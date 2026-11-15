«فتيات السعودية» يدشن معسكره في جدة

المعسكر يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات وتعزيز الانسجام بينهن (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
دشن المنتخب السعودي للفتيات تحت 15 عاماً، الأحد، معسكره التدريبي بمدينة جدة الذي يستمر حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، من خلال البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني، بما يسهم في تطوير المستوى ومواصلة إعداد اللاعبات للمرحلة المقبلة.
واستدعى الجهاز الفني 24 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، هنّ: الجوري الدوسري، ونورة المالكي، ونور علي، ومريم اليوسف، وهداية عبد العزيز، وصبا العليان، ومها شراحيلي، والجليلة مدبش، ولارا بخيت، وحياة أبو الحمص، ورسيل ريفي، وديما إبراهيم، ولوتس الجهني، وسيرين سويلم، والجوهرة عبد الله، ورنا الخماش، وبتيل مرزوق، ورتيل المربعي، وأسمار هوساوي، ويارا آل صالح، ولورا حمادي، وسعدية محمد، ورولين عبد الله، وذوق الزباني.
ويأتي المعسكر ضمن خطة إعداد أخضر الفتيات تحت 15 عاماً، التي يشرف عليها «الاتحاد السعودي لكرة القدم»؛ لمواصلة تطوير المنتخب.
المعسكر يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات وتعزيز الانسجام بينهن (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
دشن المنتخب السعودي للفتيات تحت 15 عاماً، الأحد، معسكره التدريبي بمدينة جدة الذي يستمر حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، من خلال البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني، بما يسهم في تطوير المستوى ومواصلة إعداد اللاعبات للمرحلة المقبلة.
واستدعى الجهاز الفني 24 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، هنّ: الجوري الدوسري، ونورة المالكي، ونور علي، ومريم اليوسف، وهداية عبد العزيز، وصبا العليان، ومها شراحيلي، والجليلة مدبش، ولارا بخيت، وحياة أبو الحمص، ورسيل ريفي، وديما إبراهيم، ولوتس الجهني، وسيرين سويلم، والجوهرة عبد الله، ورنا الخماش، وبتيل مرزوق، ورتيل المربعي، وأسمار هوساوي، ويارا آل صالح، ولورا حمادي، وسعدية محمد، ورولين عبد الله، وذوق الزباني.
ويأتي المعسكر ضمن خطة إعداد أخضر الفتيات تحت 15 عاماً، التي يشرف عليها «الاتحاد السعودي لكرة القدم»؛ لمواصلة تطوير المنتخب.
في المواجهة الـ13… المنتخب السعودي يسعى لتأكيد تفوقه التاريخي على أوزبكستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5341487-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8013%E2%80%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89
في المواجهة الـ13… المنتخب السعودي يسعى لتأكيد تفوقه التاريخي على أوزبكستان
يدخل «الأخضر» المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الأول على كوريا الجنوبية منذ عام 2005 (حساب المنتخب السعودي)
يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، بمواجهة ودية أمام نظيره الأوزبكي، الثلاثاء، ساعياً إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً، بعدما استهل المعسكر بفوز مثير على كوريا الجنوبية 3 - 2.
ويدخل «الأخضر» المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب إنهائه انتظاراً استمر أكثر من عقدين لتحقيق الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي؛ إذ يعود آخر انتصار له على منافسه قبل المباراة الأخيرة إلى عام 2005.
وإذا كانت مواجهة كوريا الجنوبية قد شهدت كسر سلسلة طويلة من النتائج السلبية، فإن المنتخب السعودي يتطلع أمام أوزبكستان إلى تأكيد تفوقه في المواجهات الأخيرة بين المنتخبين، وتعزيز سجله الإيجابي في تاريخ لقاءاتهما.
والتقى المنتخبان في 12 مباراة بمختلف المسابقات، شملت «كأس آسيا» والتصفيات المؤهلة إلى «كأس العالم» والمباريات الودية، حقق خلالها المنتخب السعودي 7 انتصارات، مقابل 4 لأوزبكستان، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.
ويعود آخر انتصار للمنتخب الأوزبكي على السعودية إلى نهائيات «كأس آسيا» عام 2015، بينما فرض «الأخضر» أفضليته في المواجهات التي جمعتهما ضمن التصفيات المونديالية.
وخلال تصفيات «كأس العالم»، التقى المنتخبان 6 مرات، فازت السعودية في 4 منها، كان آخرها انتصاران ذهاباً وإياباً في المرحلة الثانية من تصفيات «مونديال 2022»، مقابل فوز أوزبكي وحيد في تصفيات «نسخة 2010»، وتعادل واحد في تصفيات «مونديال 2006».
أما على صعيد «كأس آسيا»، فتواجه المنتخبان 4 مرات، كانت البداية في نسخة عام 2000، عندما حقق المنتخب السعودي فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة، في أكبر نتيجة بتاريخ مواجهاتهما.
وفي نسخة 2004، نجحت أوزبكستان في الفوز بهدف دون رد، قبل أن يرد المنتخب السعودي بانتصار 2 - 1 في الدور ربع النهائي من نسخة 2007، فيما حسم المنتخب الأوزبكي آخر مواجهة بينهما في البطولة القارية لمصلحته بنتيجة 3 - 1 عام 2015.
وتعود آخر مباراة ودية جمعت المنتخبين إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2010، عندما حقق «الأخضر» فوزاً كبيراً بـ4 أهداف دون مقابل.
ويأمل المنتخب السعودي الاستفادة من مواجهة الثلاثاء لإنهاء معسكر الدوحة بانتصار جديد، ومواصلة البناء على الأداء الذي قدمه أمام كوريا الجنوبية، إلى جانب تعزيز تفوقه التاريخي على المنتخب الأوزبكي.
هل شكلت «الكرات الثابتة» نقطة تحوّل في مسار الأخضر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5341292-%D9%87%D9%84-%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%9F
هل شكلت «الكرات الثابتة» نقطة تحوّل في مسار الأخضر؟
فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام كوريا الجنوبية (المنتخب السعودي)
في كرة القدم الحديثة، أصبحت مسألة إجادة تنفيذ «الكرات الثابتة» جزءاً أساسيّاً ورئيسياً من تطور الفرق، ويحرص عليها معظم المدربين، ويعود ذلك إلى أنها تشكل نوعاً من أساليب الضغط في عالم كرة القدم.
وبما أن التسجيل أصبح يتطلب مجهوداً كبيراً لإيصال الكرة إلى الثلث الأخير من الملعب، بينما أصبحت الكرات الثابتة تختصر ذلك، وتخلق موقف تسجيل من العدم.
وفي المنتخب السعودي كان هذا الأمر بالغ الأهمية منذ وصول المدرب اليوناني دونيس لقيادة الدفة الفنية؛ ففي أكثر من مؤتمر صحافي، أكد المدرب على أهمية الكرات الثابتة، وينقسم الأمر في الكرات الثابتة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: «كيف تهاجم بالكرات الثابتة؟ وكيف تدافع في الكرات الثابتة؟ وكيف تنفّذ الكرات الثابتة؟»، والتنفيذ مهم في هذه العملية الهجومية؛ فدقة التنفيذ ستحدد خلق فرصة تسجيل من عدمها.
ووفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» التي رصدت تدريبات دونيس منذ تعيينه، فقد تدرَّب لاعبو المنتخب السعودي في 16 حصة تدريبية من أصل 44 حصة على الكرات الثابتة، وهذا أمر واضح في المنتخب السعودي.
ورصدت «الشرق الأوسط» نقطة محورية في جميع مباريات المنتخب السعودي تحت قيادة دونيس، ومنها مواجهة أمام كوريا الجنوبية، حيث قام المساعد ماكس أنجيليناس بتوجيه اللاعبين في كل كرة ثابتة دفاعياً وهجومياً، وهو المدرب المشرف على الكرات الثابتة في المنتخب السعودي حالياً.
وجاء الهدف الثالث للمنتخب السعودي برأس عبد الإله العمري في مرمى كوريا الجنوبية عن طريق ركلة ثابتة، وهو الهدف الخامس من موقف كرة ثابتة يسجله الأخضر تحت قيادة دونيس من أصل 16 هدفاً سجلها الأخضر في جميع المباريات.
أما في الكرات الثابتة الدفاعية، فتحسن المنتخب السعودي كثيراً في هذا الجانب، على عكس البدايات تحت قيادة المدرب اليوناني، وفي المجمل استقبل المنتخب السعودي 9 أهداف تحت قيادة دونيس منها 3 أهداف من كرات ثابتة، هي هدف الإكوادور الأول في اللقاء الودي قبل المونديال، وهدفان من منتخب إسبانيا في مباريات المونديال.
وبعد الفوز على منتخب العراق في الجولة الثالثة من كأس الخليج، أجاب المدرب اليوناني دونيس حول الكرات الثابتة وتحسّن الأخضر دفاعياً بها حيث قال حينها: «نعمل كثيراً بشكل هجومي وحتى دفاعي، ويمكننا أن نقول شيئاً، لأنه (خاصة في كأس العالم دفاعياً وقبل ذلك في المباريات الودية) لدينا مشكلة كبيرة، والآن، نتحسن كثيراً، ومرة أخرى نستمر في العمل في بعض الأحيان. يعتمد ذلك على الركلة وتنفيذها».
مما لا شك فيه أن المنتخب السعودي تطور في هذا الجانب دفاعياً وأيضاً هجومياً، وسيكون اللقاء الودي المقبل أمام منتخب أوزبكستان من الاختبارات المهمة في هذا الجانب، خصوصاً مع القوة البدنية التي يمتاز بها اللاعبون الأوزبكيون.
يُذكر أن دونيس منح لاعبي «الأخضر» يوماً حراً في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، عقب فوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، الجمعة، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وفضّل دونيس إراحة لاعبيه من التدريبات، وإتاحة الفرصة أمامهم لقضاء جولة حرة في الدوحة، على أن يعودوا مساء السبت إلى مقر إقامة البعثة، تمهيداً لاستكمال البرنامج الإعدادي للمواجهة الودية الثانية أمام أوزبكستان.
ويستأنف المنتخب السعودي تدريباته، مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف، على ملعب «الإرسال» في الدوحة، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، يواصل خلالها الجهاز الفني تحضيراته للمواجهة الأخيرة في المعسكر.
ويختتم «الأخضر» معسكره الثلاثاء المقبل بملاقاة منتخب أوزبكستان على استاد «خليفة بن حمد»، ملعب نادي السد، في ثاني تجاربه الودية خلال فترة التوقف الدولي.
واستبعد دونيس اللاعب محمد محزري من معسكر «الأخضر» المقام حالياً في العاصمة القطرية، الدوحة، بعد تعرُّضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تأكدت حاجته على أثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي.
وجاء قرار الاستبعاد عقب شعور اللاعب بآلام في العضلة الخلفية، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه للإصابة، لتتقرر عودته إلى الرياض، السبت، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي مع ناديه.