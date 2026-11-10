البريكان يواصل الغياب عن «الأخضر» قبل ودية كوريا الجنوبية

واصل فراس البريكان غيابه عن التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي، مساء الثلاثاء، إثر تعرضه لنزلة برد، وذلك قبل ثلاثة أيام من المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة المقبل، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه «الأخضر» في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة التوقف الدولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

لاعبو «الأخضر» أجروا حصتهم التدريبية على «ملعب الإرسال» تحت إشراف المدرب دونيس (الاتحاد السعودي)

في المقابل، شهدت التدريبات مشاركة سعود عبد الحميد في المران الجماعي، عقب انتظامه في المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على «ملعب الإرسال» تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث اشتملت على تمارين الإحماء، ومران المربعات، وتطبيقات تكتيكية ركزت على الضغط العالي، قبل أن تُختتم بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

جدية في تدريبات حراس المرمى في المنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)

ويواصل المنتخب السعودي تحضيراته، مساء الأربعاء، بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، عند الساعة 6:30 مساءً على الملعب ذاته، استعداداً لخوض مباراتين وديتين على استاد خليفة بن حمد (ملعب نادي السد)، أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، ثم أوزبكستان في 17 من الشهر نفسه.