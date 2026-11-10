انتصار وحيد في 35 مباراة... ثلاثي قاع الدوري السعودي غارق في أزمته

انتصار وحيد في 35 مباراة؛ تلك حصيلة الفتح والتعاون وأبها بعد انقضاء الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، في بداية كارثية وضعت الفرق الـ3 في مراكز الهبوط المباشر، بعدما جمعت مجتمِعة 14 نقطة فقط من أصل 105 نقاط ممكنة، في مشهد يبدو أشد قسوة على التعاون الذي اعتاد المنافسة على مراكز المقدمة خلال المواسم الأخيرة.

ولم تتجاوز نسبة الانتصارات الجماعية للفرق الثلاثة 2.9 في المائة، بعدما تكبدت 23 هزيمة، مقابل 11 تعادلاً، في حين جاء الانتصار الوحيد من نصيب الفتح، ليبقى التعاون وأبها دون أي فوز حتى الآن.

وتكشف الأرقام عن أزمة هجومية ودفاعية مشتركة، بعدما سجلت الفرق الثلاثة 23 هدفاً فقط، بمعدل 0.66 هدف في المباراة، مقابل استقبال 64 هدفاً، بمعدل 1.83 هدف؛ مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها في محاولاتها الابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويبدو الفتح، صاحب المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، أفضل الثلاثي من حيث عدد الانتصارات، بعدما حقق فوزاً واحداً، و3 تعادلات، مقابل 8 هزائم، خلال 12 مباراة، إلا إن امتلاكه الانتصار الوحيد لا يحجب حقيقة أنه صاحب الدفاع الأكثر استقبالاً للأهداف بينها، بعدما اهتزت شباكه 25 مرة، مقابل تسجيل 10 أهداف.

ويعكس هذا التباين جانباً من أزمة الفريق؛ فالفتح يتفوق هجومياً على منافسيه المباشرين عند مراكز الهبوط المباشر، لكنه لم ينجح في ترجمة ذلك إلى نتائج تمنحه هامشاً أكبر من الأمان، بعدما استقبل ما يزيد على هدفين في المباراة الواحدة.

وفي المقابل، تبدو أزمة التعاون مختلفة بعض الشيء؛ إذ يقبع في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، بعدما تعادل في 5 مباريات وخسر 7، دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار خلال 12 مواجهة.

وتكشف حصيلته الهجومية عن أحد أبرز أسباب هذا التعثر، بعدما سجل 6 أهداف فقط، بمعدل نصف هدف في المباراة، ليكون صاحب أضعف هجوم بين الثلاثي، في وقت استقبلت خلاله شباكه 20 هدفاً.

ورغم أن التعاون نجح في الخروج بنقطة التعادل 5 مرات، فإن عجزه عن حسم أي مواجهة لمصلحته أبقاه في دائرة الخطر، وأفقده فرصة الاستفادة من المباريات التي كان قريباً خلالها من تحقيق انتصاره الأول.

وكانت مواجهته الأخيرة أمام الاتفاق مثالاً واضحاً على ذلك، بعدما تقدم بهدف عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقيقة الـ90، ليخرج بنقطة جديدة بدلاً من 3 نقاط كان في أمسّ الحاجة إليها، وقبلها كان في طريقه لاقتناص نقطة ثمينة أمام القادسية قبل أن تستقبل شباكه هدفا قاتلاً في الدقيقة الـ96.

وتتضاعف المفارقة في حالة التعاون بالنظر إلى نتائجه القارية، بعدما نجح في حسم تأهله إلى دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا2»، في الوقت الذي لا يزال فيه عاجزاً عن تحقيق انتصاره الأول محلياً.

ويطرح هذا التباين تساؤلات بشأن قدرة الفريق على نقل شخصيته الآسيوية إلى الدوري، خصوصاً مع اختلاف طبيعة المنافسة وضغط المباريات وتعدد الغيابات.

نادي الفتح هو الوحيد الذي حقق انتصاراً بين ثلاثي قاع الدوري (نادي الفتح)

أما أبها، فيقبع في المركز الأخير بـ3 نقاط من 11 مباراة، بعدما تعادل 3 مرات، وخسر 8 مواجهات، مسجلاً 7 أهداف ومستقبِلاً 19 هدفاً.

ورغم أن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، فإنه خرج بنقطة من مواجهته الأخيرة أمام الاتحاد، في نتيجة قد تمنحه دفعة معنوية قبل استئناف المنافسات، خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع تولى الكرواتي تيو بيريجا قيادة الفريق، خلفاً لمواطنه دامير بوريتش.

وتمنح فترة التوقف الحالية الأجهزة الفنية فرصة لإعادة تقييم الأداء، واستعادة المصابين، والعمل على رفع الجاهزية البدنية، ومعالجة الأخطاء التي تكررت خلال الجولات الماضية، خصوصاً لدى فريق أبها الذي أعلن قبل أيام من فترة التوقف إقالة دامير بوريتش بصورة رسمية.

وبالنسبة إلى التعاون، فإن الحاجة إلى استعادة العناصر المصابة تبدو أكبر إلحاحاً، بعدما عانى الفريق غيابات في مراكز دفاعية متشابهة، فيما يتطلع الفتح إلى معالجة هشاشته الدفاعية، ويبحث أبها عن ترجمة التغييرات الفنية إلى انتصارات تعيد إليه الأمل.

وتزداد أهمية المرحلة المقبلة مع اقتراب المواجهات المباشرة بين الفرق التي تتنافس للهروب من مراكز الهبوط، وتبرز مواجهة التعاون وأبها المرتقبة بعد التوقف، وفق الجدول المتاح، بوصفها من المحطات المهمة في هذا الصراع، خصوصاً أن الفريقين لم يحققا أي انتصار حتى الآن؛ مما يجعل المباراة فرصة لأحدهما لكسر سلسلة التعثرات، أو استمرار الأزمة في حال انتهائها بالتعادل.

المفارقة المشتركة بين هذه الفرق الـ3، هي تغيير المدربين؛ فقد استهل الفتح موسمه تحت قيادة مدربه الوطني خالد العطوي قبل أن ترافقه الحالة السلبية، ليقرر رحيله والتعاقد مع المغربي جمال السلامي؛ الذي لم تتغير معه الحال بصورة كبيرة باستثناء انتصار وحيد. أما التعاون فقد دشن موسمه بقيادة الصربي زاركو لازيتيتش، قبل أن تقرر الإدارة إقالته بعد الخسارة القاسية بسداسية من الهلال، وتتعاقد مع مواطنه فوك رازوفيتش. أما أبها فاستمر رهانه على مدرب الصعود دامير بوريتش، قبل أن يقرر إقالته وتعيين المدير الفني للفئات السنية الكرواتي تيو بيريجا.

ورغم قتامة الأرقام، فإن الموسم لا يزال في مراحله الأولى، وتبقى أمام الأندية الـ3 فرص كثيرة لتعديل مسارها، لكن استمرار المعدلات الحالية؛ من ضعف التسجيل وكثرة استقبال الأهداف، قد يجعل مهمة الابتعاد عن مراكز الهبوط أعقد مع تقدم الجولات.

بعد التوقف، ستكون هذه الأندية أمام تحديات قوية، أبرزها التعاون في مواجهة الأهلي، أما أبها فسيكون على موعد مع الشباب، في حين سيواجه الفتح نظيره الرياض.