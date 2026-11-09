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الرياضة رياضة سعودية

العلا الأكثر إنذارات في الدوري السعودي للسيدات… وصاحب أول طرد

84 بطاقة صفراء وفق حصيلة الأندية في الدور الأول… ونيوم الأقل

إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)
إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)
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العلا الأكثر إنذارات في الدوري السعودي للسيدات… وصاحب أول طرد

إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)
إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)

تصدر فريق العلا قائمة الأندية الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما تلقّت لاعباته 13 إنذاراً خلال الجولات السبع الأولى من النسخة الخامسة للبطولة، التي شهدت أيضاً تسجيل أول حالة طرد من نصيب لاعبة الفريق إسراء محمد.

وبحسب رصد أجرته «الشرق الأوسط» لإحصائيات البطاقات المنشورة عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، شهد الدور الأول حالتي طرد، فيما بلغ مجموع البطاقات الصفراء 84 بطاقة وفق الأرقام المسجلة للأندية الثمانية، في حين أوردت الحصيلة الإجمالية 86 بطاقة، وهو تفاوت يستدعي المراجعة.

وجاءت أندية الأهلي والقادسية والاتحاد في المركز الثاني بقائمة الأكثر حصولاً على الإنذارات، بعدما سجّل كل منها 12 بطاقة صفراء، بفارق بطاقة واحدة عن العلا، فيما حل الهلال خلفها بـ10 بطاقات.

وتساوى النصر والترجي في عدد الإنذارات، بواقع 9 بطاقات صفراء لكل منهما، بينما كان نيوم الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء خلال الدور الأول، بعدما اكتفت لاعباته بـ7 إنذارات.

وشهدت الجولة الثالثة أول حالة طرد في البطولة، بعدما حصلت إسراء محمد، لاعبة العلا، على البطاقة الصفراء الثانية، فيما سُجلت حالة الطرد الأخرى بحقّ فاطمة الشمراني، لاعبة الترجي.

وعلى مستوى اللاعبات، تقاسمت مها الشريف، لاعبة الأهلي، وهلا خاشقجي، لاعبة الاتحاد، صدارة قائمة الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء، بـ4 إنذارات لكل منهما خلال الجولات السبع.

وجاءت خلفهما خلود الحارثي، لاعبة النصر، وإسراء محمد، لاعبة العلا، بعدما حصلت كل منهما على 3 بطاقات صفراء، لتكتمل بذلك قائمة اللاعبات الأكثر تعرضاً للإنذارات في النصف الأول من المنافسات.

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الرياضة رياضة سعودية

العلا الأكثر إنذارات في الدوري السعودي للسيدات… وصاحب أول طرد

إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)
إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)
TT
TT

العلا الأكثر إنذارات في الدوري السعودي للسيدات… وصاحب أول طرد

إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)
إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)

تصدر فريق العلا قائمة الأندية الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما تلقّت لاعباته 13 إنذاراً خلال الجولات السبع الأولى من النسخة الخامسة للبطولة، التي شهدت أيضاً تسجيل أول حالة طرد من نصيب لاعبة الفريق إسراء محمد.

وبحسب رصد أجرته «الشرق الأوسط» لإحصائيات البطاقات المنشورة عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، شهد الدور الأول حالتي طرد، فيما بلغ مجموع البطاقات الصفراء 84 بطاقة وفق الأرقام المسجلة للأندية الثمانية، في حين أوردت الحصيلة الإجمالية 86 بطاقة، وهو تفاوت يستدعي المراجعة.

وجاءت أندية الأهلي والقادسية والاتحاد في المركز الثاني بقائمة الأكثر حصولاً على الإنذارات، بعدما سجّل كل منها 12 بطاقة صفراء، بفارق بطاقة واحدة عن العلا، فيما حل الهلال خلفها بـ10 بطاقات.

وتساوى النصر والترجي في عدد الإنذارات، بواقع 9 بطاقات صفراء لكل منهما، بينما كان نيوم الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء خلال الدور الأول، بعدما اكتفت لاعباته بـ7 إنذارات.

وشهدت الجولة الثالثة أول حالة طرد في البطولة، بعدما حصلت إسراء محمد، لاعبة العلا، على البطاقة الصفراء الثانية، فيما سُجلت حالة الطرد الأخرى بحقّ فاطمة الشمراني، لاعبة الترجي.

وعلى مستوى اللاعبات، تقاسمت مها الشريف، لاعبة الأهلي، وهلا خاشقجي، لاعبة الاتحاد، صدارة قائمة الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء، بـ4 إنذارات لكل منهما خلال الجولات السبع.

وجاءت خلفهما خلود الحارثي، لاعبة النصر، وإسراء محمد، لاعبة العلا، بعدما حصلت كل منهما على 3 بطاقات صفراء، لتكتمل بذلك قائمة اللاعبات الأكثر تعرضاً للإنذارات في النصف الأول من المنافسات.

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الرياضة كرة القدم للسيدات رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)
نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)
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نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)
نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)

غاب فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، عن التدريبات الجماعية للأخضر، مساء الاثنين، إثر تعرضه لنزلة برد، وذلك مع انطلاق المعسكر الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض مواجهتين وديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وشهدت بداية المعسكر التحاق الظهير سعود عبد الحميد ببعثة المنتخب السعودي مساء الاثنين، فيما بدأ اللاعب همام الهمامي برنامجه التأهيلي الخاص تحت إشراف الجهاز الطبي.

سعود عبد الحميد يلتحق بالمعسكر... والهمامي يبدأ برنامجه التأهيلي (الاتحاد السعودي)

وميدانياً، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية الأولى على ملعب الإرسال، تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، حيث بدأت التدريبات بتمارين الإحماء والتعود على الكرة، تلتها تدريبات تكتيكية وتمارين للاستحواذ، قبل أن تُختتم بمناورة فنية قُسّم خلالها اللاعبون إلى ثلاث مجموعات.

ويواصل الأخضر تحضيراته مساء الثلاثاء، بإجراء حصة تدريبية عند الساعة السادسة والنصف على ملعب الإرسال، على أن تُتاح لوسائل الإعلام متابعة الربع ساعة الأولى منها.

المنتخب السعودي يواجه كوريا الجنوبية وأوزبكستان وديّاً (الاتحاد السعودي)

ويخوض المنتخب السعودي خلال معسكر الدوحة مباراتين وديتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد، إذ يواجه منتخب كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر الجاري، قبل أن يلتقي منتخب أوزبكستان في 17 من الشهر ذاته.

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الرياضة رياضة سعودية

القادسية ينافس 9 أندية عالمية على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين

القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)
القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)
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القادسية ينافس 9 أندية عالمية على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين

القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)
القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)

أعلن نادي القادسية السعودي، الاثنين، ترشحه لجائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام»، ضمن جوائز «ترانسفير روم» لعام 2026، ليصبح أول نادٍ سعودي يدخل قائمة المنافسين على الجائزة، التي تضم 10 أندية من دوريات مختلفة حول العالم.

وبحسب بيان صادر عن النادي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن قائمة المرشحين ضمّت، إلى جانب القادسية، أتلتيكو مدريد الإسباني، وشتوتغارت الألماني، وآيندهوفن الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي، وسندرلاند الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي، وفلامنغو البرازيلي، وأورلاندو سيتي الأميركي، وفيكينغ النرويجي.

ويأتي ترشيح القادسية ضمن النسخة الأولى من جوائز «ترانسفير روم»، التي أُطلقت لتكريم الأندية والوكالات والقيادات المتميزة في سوق انتقالات اللاعبين، بعدما جرى اختيار المرشحين من خلال تصويت مباشر من نظرائهم العاملين في قطاع كرة القدم.

وتُمنح جائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام» لفرق العمل المسؤولة عن التعاقدات داخل الأندية، وفق معايير ترتبط باكتشاف المواهب، وتقييم اللاعبين، والتخطيط لعمليات الاستقطاب، ومدى توافق الصفقات مع الاحتياجات الفنية والاستراتيجية للأندية.

ويعكس ترشيح القادسية توجه النادي خلال الفترة الماضية نحو بناء فريق قادر على المنافسة، من خلال استقطاب لاعبين في مراحل متقدمة من عطائهم الفني، والاستثمار في المواهب الشابة، إلى جانب منح اللاعبين السعوديين فرصاً أكبر، وربط التعاقدات باحتياجات الفريق وأهدافه طويلة المدى.

ويستند هذا التوجه إلى التنسيق بين الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بما يحقق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية للفريق، والمحافظة على الاستقرار الفني، ورفع القيمة الاستثمارية للاعبين، مع مراعاة الاستدامة المالية.

وتشمل جوائز «ترانسفير روم» 5 فئات، هي: أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين، وأفضل فريق لإدارة الإعارات، وأفضل وكالة، وجائزة الذكاء والابتكار، وأفضل قيادي.

وجاء إطلاق الجوائز بالتزامن مع وصول عدد الصفقات المنجزة عبر السوق الرقمية للمنصة إلى 10 آلاف صفقة، وذلك ضمن فعاليات أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني).

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