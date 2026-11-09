العلا الأكثر إنذارات في الدوري السعودي للسيدات… وصاحب أول طرد

تصدر فريق العلا قائمة الأندية الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما تلقّت لاعباته 13 إنذاراً خلال الجولات السبع الأولى من النسخة الخامسة للبطولة، التي شهدت أيضاً تسجيل أول حالة طرد من نصيب لاعبة الفريق إسراء محمد.

وبحسب رصد أجرته «الشرق الأوسط» لإحصائيات البطاقات المنشورة عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، شهد الدور الأول حالتي طرد، فيما بلغ مجموع البطاقات الصفراء 84 بطاقة وفق الأرقام المسجلة للأندية الثمانية، في حين أوردت الحصيلة الإجمالية 86 بطاقة، وهو تفاوت يستدعي المراجعة.

وجاءت أندية الأهلي والقادسية والاتحاد في المركز الثاني بقائمة الأكثر حصولاً على الإنذارات، بعدما سجّل كل منها 12 بطاقة صفراء، بفارق بطاقة واحدة عن العلا، فيما حل الهلال خلفها بـ10 بطاقات.

وتساوى النصر والترجي في عدد الإنذارات، بواقع 9 بطاقات صفراء لكل منهما، بينما كان نيوم الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء خلال الدور الأول، بعدما اكتفت لاعباته بـ7 إنذارات.

وشهدت الجولة الثالثة أول حالة طرد في البطولة، بعدما حصلت إسراء محمد، لاعبة العلا، على البطاقة الصفراء الثانية، فيما سُجلت حالة الطرد الأخرى بحقّ فاطمة الشمراني، لاعبة الترجي.

وعلى مستوى اللاعبات، تقاسمت مها الشريف، لاعبة الأهلي، وهلا خاشقجي، لاعبة الاتحاد، صدارة قائمة الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء، بـ4 إنذارات لكل منهما خلال الجولات السبع.

وجاءت خلفهما خلود الحارثي، لاعبة النصر، وإسراء محمد، لاعبة العلا، بعدما حصلت كل منهما على 3 بطاقات صفراء، لتكتمل بذلك قائمة اللاعبات الأكثر تعرضاً للإنذارات في النصف الأول من المنافسات.