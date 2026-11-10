عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

البريكان يواصل الغياب عن «الأخضر» قبل ودية كوريا الجنوبية

سعود عبد الحميد يشارك في التدريبات الجماعية… ودونيس يركز على الضغط العالي

تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
TT
TT

البريكان يواصل الغياب عن «الأخضر» قبل ودية كوريا الجنوبية

تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)

واصل فراس البريكان غيابه عن التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي، مساء الثلاثاء، إثر تعرضه لنزلة برد، وذلك قبل ثلاثة أيام من المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة المقبل، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه «الأخضر» في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة التوقف الدولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

لاعبو «الأخضر» أجروا حصتهم التدريبية على «ملعب الإرسال» تحت إشراف المدرب دونيس (الاتحاد السعودي)

في المقابل، شهدت التدريبات مشاركة سعود عبد الحميد في المران الجماعي، عقب انتظامه في المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على «ملعب الإرسال» تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث اشتملت على تمارين الإحماء، ومران المربعات، وتطبيقات تكتيكية ركزت على الضغط العالي، قبل أن تُختتم بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

جدية في تدريبات حراس المرمى في المنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)

ويواصل المنتخب السعودي تحضيراته، مساء الأربعاء، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، عند الساعة 6:30 مساءً على الملعب ذاته، استعداداً لخوض مباراتين وديتين على استاد خليفة بن حمد (ملعب نادي السد)، أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، ثم أوزبكستان في 17 من الشهر نفسه.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

رياضة سعودية ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)

سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

دشّن فريق القادسية للسيدات لكرة القدم أول حصة تدريبية على ملعب أرامكو، ليكون بذلك أول فريق يخوض تدريباته على أرضية الملعب قبل افتتاحه رسمياً.

بشاير الخالدي (الدمام (السعودية))
رياضة عالمية الجزائري هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

بوداوي أحدث الغائبين عن الجزائر في مواجهة توغو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء غياب لاعب الوسط هشام بوداوي عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهتَي توغو.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية الإيطالي لورينزو موزيتي يتقدّم في استوكهولم (أ.ب)
رياضة عالمية

«دورة استوكهولم»: الإيطالي موزيتي يبدأ مشواره بفوز سهل

بدأ الإيطالي لورينزو موزيتي، المصنف الثالث في بطولة استوكهولم المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة»، مشواره في المسابقة بفوز سهل على البريطاني توبي صامويل.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
رياضة عالمية السبّاحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث ستمثل هولندا (أ.ب)
رياضة عالمية

بطلة السباحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث ستمثل هولندا

قالت السبّاحة الجنوب أفريقية تاتيانا سميث، الحاصلة على ذهبيتين أولمبيتين، الثلاثاء، إنها ستغير ولاءها الرياضي لتمثل هولندا.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
رياضة عالمية الكولومبية ليندا كايسيدو لحظة تسجيلها ثالث أهداف الريال ضد باريس إف سي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«أبطال أوروبا للسيدات»: ريال مدريد يحقق فوزه الأول

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه باريس إف سي الفرنسي، بنتيجة 3 - 0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الرياضة رياضة سعودية

سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)
ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)
TT
TT

سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)
ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)

دشّن فريق القادسية للسيدات لكرة القدم أول حصة تدريبية على ملعب أرامكو، ليكون بذلك أول فريق يخوض تدريباته على أرضية الملعب قبل افتتاحه رسمياً، وذلك في إطار اختبارات الجاهزية التشغيلية للملعب ومرافقه، استعدادًا للافتتاح الرسمي قريبًا.

وشهدت الحصة التدريبية حضور نبيل الجامع، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، وفهد الضبيب، رئيس مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، ومحمد الثميري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو.

كما مثّل شركة نادي القادسية رامي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية وعضو مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، و فيصل النغيمش، عضو مجلس إدارة شركة نادي القادسية.

فريق القادسية للسيدات لكرة القدم تدرّب لأول مرة بملعب أرامكو (نادي القادسية)

وأشرف الجهازان الفني والإداري للفريق الأول للسيدات على إعداد وتجهيز الحصة التدريبية، التي تخللتها مناورة على كامل مساحة الملعب، للوقوف على جاهزية أرضيته ومرافقه.

وتأتي هذه الخطوة لتجسّد التكامل بين نادي القادسية وملعب أرامكو، وتؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية الرياضية الحديثة يتوازى مع الاستثمار في الإنسان، وفي تمكين المرأة الرياضية، ومنحها بيئة احترافية تليق بطموحاتها وقدراتها.

ويواصل نادي القادسية من خلال فريقه الأول للسيدات ترسيخ مكانته كأحد الأندية الرائدة في دعم كرة القدم النسائية في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر صناعة فريق منافس، وبناء قاعدة رياضية مستدامة، تُلهم الجيل القادم من اللاعبات، وتضع القادسية في مقدمة المشهد الرياضي محليًا وقاريًا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم للسيدات أرامكو السعودية
الرياضة رياضة سعودية

البريكان يواصل الغياب عن «الأخضر» قبل ودية كوريا الجنوبية

تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
TT
TT

البريكان يواصل الغياب عن «الأخضر» قبل ودية كوريا الجنوبية

تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
تدريبات جماعية مكثفة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)

واصل فراس البريكان غيابه عن التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي، مساء الثلاثاء، إثر تعرضه لنزلة برد، وذلك قبل ثلاثة أيام من المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة المقبل، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه «الأخضر» في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة التوقف الدولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

لاعبو «الأخضر» أجروا حصتهم التدريبية على «ملعب الإرسال» تحت إشراف المدرب دونيس (الاتحاد السعودي)

في المقابل، شهدت التدريبات مشاركة سعود عبد الحميد في المران الجماعي، عقب انتظامه في المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على «ملعب الإرسال» تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث اشتملت على تمارين الإحماء، ومران المربعات، وتطبيقات تكتيكية ركزت على الضغط العالي، قبل أن تُختتم بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

جدية في تدريبات حراس المرمى في المنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)

ويواصل المنتخب السعودي تحضيراته، مساء الأربعاء، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، عند الساعة 6:30 مساءً على الملعب ذاته، استعداداً لخوض مباراتين وديتين على استاد خليفة بن حمد (ملعب نادي السد)، أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، ثم أوزبكستان في 17 من الشهر نفسه.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية قطر
الرياضة رياضة سعودية

أبها أمام 5 اختبارات مصيرية في 22 يوماً للهروب من قاع الدوري السعودي

الكرواتي تيو بيريغا يقود أبها (نادي أبها)
الكرواتي تيو بيريغا يقود أبها (نادي أبها)
TT
TT

أبها أمام 5 اختبارات مصيرية في 22 يوماً للهروب من قاع الدوري السعودي

الكرواتي تيو بيريغا يقود أبها (نادي أبها)
الكرواتي تيو بيريغا يقود أبها (نادي أبها)

يدخل نادي أبها مرحلةً مفصليةً في موسمه بدوري روشن السعودي، بعدما استقرَّ على استمرار الكرواتي تيو بيريغا في قيادة الفريق الأول، في خطوة تنقل الاهتمام من ملف التغيير الفني إلى التحديات التي تنتظر الفريق في صراعه للهروب من مراكز الهبوط.

ويواجه الفريق الجنوبي اختباراً صعباً عقب فترة التوقف، إذ تنتظره 5 مباريات خلال 22 يوماً، تبدأ بمواجهة الشباب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم التعاون في 3 ديسمبر (كانون الأول)، قبل استقبال الخلود في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 يوم 7 ديسمبر، ومواجهة الرياض بعدها بـ3 أيام، وصولاً إلى لقاء الهلال في 17 ديسمبر.

وتكتسب هذه المواجهات أهميةً خاصةً في ظلِّ الوضع التنافسي للفريق، الذي يحتلُّ المركز الـ18 بـ3 نقاط جمعها من 3 تعادلات، مقابل 8 خسائر خلال 11 مباراة، دون تحقيق أي انتصار منذ انطلاق الموسم.

وكان أبها قد أظهر تحسناً نسبياً في ظهوره الأخير أمام الاتحاد، حين فرض عليه التعادل بنتيجة 1 - 1، في أول اختبار لبيريغا عقب توليه المسؤولية خلفاً لمواطنه دامير بوريتش.

ورغم أهمية الاستقرار الفني، فإن التحدي الأكبر أمام الجهاز الفني يتمثل في تحويل التحسُّن إلى نتائج، خصوصاً مع تقارب المباريات المقبلة، وحاجة الفريق إلى استعادة عناصره المصابة ورفع جاهزيتهم البدنية والفنية.

وتضع المرحلة المقبلة أبها أمام اختبار يتجاوز مسألة هوية المدرب، إلى قدرته على تقليص الفارق مع منافسيه، واستعادة فرص المنافسة على البقاء في دوري المحترفين.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية