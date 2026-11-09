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الرياضة رياضة سعودية

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة

سعود عبد الحميد يلتحق بالمعسكر... والهمامي يبدأ برنامجه التأهيلي

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)
نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)
TT
TT

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)
نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)

غاب فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، عن التدريبات الجماعية للأخضر، مساء الاثنين، إثر تعرضه لنزلة برد، وذلك مع انطلاق المعسكر الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض مواجهتين وديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وشهدت بداية المعسكر التحاق الظهير سعود عبد الحميد ببعثة المنتخب السعودي مساء الاثنين، فيما بدأ اللاعب همام الهمامي برنامجه التأهيلي الخاص تحت إشراف الجهاز الطبي.

سعود عبد الحميد يلتحق بالمعسكر... والهمامي يبدأ برنامجه التأهيلي (الاتحاد السعودي)

وميدانياً، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية الأولى على ملعب الإرسال، تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، حيث بدأت التدريبات بتمارين الإحماء والتعود على الكرة، تلتها تدريبات تكتيكية وتمارين للاستحواذ، قبل أن تُختتم بمناورة فنية قُسّم خلالها اللاعبون إلى ثلاث مجموعات.

ويواصل الأخضر تحضيراته مساء الثلاثاء، بإجراء حصة تدريبية عند الساعة السادسة والنصف على ملعب الإرسال، على أن تُتاح لوسائل الإعلام متابعة الربع ساعة الأولى منها.

المنتخب السعودي يواجه كوريا الجنوبية وأوزبكستان وديّاً (الاتحاد السعودي)

ويخوض المنتخب السعودي خلال معسكر الدوحة مباراتين وديتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد، إذ يواجه منتخب كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر الجاري، قبل أن يلتقي منتخب أوزبكستان في 17 من الشهر ذاته.

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الرياضة رياضة سعودية

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)
نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)
TT
TT

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة

نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)
نزلة برد تُبعد البريكان عن تدريبات الأخضر في الدوحة (الاتحاد السعودي)

غاب فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، عن التدريبات الجماعية للأخضر، مساء الاثنين، إثر تعرضه لنزلة برد، وذلك مع انطلاق المعسكر الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لخوض مواجهتين وديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وشهدت بداية المعسكر التحاق الظهير سعود عبد الحميد ببعثة المنتخب السعودي مساء الاثنين، فيما بدأ اللاعب همام الهمامي برنامجه التأهيلي الخاص تحت إشراف الجهاز الطبي.

سعود عبد الحميد يلتحق بالمعسكر... والهمامي يبدأ برنامجه التأهيلي (الاتحاد السعودي)

وميدانياً، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية الأولى على ملعب الإرسال، تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، حيث بدأت التدريبات بتمارين الإحماء والتعود على الكرة، تلتها تدريبات تكتيكية وتمارين للاستحواذ، قبل أن تُختتم بمناورة فنية قُسّم خلالها اللاعبون إلى ثلاث مجموعات.

ويواصل الأخضر تحضيراته مساء الثلاثاء، بإجراء حصة تدريبية عند الساعة السادسة والنصف على ملعب الإرسال، على أن تُتاح لوسائل الإعلام متابعة الربع ساعة الأولى منها.

المنتخب السعودي يواجه كوريا الجنوبية وأوزبكستان وديّاً (الاتحاد السعودي)

ويخوض المنتخب السعودي خلال معسكر الدوحة مباراتين وديتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد، إذ يواجه منتخب كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر الجاري، قبل أن يلتقي منتخب أوزبكستان في 17 من الشهر ذاته.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية قطر
الرياضة رياضة سعودية

القادسية ينافس 9 أندية عالمية على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين

القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)
القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)
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القادسية ينافس 9 أندية عالمية على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين

القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)
القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)

أعلن نادي القادسية السعودي، الاثنين، ترشحه لجائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام»، ضمن جوائز «ترانسفير روم» لعام 2026، ليصبح أول نادٍ سعودي يدخل قائمة المنافسين على الجائزة، التي تضم 10 أندية من دوريات مختلفة حول العالم.

وبحسب بيان صادر عن النادي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن قائمة المرشحين ضمّت، إلى جانب القادسية، أتلتيكو مدريد الإسباني، وشتوتغارت الألماني، وآيندهوفن الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي، وسندرلاند الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي، وفلامنغو البرازيلي، وأورلاندو سيتي الأميركي، وفيكينغ النرويجي.

ويأتي ترشيح القادسية ضمن النسخة الأولى من جوائز «ترانسفير روم»، التي أُطلقت لتكريم الأندية والوكالات والقيادات المتميزة في سوق انتقالات اللاعبين، بعدما جرى اختيار المرشحين من خلال تصويت مباشر من نظرائهم العاملين في قطاع كرة القدم.

وتُمنح جائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام» لفرق العمل المسؤولة عن التعاقدات داخل الأندية، وفق معايير ترتبط باكتشاف المواهب، وتقييم اللاعبين، والتخطيط لعمليات الاستقطاب، ومدى توافق الصفقات مع الاحتياجات الفنية والاستراتيجية للأندية.

ويعكس ترشيح القادسية توجه النادي خلال الفترة الماضية نحو بناء فريق قادر على المنافسة، من خلال استقطاب لاعبين في مراحل متقدمة من عطائهم الفني، والاستثمار في المواهب الشابة، إلى جانب منح اللاعبين السعوديين فرصاً أكبر، وربط التعاقدات باحتياجات الفريق وأهدافه طويلة المدى.

ويستند هذا التوجه إلى التنسيق بين الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بما يحقق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية للفريق، والمحافظة على الاستقرار الفني، ورفع القيمة الاستثمارية للاعبين، مع مراعاة الاستدامة المالية.

وتشمل جوائز «ترانسفير روم» 5 فئات، هي: أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين، وأفضل فريق لإدارة الإعارات، وأفضل وكالة، وجائزة الذكاء والابتكار، وأفضل قيادي.

وجاء إطلاق الجوائز بالتزامن مع وصول عدد الصفقات المنجزة عبر السوق الرقمية للمنصة إلى 10 آلاف صفقة، وذلك ضمن فعاليات أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني).

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

النصر يتصدر الدوري السعودي للسيدات... و3 أندية تطارده على اللقب

سيدات النصر في الصدارة بفارق نقطتين (نادي النصر)
سيدات النصر في الصدارة بفارق نقطتين (نادي النصر)
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النصر يتصدر الدوري السعودي للسيدات... و3 أندية تطارده على اللقب

سيدات النصر في الصدارة بفارق نقطتين (نادي النصر)
سيدات النصر في الصدارة بفارق نقطتين (نادي النصر)

سبع جولات كانت كافية ليخسر كل فريق مرة على الأقل لكنها لم تكن كافية ليبتعد أحد بالصدارة، وبعد انتهاء الجولات السبع الأولى وعند منتصف الدوري السعودي الممتاز للسيدات يدخل النصر فترة التوقف متقدماً بنقطتين على القادسية والاتحاد، فيما يقف الهلال على بُعد خمس نقاط من القمة في سباق ترك نصفه الأول أكثر من طريق مفتوح نحو اللقب.

وتحمل صدارة النصر مفارقة لافتة، فالفريق الذي جمع 18 نقطة يملك فارق أهداف يبلغ +11 مقابل +27 للقادسية و+14 للاتحاد و+18 للهلال. ومع ذلك، كان الأكثر فوزاً بين الفرق الثمانية بستة انتصارات ليمنحه عدد المباريات التي حسمها أفضلية لم تمنحها الفوارق التهديفية الأكبر لملاحقيه.

وتكشف نتائج المواجهات بين الأربعة الأوائل جانباً أدق من المنافسة؛ إذ جمع النصر والاتحاد ست نقاط لكل منهما في لقاءاتهما داخل هذه المجموعة مقابل أربع للقادسية ونقطة للهلال، فالنصر تغلب على الهلال والقادسية وخسر أمام الاتحاد، في حين تجاوز الاتحاد الهلال والنصر وتعثر أمام القادسية، في دائرة انتصارات متبادلة أبقت القمة بلا فريق يتفوق على جميع منافسيه المباشرين.

غير أن الفارق بين المتصدر والاتحاد تشكل خارج تلك المواجهات فالنصر حصد النقاط الـ12 كاملة أمام فرق النصف الثاني من الترتيب، فيما جمع الاتحاد عشر نقاط، بعدما تعادل مع نيوم 3-3، وهنا تظهر قيمة التفاصيل في سباق ضيق، فتعثر أمام فريق خارج الأربعة الأوائل قد يوازي في أثره نتيجة مواجهة مباشرة على القمة.

أما القادسية فيدخل التوقف وفي رصيده 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وخسارة بعدما انتهت مواجهتاه الأخيرتان بالتعادل مع الهلال والخسارة أمام النصر ولم تمنعه حصيلته التهديفية الكبيرة من فقدان خمس نقاط في هاتين الجولتين لتصبح استعادة الانتصارات أول مطالبه عند العودة.

ويتقاسم الاتحاد معه الرصيد نفسه وسجل الانتصارات والتعادلات والهزائم بما يجعل النصف الثاني فرصة لكليهما لتغيير ترتيب لا يفصل بين ملاحقي المتصدر فيه أي فارق نقطي، وفي المقابل يملك الهلال 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وخسارتين؛ وهو رصيد يبقيه قريباً لكنه يجعل مساحة التعويض مرتبطة أيضاً بما يتركه منافسوه من نقاط.

وخلف هذا الرباعي يقف العلا خامساً بتسع نقاط على مسافة أربع نقاط من الهلال بعدما أنهى الدور الأول بثلاثة انتصارات وأربع هزائم وهو موقع يمنحه فرصة الاقتراب من المقدمة بقدر ما يفرض عليه البحث عن نتائج أكثر استقراراً في الجولات المتبقية.

وتختلف الحسابات لدى نيوم والأهلي؛ فالأول جمع خمس نقاط والثاني أربعاً، ولم يحقق أي منهما سوى انتصار واحد، أما الترجي فأنهى مبارياته السبع دون نقاط ليبدأ النصف الثاني باحثاً عن نتيجة تكسر سلسلة خسائره وتمنحه بداية مختلفة.

ومع بقاء 21 نقطة متاحة لكل فريق لا تبدو فترة التوقف فاصلاً بين نصفين متشابهين، فالمتصدر يريد الاحتفاظ بأفضلية صغيرة وملاحقوه يبحثون عن تعثر واحد يعيد ترتيب القمة، فيما تنتظر بقية الفرق فرصة لتعديل موقعها، في حين انتهى الذهاب بفارق نقطتين فقط، أما الإياب فسيحدد أي الفرق يستطيع الاحتفاظ بما كسبه وأيها يدفع ثمن ما أضاعه.

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