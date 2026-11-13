رالي جدة: العطية في الصدارة... والراجحي يلاحقه

انتزع القطري ناصر العطية صدارة الترتيب العام للمرحلة الأولى من «رالي باها جدة 2026»، الجمعة، بعدما قطع مسافة المرحلة الخاصة البالغة 217 كيلومتراً في ساعة واحدة و33 دقيقة و47.1 ثانية، متقدماً على السعودي يزيد الراجحي الذي حلّ ثانياً بفارق دقيقة واحدة و7.8 ثوانٍ، فيما جاء صالح السيف ثالثاً بفارق 11 دقيقة و25.8 ثانية عن المتصدر.

وشهدت منافسات المرحلة الأولى من الرالي، الذي يمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها، تنافساً مثيراً بين المشاركين في مختلف فئات السيارات والدراجات النارية، وسط ترقب لحسم المراكز النهائية في المرحلة الختامية، السبت.

وفي فئة «ألتيمت»، تصدر خلف الشمري الترتيب بعدما أنهى المرحلة بزمن بلغ ساعتين ودقيقة واحدة و3.7 ثوانٍ، وجاء عيادة الشمري ثانياً، وأحمد الشمري ثالثاً.

وفي فئة «ستوك»، أحرز عبد العزيز اليعيش المركز الأول بزمن بلغ ساعتين و32 دقيقة و25.1 ثانية، متقدماً على سالم القريني الذي حلّ ثانياً، ومحمد عسيري صاحب المركز الثالث.

أما في فئة «تشالنجر»، فحقق صالح السيف المركز الأول بعدما سجل زمناً بلغ ساعة واحدة و45 دقيقة و12.9 ثانية، فيما حلّت دانية عقيل في المركز الثاني.

وفي فئة «سايد باي سايد»، تصدرت مها الحملي المنافسات بزمن بلغ ساعتين و6 دقائق و32.3 ثانية، تلاها حمد الحربي في المركز الثاني، ثم مشاعل الهويش ثالثة.

وعلى صعيد منافسات الدراجات النارية، فرض الإماراتي محمد البلوشي تفوقه في المرحلة الأولى، مسجلاً ساعتين و20 دقيقة و18.3 ثانية، متقدماً على مواطنه سلطان البلوشي الذي جاء ثانياً، فيما احتل دومينيك ويلز المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كواد»، تصدر هيثم التويجري الترتيب بزمن بلغ ساعتين و42 دقيقة و23.9 ثانية، وجاء بدر الحمدان ثانياً، وعبد الرحمن العبد اللطيف ثالثاً.

وتُختتم منافسات الرالي السبت، بإقامة المرحلة الخاصة الثانية والأخيرة لمسافة 104 كيلومترات، على أن تُعلن النتائج المؤقتة ويُعقد المؤتمر الصحافي الختامي عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، قبل اعتماد النتائج النهائية من لجنة الحكام عقب استكمال الإجراءات الفنية، وتتويج الفائزين في مختلف الفئات.