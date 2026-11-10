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الرياضة رياضة سعودية

الجوهرة بنت سعد بن فيصل تدخل سباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس

قائمتها تضم 10 مرشحين… وتستهدف توسيع قاعدة الممارسين وتطوير الملاعب ودعم احتراف اللاعبين خارجياً

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
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الجوهرة بنت سعد بن فيصل تدخل سباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)

تقدّمت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود، الثلاثاء، بقائمتها للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس للدورة 2026–2030، لتدخل المنافسة الانتخابية أمام محمد المسحل والدكتور ناصر عبد الله مهدي، في سباق يُنتظر أن يُحسم خلال الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

القائمة المرشحة للأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)

وتضم قائمة الأميرة الجوهرة 10 مرشحين، تتقدمهم مرشحةً للرئاسة، وعبد الرحمن عبد الله الدايل نائباً للرئيس، إلى جانب ثمانية مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم عبد الرحمن السلامة في التخصص البارالمبي، والدكتور سعد الصقعبي في التخصص الفني، والدكتور عمر السعيد في التخصص القانوني، والدكتور صالح العريفي في التخصص الإداري، ونوف الحمدي ومشاري الهرف في التخصص المالي، وعبد الرحمن الحبي والمهندسة نورة الموسى في التخصص التقني.

صورة ضوئية لاستمارة الترشح لاتحاد التنس (اتحاد التنس)

وترتكز استراتيجية القائمة على توسيع قاعدة ممارسة التنس في المملكة، من خلال تطوير الملاعب وإنشاء منشآت جديدة في مختلف المناطق، وزيادة أعداد الممارسين، والارتقاء بمستوى المنافسات المحلية، إلى جانب دعم فرص احتراف اللاعبين واللاعبات خارج المملكة.

صورة ضوئية للبرنامج الزمني للانتخابات (اتحاد التنس)

وتستهدف القائمة كذلك تعزيز الإيرادات المالية للاتحاد عبر توسيع الشراكات مع القطاع الخاص واستقطاب الرعايات، وزيادة عدد البطولات الدولية التي تستضيفها المملكة، والاستفادة من الإقبال الجماهيري المتنامي على منافسات التنس، فضلاً عن تطوير المنظومة الإدارية والتقنية من خلال التحول الرقمي.

شروط ومعايير الترشح للرئاسة (اتحاد التنس)

ويأتي دخول الأميرة الجوهرة السباق الانتخابي في ظل منافسة مرتقبة مع قائمتَي محمد المسحل وناصر مهدي، اللتين تضمان خبرات متنوعة، وتطرحان برامج تستهدف تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها.

محمد المسحل (الشرق الأوسط)

وتضم قائمة المسحل ثمانية مرشحين، يتقدمهم رئيساً، وتوفيق يحيى معافا نائباً للرئيس، فيما تضم قائمة مهدي 11 مرشحاً، وتقوم استراتيجيته على أربع أولويات تشمل توسيع قاعدة الممارسين، وتفعيل دور الأندية، وتطوير المدربين والمواهب، ورفع مستوى المنافسات المحلية والدولية.

الدكتور ناصر مهدي (حسابه في إكس)

ويُغلق باب استقبال طلبات الترشح الخميس 12 نوفمبر عند الساعة الرابعة مساءً، على أن تبدأ مرحلة فحص القوائم الأولية وإجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر، تليها مراحل الطعون وإعلان القوائم النهائية، وصولاً إلى الاقتراع وعقد الجمعية العمومية الانتخابية في 30 نوفمبر.

الاتحاد السعودي للتنس فتح باب الترشح لمجلس إدارته (اتحاد التنس)

وتشترط اللائحة الانتخابية إجادة رئيس القائمة المرشحة اللغة الإنجليزية، وألا تقل خبرة كل عضو عن ثماني سنوات، فيما تخضع القوائم لمقابلات شخصية تشمل معايير الخبرة الاستراتيجية والحوكمة والقيادة والشراكات والاستدامة والابتكار.

الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية التي ستنتخب قوائم المرشحين (اتحاد التنس)

وفي إطار الترتيبات الانتخابية، أعلن الاتحاد السعودي للتنس تحديث قائمة الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، التي تضم 37 نادياً، هي: الابتسام، والأخدود، والاتفاق، والاعتماد، والبدائع، والتهامي، والثقبة، والجبيل، والجزيرة، والحريق، والحزم، وحطين، والخويلدية، والدرع، والسر، والسروات، والسلام، والشباب، والشروق، والصفا، والطرف، والعلا، والعمران، والفتح، وفيد، والفيحاء، والفيصلي، والقادسية، والقارة، وكميت، والمحيط، ونجد، والنهضة، والهداية، والهدى، والهلال، والوشم.

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الجوهرة بنت سعد بن فيصل تدخل سباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
TT
TT

الجوهرة بنت سعد بن فيصل تدخل سباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)

تقدّمت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود، الثلاثاء، بقائمتها للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس للدورة 2026–2030، لتدخل المنافسة الانتخابية أمام محمد المسحل والدكتور ناصر عبد الله مهدي، في سباق يُنتظر أن يُحسم خلال الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

القائمة المرشحة للأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)

وتضم قائمة الأميرة الجوهرة 10 مرشحين، تتقدمهم مرشحةً للرئاسة، وعبد الرحمن عبد الله الدايل نائباً للرئيس، إلى جانب ثمانية مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم عبد الرحمن السلامة في التخصص البارالمبي، والدكتور سعد الصقعبي في التخصص الفني، والدكتور عمر السعيد في التخصص القانوني، والدكتور صالح العريفي في التخصص الإداري، ونوف الحمدي ومشاري الهرف في التخصص المالي، وعبد الرحمن الحبي والمهندسة نورة الموسى في التخصص التقني.

صورة ضوئية لاستمارة الترشح لاتحاد التنس (اتحاد التنس)

وترتكز استراتيجية القائمة على توسيع قاعدة ممارسة التنس في المملكة، من خلال تطوير الملاعب وإنشاء منشآت جديدة في مختلف المناطق، وزيادة أعداد الممارسين، والارتقاء بمستوى المنافسات المحلية، إلى جانب دعم فرص احتراف اللاعبين واللاعبات خارج المملكة.

صورة ضوئية للبرنامج الزمني للانتخابات (اتحاد التنس)

وتستهدف القائمة كذلك تعزيز الإيرادات المالية للاتحاد عبر توسيع الشراكات مع القطاع الخاص واستقطاب الرعايات، وزيادة عدد البطولات الدولية التي تستضيفها المملكة، والاستفادة من الإقبال الجماهيري المتنامي على منافسات التنس، فضلاً عن تطوير المنظومة الإدارية والتقنية من خلال التحول الرقمي.

شروط ومعايير الترشح للرئاسة (اتحاد التنس)

ويأتي دخول الأميرة الجوهرة السباق الانتخابي في ظل منافسة مرتقبة مع قائمتَي محمد المسحل وناصر مهدي، اللتين تضمان خبرات متنوعة، وتطرحان برامج تستهدف تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها.

محمد المسحل (الشرق الأوسط)

وتضم قائمة المسحل ثمانية مرشحين، يتقدمهم رئيساً، وتوفيق يحيى معافا نائباً للرئيس، فيما تضم قائمة مهدي 11 مرشحاً، وتقوم استراتيجيته على أربع أولويات تشمل توسيع قاعدة الممارسين، وتفعيل دور الأندية، وتطوير المدربين والمواهب، ورفع مستوى المنافسات المحلية والدولية.

الدكتور ناصر مهدي (حسابه في إكس)

ويُغلق باب استقبال طلبات الترشح الخميس 12 نوفمبر عند الساعة الرابعة مساءً، على أن تبدأ مرحلة فحص القوائم الأولية وإجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر، تليها مراحل الطعون وإعلان القوائم النهائية، وصولاً إلى الاقتراع وعقد الجمعية العمومية الانتخابية في 30 نوفمبر.

الاتحاد السعودي للتنس فتح باب الترشح لمجلس إدارته (اتحاد التنس)

وتشترط اللائحة الانتخابية إجادة رئيس القائمة المرشحة اللغة الإنجليزية، وألا تقل خبرة كل عضو عن ثماني سنوات، فيما تخضع القوائم لمقابلات شخصية تشمل معايير الخبرة الاستراتيجية والحوكمة والقيادة والشراكات والاستدامة والابتكار.

الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية التي ستنتخب قوائم المرشحين (اتحاد التنس)

وفي إطار الترتيبات الانتخابية، أعلن الاتحاد السعودي للتنس تحديث قائمة الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، التي تضم 37 نادياً، هي: الابتسام، والأخدود، والاتفاق، والاعتماد، والبدائع، والتهامي، والثقبة، والجبيل، والجزيرة، والحريق، والحزم، وحطين، والخويلدية، والدرع، والسر، والسروات، والسلام، والشباب، والشروق، والصفا، والطرف، والعلا، والعمران، والفتح، وفيد، والفيحاء، والفيصلي، والقادسية، والقارة، وكميت، والمحيط، ونجد، والنهضة، والهداية، والهدى، والهلال، والوشم.

مواضيع
تنس الرياضة رياضة سعودية غراند سلام انتخابات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)
ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)
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سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)
ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)

دشّن فريق القادسية للسيدات لكرة القدم أول حصة تدريبية على ملعب أرامكو، ليكون بذلك أول فريق يخوض تدريباته على أرضية الملعب قبل افتتاحه رسمياً، وذلك في إطار اختبارات الجاهزية التشغيلية للملعب ومرافقه، استعدادًا للافتتاح الرسمي قريبًا.

وشهدت الحصة التدريبية حضور نبيل الجامع، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، وفهد الضبيب، رئيس مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، ومحمد الثميري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو.

كما مثّل شركة نادي القادسية رامي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية وعضو مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، و فيصل النغيمش، عضو مجلس إدارة شركة نادي القادسية.

فريق القادسية للسيدات لكرة القدم تدرّب لأول مرة بملعب أرامكو (نادي القادسية)

وأشرف الجهازان الفني والإداري للفريق الأول للسيدات على إعداد وتجهيز الحصة التدريبية، التي تخللتها مناورة على كامل مساحة الملعب، للوقوف على جاهزية أرضيته ومرافقه.

وتأتي هذه الخطوة لتجسّد التكامل بين نادي القادسية وملعب أرامكو، وتؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية الرياضية الحديثة يتوازى مع الاستثمار في الإنسان، وفي تمكين المرأة الرياضية، ومنحها بيئة احترافية تليق بطموحاتها وقدراتها.

ويواصل نادي القادسية من خلال فريقه الأول للسيدات ترسيخ مكانته كأحد الأندية الرائدة في دعم كرة القدم النسائية في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر صناعة فريق منافس، وبناء قاعدة رياضية مستدامة، تُلهم الجيل القادم من اللاعبات، وتضع القادسية في مقدمة المشهد الرياضي محليًا وقاريًا.

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الرياضة كرة القدم للسيدات أرامكو السعودية
الرياضة رياضة سعودية

البريكان يواصل الغياب عن «الأخضر» قبل ودية كوريا الجنوبية

تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
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البريكان يواصل الغياب عن «الأخضر» قبل ودية كوريا الجنوبية

تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)

واصل فراس البريكان غيابه عن التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي، مساء الثلاثاء، إثر تعرضه لنزلة برد، وذلك قبل ثلاثة أيام من المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة المقبل، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه «الأخضر» في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة التوقف الدولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

لاعبو «الأخضر» أجروا حصتهم التدريبية على «ملعب الإرسال» تحت إشراف المدرب دونيس (الاتحاد السعودي)

في المقابل، شهدت التدريبات مشاركة سعود عبد الحميد في المران الجماعي، عقب انتظامه في المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على «ملعب الإرسال» تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث اشتملت على تمارين الإحماء، ومران المربعات، وتطبيقات تكتيكية ركزت على الضغط العالي، قبل أن تُختتم بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

جدية في تدريبات حراس المرمى في المنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)

ويواصل المنتخب السعودي تحضيراته، مساء الأربعاء، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، عند الساعة 6:30 مساءً على الملعب ذاته، استعداداً لخوض مباراتين وديتين على استاد خليفة بن حمد (ملعب نادي السد)، أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، ثم أوزبكستان في 17 من الشهر نفسه.

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