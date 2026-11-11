البريكان يتعافى ويعود للأخضر قبل ودية كوريا الجنوبية

شهدت تدريبات المنتخب السعودي، الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، عودة المهاجم فراس البريكان بعد تعافيه من نزلة البرد التي ألمت به مؤخراً، ليعزز صفوف «الأخضر» في إطار التحضيرات لمواجهة كوريا الجنوبية الجمعة ضمن المعسكر الإعدادي المقام بالتزامن مع فترة التوقف الدولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب «الإرسال» تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس؛ حيث تنوعت الحصة بين تمارين الإحماء، ومربعات التمرير، إلى جانب تطبيق جمل تكتيكية هجومية في منتصف الملعب وتدريبات خاصة على إنهاء الهجمات، قبل أن تختتم المران بمناورة كروية على كامل مساحة الملعب.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر تحضيراته للمواجهة المرتقبة بحصة تدريبية مساء الخميس، والتي ستكون متاحة أمام وسائل الإعلام في دقائقها الـ15 الأولى.