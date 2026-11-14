جدة تزف أبطال «الرالي»... والراجحي يحلق بالصدارة

حسم السائق السعودي يزيد الراجحي لقب رالي باها جدة 2026 للمرة السابعة في مسيرته، والخامسة على التوالي، بعدما أنهى منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها في صدارة الترتيب العام، متقدماً على القطري ناصر العطية، بينما توّج محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي الفائزين، مساء السبت، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأنهى الراجحي منافسات الرالي بزمن إجمالي بلغ ساعتين و23 دقيقة و55.7 ثانية، متفوقاً على العطية الذي حل ثانياً بفارق دقيقة واحدة و5.8 ثانية، بينما جاء صالح السيف في المركز الثالث بفارق 17 دقيقة و35.4 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة «ألتيمت»، أحرز خلف الشمري المركز الأول بزمن إجمالي بلغ 3 ساعات و10 دقائق و40.5 ثانية، وجاء أحمد الشمري ثانياً، وعيادة الشمري ثالثاً.

أما فئة «ستوك»، فشهدت فوز عبد العزيز اليعيش بالمركز الأول بزمن بلغ 3 ساعات و49 دقيقة و0.7 ثانية، متقدماً على سالم القريني صاحب المركز الثاني، ومحمد عسيري الذي حل ثالثاً.

وفي فئة «تشالنجر»، انتزع صالح السيف المركز الأول بزمن إجمالي بلغ ساعتين و41 دقيقة و31.1 ثانية، بينما حلت دانية عقيل في المركز الثاني.

الراجحي انتزع صدارة السباق عن جدارة (الشرق الأوسط)

وشهدت فئة «سايد باي سايد» فوز حمد الحربي بالمركز الأول بزمن بلغ 3 ساعات و9 دقائق و32.3 ثانية، ثم مها الحملي في المركز الثاني، ومشاعل الهويش في المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات الدراجات النارية، أحرز الإماراتي محمد البلوشي المركز الأول بزمن إجمالي بلغ 3 ساعات و39 دقيقة و17.6 ثانية، متقدماً على مواطنه سلطان البلوشي الذي جاء ثانياً، بينما احتل إبراهيم الجارالله المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كواد»، حقق هيثم التويجري المركز الأول بزمن إجمالي بلغ 4 ساعات و7 دقائق و54.1 ثانية، وجاء عبد الرحمن العبد اللطيف ثانياً، وبدر الحمدان ثالثاً.

وتنتقل منافسات بطولة السعودية للباها إلى منطقة القصيم، التي تستضيف الجولة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث يتجدد التنافس بين العطية والراجحي على لقب الموسم.

وكان العطية قد توّج بلقب رالي حائل الدولي، قبل أن يرد الراجحي بفوزه في جدة، لتصبح الجولة الختامية في القصيم حاسمة في تحديد هوية بطل الموسم.