضور الدائم، مؤكداً استمرار الاتحاد في تقديم ما يخدم الرياضة والمهتمين بها، والحرص على التواصل معهم والاستماع إلى مقترحاتهم.

وقال: «أولاً أحب أن أشكرهم على المتابعة، وأقول لهم إن المملكة في أمن وأمان، ومستمرون في تقديم كل ما نستطيع في خدمة الرياضة وكل من يهتم بهذه الرياضة. وإن شاء الله نكون دائماً حريصين على أن نكون قريبين منهم، ونسمع اقتراحاتهم، ونقدم لهم ما يسعون من خلاله إلى اكتساب الخبرة أو التعلم على هذه الرياضة، واكتشاف مناطق جميلة وسياحية في المملكة. ونشكرهم على المتابعة، وإن شاء الله نعدهم دائماً بتقديم الأفضل، وبما يليق بهم وبسمعة المملكة».

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