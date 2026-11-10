الجوهرة بنت سعد بن فيصل تدخل سباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس

تقدّمت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود، الثلاثاء، بقائمتها للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس للدورة 2026–2030، لتدخل المنافسة الانتخابية أمام محمد المسحل والدكتور ناصر عبد الله مهدي، في سباق يُنتظر أن يُحسم خلال الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

القائمة المرشحة للأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)

وتضم قائمة الأميرة الجوهرة 10 مرشحين، تتقدمهم مرشحةً للرئاسة، وعبد الرحمن عبد الله الدايل نائباً للرئيس، إلى جانب ثمانية مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم عبد الرحمن السلامة في التخصص البارالمبي، والدكتور سعد الصقعبي في التخصص الفني، والدكتور عمر السعيد في التخصص القانوني، والدكتور صالح العريفي في التخصص الإداري، ونوف الحمدي ومشاري الهرف في التخصص المالي، وعبد الرحمن الحبي والمهندسة نورة الموسى في التخصص التقني.

صورة ضوئية لاستمارة الترشح لاتحاد التنس (اتحاد التنس)

وترتكز استراتيجية القائمة على توسيع قاعدة ممارسة التنس في المملكة، من خلال تطوير الملاعب وإنشاء منشآت جديدة في مختلف المناطق، وزيادة أعداد الممارسين، والارتقاء بمستوى المنافسات المحلية، إلى جانب دعم فرص احتراف اللاعبين واللاعبات خارج المملكة.

صورة ضوئية للبرنامج الزمني للانتخابات (اتحاد التنس)

وتستهدف القائمة كذلك تعزيز الإيرادات المالية للاتحاد عبر توسيع الشراكات مع القطاع الخاص واستقطاب الرعايات، وزيادة عدد البطولات الدولية التي تستضيفها المملكة، والاستفادة من الإقبال الجماهيري المتنامي على منافسات التنس، فضلاً عن تطوير المنظومة الإدارية والتقنية من خلال التحول الرقمي.

شروط ومعايير الترشح للرئاسة (اتحاد التنس)

ويأتي دخول الأميرة الجوهرة السباق الانتخابي في ظل منافسة مرتقبة مع قائمتَي محمد المسحل وناصر مهدي، اللتين تضمان خبرات متنوعة، وتطرحان برامج تستهدف تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها.

محمد المسحل (الشرق الأوسط)

وتضم قائمة المسحل ثمانية مرشحين، يتقدمهم رئيساً، وتوفيق يحيى معافا نائباً للرئيس، فيما تضم قائمة مهدي 11 مرشحاً، وتقوم استراتيجيته على أربع أولويات تشمل توسيع قاعدة الممارسين، وتفعيل دور الأندية، وتطوير المدربين والمواهب، ورفع مستوى المنافسات المحلية والدولية.

الدكتور ناصر مهدي (حسابه في إكس)

ويُغلق باب استقبال طلبات الترشح الخميس 12 نوفمبر عند الساعة الرابعة مساءً، على أن تبدأ مرحلة فحص القوائم الأولية وإجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر، تليها مراحل الطعون وإعلان القوائم النهائية، وصولاً إلى الاقتراع وعقد الجمعية العمومية الانتخابية في 30 نوفمبر.

الاتحاد السعودي للتنس فتح باب الترشح لمجلس إدارته (اتحاد التنس)

وتشترط اللائحة الانتخابية إجادة رئيس القائمة المرشحة اللغة الإنجليزية، وألا تقل خبرة كل عضو عن ثماني سنوات، فيما تخضع القوائم لمقابلات شخصية تشمل معايير الخبرة الاستراتيجية والحوكمة والقيادة والشراكات والاستدامة والابتكار.

الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية التي ستنتخب قوائم المرشحين (اتحاد التنس)

وفي إطار الترتيبات الانتخابية، أعلن الاتحاد السعودي للتنس تحديث قائمة الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، التي تضم 37 نادياً، هي: الابتسام، والأخدود، والاتفاق، والاعتماد، والبدائع، والتهامي، والثقبة، والجبيل، والجزيرة، والحريق، والحزم، وحطين، والخويلدية، والدرع، والسر، والسروات، والسلام، والشباب، والشروق، والصفا، والطرف، والعلا، والعمران، والفتح، وفيد، والفيحاء، والفيصلي، والقادسية، والقارة، وكميت، والمحيط، ونجد، والنهضة، والهداية، والهدى، والهلال، والوشم.