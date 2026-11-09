نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة

غاب فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، عن التدريبات الجماعية للأخضر، مساء الاثنين، إثر تعرضه لنزلة برد، وذلك مع انطلاق المعسكر الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض مواجهتين وديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وشهدت بداية المعسكر التحاق الظهير سعود عبد الحميد ببعثة المنتخب السعودي مساء الاثنين، فيما بدأ اللاعب همام الهمامي برنامجه التأهيلي الخاص تحت إشراف الجهاز الطبي.

سعود عبد الحميد يلتحق بالمعسكر... والهمامي يبدأ برنامجه التأهيلي (الاتحاد السعودي)

وميدانياً، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية الأولى على ملعب الإرسال، تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، حيث بدأت التدريبات بتمارين الإحماء والتعود على الكرة، تلتها تدريبات تكتيكية وتمارين للاستحواذ، قبل أن تُختتم بمناورة فنية قُسّم خلالها اللاعبون إلى ثلاث مجموعات.

ويواصل الأخضر تحضيراته مساء الثلاثاء، بإجراء حصة تدريبية عند الساعة السادسة والنصف على ملعب الإرسال، على أن تُتاح لوسائل الإعلام متابعة الربع ساعة الأولى منها.

المنتخب السعودي يواجه كوريا الجنوبية وأوزبكستان وديّاً (الاتحاد السعودي)

ويخوض المنتخب السعودي خلال معسكر الدوحة مباراتين وديتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد، إذ يواجه منتخب كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر الجاري، قبل أن يلتقي منتخب أوزبكستان في 17 من الشهر ذاته.