السعودية دنيا صابر تصنع التاريخ في الجائزة الكبرى للتايكوندوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5341630-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88
السعودية دنيا صابر تصنع التاريخ في الجائزة الكبرى للتايكوندو
لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)
حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر إنجازاً تاريخياً بتأهلها إلى نهائي الجائزة الكبرى العالمية للعبة، والمقامة بالعاصمة الكازاخية آستانة، لتصبح أول لاعبة سعودية تصل لهذه المرحلة في تاريخ اللعبة بالمملكة.
وتعد الجائزة الكبرى العالمية من أبرز منافسات التايكوندو الدولية، وينظمها الاتحاد الدولي للتايكوندو، وتجمع نخبة اللاعبات واللاعبين المصنفين عالمياً للتنافس على لقب البطولة، وفق معايير تأهل محددة، ما يجعل الوصول لنهائيها إنجازاً يعكس المستوى الفني والتنافسي للاعبة.
وسبق أن حققت دنيا صابر المركز الخامس في دورة الألعاب الآسيوية 2026، واحتلت المركز الثالث عالمياً في وزن تحت 73 كيلوغراماً وفق تصنيف نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للحضور التنافسي للتايكوندو السعودي على الساحة الدولية، ويعكس التطور الذي تشهده الرياضة النسائية السعودية، كما يمثل إضافة نوعية لسجل إنجازات نادي القادسية للتايكوندو، ويؤكد دعمه للاعبات على المنافسة في المحافل الرياضية العالمية.
اختتم منتخب مونتنيغرو مشواره في المجموعة الثانية في المستوى الثالث لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم على أفضل وجه.
«الشرق الأوسط» (ليماسول (قبرص))
السعودية دنيا صابر تصنع التاريخ في الجائزة الكبرى للتايكوندوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5341630-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88
السعودية دنيا صابر تصنع التاريخ في الجائزة الكبرى للتايكوندو
لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر تتألق في آستانة (الاتحاد السعودي للتايكوندو)
حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا صابر إنجازاً تاريخياً بتأهلها إلى نهائي الجائزة الكبرى العالمية للعبة، والمقامة بالعاصمة الكازاخية آستانة، لتصبح أول لاعبة سعودية تصل لهذه المرحلة في تاريخ اللعبة بالمملكة.
وتعد الجائزة الكبرى العالمية من أبرز منافسات التايكوندو الدولية، وينظمها الاتحاد الدولي للتايكوندو، وتجمع نخبة اللاعبات واللاعبين المصنفين عالمياً للتنافس على لقب البطولة، وفق معايير تأهل محددة، ما يجعل الوصول لنهائيها إنجازاً يعكس المستوى الفني والتنافسي للاعبة.
وسبق أن حققت دنيا صابر المركز الخامس في دورة الألعاب الآسيوية 2026، واحتلت المركز الثالث عالمياً في وزن تحت 73 كيلوغراماً وفق تصنيف نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للحضور التنافسي للتايكوندو السعودي على الساحة الدولية، ويعكس التطور الذي تشهده الرياضة النسائية السعودية، كما يمثل إضافة نوعية لسجل إنجازات نادي القادسية للتايكوندو، ويؤكد دعمه للاعبات على المنافسة في المحافل الرياضية العالمية.
خالد بن سلطان لـ«الشرق الأوسط»: بطولات الرالي السعودية أصبحت «عالمية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5341612-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
خالد بن سلطان لـ«الشرق الأوسط»: بطولات الرالي السعودية أصبحت «عالمية»
الأمير خالد بن سلطان الفيصل يعطي شارة الانطلاقة الرسمية لرالي جدة (الاتحاد السعودي للسيارات)
قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إن استضافة المملكة لأبطال عالميين في سباقات الراليات المحلية، يعكس نجاح الفعاليات التي تنظمها، ويسهم في تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة للسائقين المحليين للاحتكاك بأصحاب الخبرة وصقل مواهبهم.
وأشار الأمير خالد بن سلطان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب الحفل الختامي لرالي باها جدة «تويوتا 2026»، إن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سعيد بالمرحلة التي وصلت إليها البطولات المحلية، في ظل مشاركة أسماء وسائقين من أبطال العالم في فئتي السيارات والدراجات النارية.
وأضاف: «نحن في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سعداء جداً بهذه المرحلة التي وصلت إليها بطولاتنا المحلية، بوجود أسماء وسائقين وأبطال عالم في بطولاتنا المحلية، سواء على مستوى فئات السيارات أو الدراجات النارية، فهذا الشيء يعطي زخماً ومنافسة قوية في رالياتنا، وكوننا نستضيف أسماء كبيرة من أبطال العالم في بطولاتنا المحلية، فهذا يدل على نجاح الراليات والفعاليات بشكل عام التي تنظمها وتستضيفها المملكة».
وتابع: «هذا أيضاً يعطي فرصة للسائقين المحليين للاحتكاك بسائقين مخضرمين لديهم خبرة، لصقل مواهبهم وإعداد أنفسهم لمشوار حافل بالانتصارات للمملكة، وهذا يشعرنا بالفخر بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة، ويعطينا دافعاً لتقديم الأفضل بما يليق بسمعة المملكة ومحبي وممارسي هذه الرياضة».
️| الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، خلال الحفل الختامي لرالي باها جدة تويوتا 2026:– أشكر الجمهور المحب والمتابع.. المملكة العربية السعودية تنعم بالأمن والأمان، ومستمرون في تقديم كل ما نستطيع لخدمة... pic.twitter.com/PwWmX5IyVT
وحول أثر إنجازات السائقين السعوديين على طموحات الجيل الجديد، وإمكانية ظهور أسماء جديدة على منصات التتويج العالمية، أوضح أن هذه الإنجازات تمنح المتسابقين دافعاً معنوياً لمواصلة تحقيق النجاحات، مشيراً إلى أهمية الراليات المحلية في إعداد السائقين للبطولات الدولية.
وقال: «هذا الشيء بالتأكيد يعطي دافعاً معنوياً للمتسابقين، مثل يزيد الراجحي وغيره ممن حققوا بطولات عالمية، لمضاعفة الإنجازات. وأيضاً تبرز أهمية الراليات المحلية لبطلنا يزيد وأبطال آخرين مثل ناصر العطية، وكذلك كل من يأتي من خارج المملكة، إذ تمنحهم فرصة للاستعداد لبطولاتهم الدولية».
وأضاف: «هذا الشيء لمسناه في السنوات الأولى التي نظمنا فيها البطولة، لأن المملكة تستضيف أهم الراليات وأقواها، ووجودهم هنا في المملكة وتمرسهم على الأرضية التي تُقام عليها هذه الراليات مهم بالنسبة لهم. نحن سعداء بأننا قادرون على خدمة هذه الرياضة في مكان قريب منهم، يستطيعون من خلاله صقل مواهبهم وتجهيز أنفسهم للبطولات الدولية».
وفي رسالة إلى متابعي رياضة المحركات ومحبيها، وجّه الأمير خالد بن سلطان شكره للجمهور على المتابعة والحضور الدائم، مؤكداً استمرار الاتحاد في تقديم ما يخدم الرياضة والمهتمين بها، والحرص على التواصل معهم والاستماع إلى مقترحاتهم.
وقال: «أولاً أحب أن أشكرهم على المتابعة، وأقول لهم إن المملكة في أمن وأمان، ومستمرون في تقديم كل ما نستطيع في خدمة الرياضة وكل من يهتم بهذه الرياضة. وإن شاء الله نكون دائماً حريصين على أن نكون قريبين منهم، ونسمع اقتراحاتهم، ونقدم لهم ما يسعون من خلاله إلى اكتساب الخبرة أو التعلم على هذه الرياضة، واكتشاف مناطق جميلة وسياحية في المملكة. ونشكرهم على المتابعة، وإن شاء الله نعدهم دائماً بتقديم الأفضل، وبما يليق بهم وبسمعة المملكة».
«ودية ملعب أرامكو» تجهز القادسية لاستئناف الدوري السعوديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5341582-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
«ودية ملعب أرامكو» تجهز القادسية لاستئناف الدوري السعودي
من استعدادات القادسية لاستئناف الدوري السعودي (نادي القادسية)
استأنف رباعي المنطقة الشرقية تدريباته الاستعدادية، تأهباً لاستئناف بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد فترة التوقف التي أعقبت قرار إعادة جدولة مباريات البطولة ابتداء من الجولة 13.
ففي الخبر عاود القادسية تدريباته بقيادة الآيرلندي بريندان رودجرز، إذ عاد جميع اللاعبين المحليين والأجانب، باستثناء اللاعبين المختارين للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، وكان من أبرز الغائبين عن التدريبات اللاعبان المكسيكي كينونيس والهولندي رايندرز.
ونظراً إلى كثرة الغيابات في صفوف الفريق من اللاعبين المحليين والأجانب وحتى في الفئات السنية، اضطر المدرب إلى وضع خطة يخوض من خلالها ودية واحدة أمام الرفاع البحريني الأربعاء.
وستكون هذه المباراة استعداداً لمواجهة الفيحاء في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) التي ستقام على ملعب نادي الاتفاق، فيما تجري مساعٍ لنقلها إلى ملعب «أرامكو» الذي سيحتضن، على الأرجح، المباراة الودية.
ويسعى رودجرز إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين من أجل الوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم كون الفريق تنتظره استحقاقات كثيرة ومباريات مضغوطة نتيجة التداخل في مسابقتي بطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سيعاود الفريق مشواره في البطولة القارية حتى قبل العودة للاستحقاقات المحلية إذ سيواجه شباب الأهلي الإماراتي في دبي قبل مواجهة الفيحاء الدورية بثلاثة أيام.
وفي الاتفاق أخفى المدرب الأسترالي آرثر باباس الخطة التي سيعتمدها للاستعداد لمواجهة الهلال المقررة في 28 نوفمبر، المؤجلة من الجولة الماضية، إذ اعتذر المدرب عن طلب بعض الأندية المجاورة خوض خمس مباريات ودية، وقد يكتفي بالمناورات فقط قبل المواجهة المقبلة التي ستقام على ملعب النادي.
ويسعى المدرب إلى تجهيز عدد من اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة في فترة سابقة من أجل الزج بهم في المباراة الصعبة، حيث لا يزال الغموض يحوم حول إمكانية مشاركة المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي والإسباني ألفارو ميدران، فيما تأكد غياب اللاعب الفرنسي ريان ميسي لعدم إمكانية تعافيه التام قبل تلك المباراة وسط توقعات أن يمتد برنامجه العلاجي إلى عدة أسابيع.
كما أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب البارز خالد الغنام تهدد مشاركته في المواجهة المقبلة التي تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الفريق على تحقيق مركز متقدم بالدوري عدا طموح الفوز باللقب الخليجي.
وسيعود قائد الفريق عبد الله الخطيب إلى التدريبات بعد نهاية مشاركته مع المنتخب السعودي في المعسكر المقام حالياً في الدوحة.
وفي الأحساء عاود الفتح الاستعدادات لمواجهة الرياض الخميس بعد المقبل بعد أن منح اللاعبون إجازة قصيرة خلال فترة التوقف.
ويسعى المدرب المغربي جمال السلامي إلى استغلال حالة الاستقرار الحالية من أجل التعرف على إمكانات لاعبي الفريق، إذ كان بحاجة ماسة إلى فترة التوقف من أجل ترتيب الأوراق وإصلاح ما يمكن إصلاحه لتحسين نتائج الفريق قبل انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية حيث أوصى بالتعاقد مع عدة أسماء في عدة مراكز لتقوية الصفوف.
وسيخوض الفتح مباراتين وديتين الأولى أمام الجيل أحد فرق دوري الدرجة الأولى في الأحساء، فيما سيخوض الودية الثانية في القطيف أمام الخليج الخميس المقبل.
وشهدت التدريبات وجود جميع الأسماء بالفريق، إذ سيؤدي الفتح مباراته المقبلة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الهفوف لخضوع ملعبه الموجود في مدينة المبرز إلى الزراعة الشتوية.
واصطدمت حملة الإدارة لشحذ الدعم الجماهيري في مباراة الرياض بنقلها إلى المدينة الرياضية بالهفوف ما يستدعي توفير مواصلات باعتبار أن ملعب النادي يقع في قلب مدينة المبرز بعكس المدينة الرياضية.
أما الخليج فقد عاود تدريباته لكن على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف لخضوع ملعب النادي بمدينة سيهات للزراعة الشتوية.
وأظهرت صور عودة التدريبات حالة الارتياح الكبيرة التي كان عليها الجهازان الإداري والفني واللاعبون بعد النتائج الإيجابية قبل فترة التوقف الحالية، التي جعلت الفريق يتقدم نحو مناطق الدفء بشكل مبكر.
وسيكتفي المدرب البرتغالي غوميز بمباراة ودية واحدة أمام الفتح الخميس المقبل في القطيف قبل أن يفتح ملف مواجهة الخلود في الرس.
وللمرة الأولى اكتملت صفوف الخليج في مواجهة الحزم في المباراة الأخيرة قبل التوقف التي نجح خلالها في قلب النتيجة وتسجيل أربعة أهداف، وهذا ما جعل رئيس النادي المهندس أحمد خريدة يبدي سعادة كبيرة جراء ذلك الفوز الكبير وتكامل الصفوف لدى حديثه لوسائل الإعلام بعد نهاية تلك المباراة.