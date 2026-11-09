هل تسعف فترة التوقف «الخليج» لتصحيح أخطائه؟

يستأنف فريق الخليج، الثلاثاء، تدريباته اليومية بعد منح اللاعبين إجازة سبعة أيام عقب الإعلان عن تأجيل الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى عكس كثير من الفرق التي تسعى إلى الوجود في منطقة الدفء وكانت ترى في فترة التوقف فرصة لاستعادة توازنها، فإن الخليج كان من بين الفرق التي حققت تصاعداً في مستوياتها ونتائجها، ولذا هناك خشية من التراجع مجدداً بعد فترة التوقف الحالية من حيث النتائج والحماس الذي بدا عليه اللاعبون بعد أن نجح الفريق في تحقيق ثلاثة انتصارات خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين بدأت منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بالفوز على الفيحاء والفتح وأخيرا الحزم، وتخلل تلك الفترة الخسارة من الأهلي برباعية في جدة في ظروف استثنائية، على أساس أن رحلة الفريق تأجلت وسافر اليوم التالي لخوض المباراة التي كانت قد تأجلت أيضا 24 ساعة، وبالتالي ظهر الأثر النفسي والبدني على اللاعبين، ليستعيد الفريق توازنه سريعاً ويرد الرباعية في شباك الحزم بعد أيام.

وظهرت استفادة فريق الخليج من فترة التوقف السابقة للدوري التي بدأت في سبتمبر (أيلول)، وانتهت في الأسبوع الأول من أكتوبر، حيث مر بسلسلة تعادلات وخسارتين، وهذا ما زاد الضغوط على المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الذي جاء من تجربة سابقة في الفتح، وكان التعاقد معه محل اعتراض بعض أنصار النادي بعد تلك النتائج، إلا أن المدرب والفريق بشكل عام تخلصا تدريجياً من الضغوط بعد الفوز الأول على الفيحاء، وحتى المدرب قال نهاية المباراة: «أخيراً فزنا»، في إشارة إلى التعادلات والخسائر التي مر بها الفريق، ومن بينها الخروج المبكر من بطولة كأس الملك أمام الأخدود الموجود في دوري الأولى.

فرحة الخليج هاجس اللاعبين قبل العودة (نادي الخليج)

وبعيداً عن النتائج، فقد أظهر الخليج مستويات كبيرة في عدة مواجهات، وكاد أن يصنع مفاجآت مبكراً، خصوصاً حينما تقدم على النصر حامل اللقب بهدف ولم ينجح الضيوف في التسجيل إلا من خلال لعبة مثيرة للجدل حينما حاول أحد لاعبي الخليج إبعاد الكرة للخارج تلبية لطلب أحد اللاعبين بحجة «الإصابة »، لكن عبد الله الحمدان مهاجم النصر سدد الكرة تجاه مرمى الخليج مسجلاً هدف التعديل في واحدة من اللقطات التي ظلت لأيام حديث الشارع الرياضي، خصوصاً أنصار الناديين.

كما أن الخليج قدم أداءً عالياً أمام الاتفاق على أرضه، وكاد أن يحصد النقاط الثلاث، لكن كل ذلك لم يكن كافياً لتخفيف حدة النقد تجاه المدرب قبل أن يبدأ الفريق فعلياً في حصد الانتصارات.

وعلى الرغم من أن التعادل مع النصر كان له أثر سلبي قياساً بما حصل في المباراة، فإنه عزز ثقة اللاعبين بأنفسهم وقدرتهم على مواجهة أكبر الفرق وتقديم أفضل المستويات، وهذا ما ظهر جلياً بعد فترة التوقف عقب الجولة السابعة، حيث تعادل الفريق مع الاتفاق بهدف لكل منهما.

وكسر الخليج حاجز النتائج السلبية في الجولة التاسعة بالفوز على الفيحاء ثم الفتح في مباراة دراماتيكية تأخر فيها الفريق بهدفين نظيفين حتى الثلث الأخير ليحقق أول ريمونتادا، قبل أن يعيد السيناريو نفسه ويقلب الطاولة على الحزم في المباراة الأخيرة قبل التوقف، وتحديداً الجولة 12، حينما قلب تأخره في الشوط الأول بهدفين لهدف إلى فوز بالأربعة.

ويحظى الخليج بوجود بدلاء يمكنهم تجيير الأمور لصالح الفريق في أصعب الظروف لخبرتهم الكبيرة وإمكانياتهم يتقدمهم الغامبي موسى بارو والنرويجي جوشوا كينغ، حيث يعدهما المدرب من الأوراق الرابحة، وهذا ما حدث فعلاً في أصعب الظروف، وتحديدا أمام الفتح والحزم.

المتابع لشأن الخليج يدرك أن هذه الأسماء لم تكن متاحة دائمة بوصفها أوراقاً رابحة لدى المدرب نتيجة الإصابات المتلاحقة التي تعرضت لها التي كانت سبباً في عدم قدرة المدرب على إشراكهما في القوائم الأساسية.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، برر المدرب غوميز بشكل صريح أسباب عدم الاستعانة بمثل هذه الأسماء من أصحاب الخبرة للعب أساسيين بالقول: «السن له دور، ولا يمكن لجوشوا اللعب منذ البداية، وإن أشركته من البداية فيمكن أن أستغنى عنه في وقت نحتاج إليه أكثر أثناء سير المباراة، ولذا أفضل أن يكون ورقة رابحة».

ومر الخليج بظروف صعبة تمثلت في غياب عدد من اللاعبين نتيجة الإصابات، وهذا ما جعل المدرب ينتهج سياسة التدوير لتلافي الضغط على اللاعبين خشية فقدان مزيد من النقاط.

ومع اكتمال القائمة للمرة الأولى ضد الحزم قبل التوقف الحالي، كان وضع الفريق مختلفاً وسجل الفريق أربعة أهداف ليعبر المدرب غوميز عن ارتياحه كون تسجيل أربعة أهداف في شباك الحزم يعطي مؤشراً إيجابياً بوفرة الحلول الهجومية.

بقيت الإشارة إلى أن الخليج لديه 15 نقطة في المركز التاسع، بعد ثلاثة انتصارات وثلاث خسائر وست تعادلات.