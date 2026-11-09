القادسية ينافس 9 أندية عالمية على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5339434-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-9-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86
القادسية ينافس 9 أندية عالمية على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين
القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)
أعلن نادي القادسية السعودي، الاثنين، ترشحه لجائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام»، ضمن جوائز «ترانسفير روم» لعام 2026، ليصبح أول نادٍ سعودي يدخل قائمة المنافسين على الجائزة، التي تضم 10 أندية من دوريات مختلفة حول العالم.
وبحسب بيان صادر عن النادي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن قائمة المرشحين ضمّت، إلى جانب القادسية، أتلتيكو مدريد الإسباني، وشتوتغارت الألماني، وآيندهوفن الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي، وسندرلاند الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي، وفلامنغو البرازيلي، وأورلاندو سيتي الأميركي، وفيكينغ النرويجي.
ويأتي ترشيح القادسية ضمن النسخة الأولى من جوائز «ترانسفير روم»، التي أُطلقت لتكريم الأندية والوكالات والقيادات المتميزة في سوق انتقالات اللاعبين، بعدما جرى اختيار المرشحين من خلال تصويت مباشر من نظرائهم العاملين في قطاع كرة القدم.
وتُمنح جائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام» لفرق العمل المسؤولة عن التعاقدات داخل الأندية، وفق معايير ترتبط باكتشاف المواهب، وتقييم اللاعبين، والتخطيط لعمليات الاستقطاب، ومدى توافق الصفقات مع الاحتياجات الفنية والاستراتيجية للأندية.
ويعكس ترشيح القادسية توجه النادي خلال الفترة الماضية نحو بناء فريق قادر على المنافسة، من خلال استقطاب لاعبين في مراحل متقدمة من عطائهم الفني، والاستثمار في المواهب الشابة، إلى جانب منح اللاعبين السعوديين فرصاً أكبر، وربط التعاقدات باحتياجات الفريق وأهدافه طويلة المدى.
ويستند هذا التوجه إلى التنسيق بين الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بما يحقق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية للفريق، والمحافظة على الاستقرار الفني، ورفع القيمة الاستثمارية للاعبين، مع مراعاة الاستدامة المالية.
وتشمل جوائز «ترانسفير روم» 5 فئات، هي: أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين، وأفضل فريق لإدارة الإعارات، وأفضل وكالة، وجائزة الذكاء والابتكار، وأفضل قيادي.
وجاء إطلاق الجوائز بالتزامن مع وصول عدد الصفقات المنجزة عبر السوق الرقمية للمنصة إلى 10 آلاف صفقة، وذلك ضمن فعاليات أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني).
أعلن نادي أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الاثنين تعيين الإسباني كارلوس فيسينس مدرباً جديداً للفريق.
«الشرق الأوسط» (ليون (فرنسا))
القادسية ينافس 9 أندية عالمية على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5339434-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-9-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86
القادسية ينافس 9 أندية عالمية على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين
القادسية ينافس على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين (تصوير: مشعل القدير)
أعلن نادي القادسية السعودي، الاثنين، ترشحه لجائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام»، ضمن جوائز «ترانسفير روم» لعام 2026، ليصبح أول نادٍ سعودي يدخل قائمة المنافسين على الجائزة، التي تضم 10 أندية من دوريات مختلفة حول العالم.
وبحسب بيان صادر عن النادي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن قائمة المرشحين ضمّت، إلى جانب القادسية، أتلتيكو مدريد الإسباني، وشتوتغارت الألماني، وآيندهوفن الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي، وسندرلاند الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي، وفلامنغو البرازيلي، وأورلاندو سيتي الأميركي، وفيكينغ النرويجي.
ويأتي ترشيح القادسية ضمن النسخة الأولى من جوائز «ترانسفير روم»، التي أُطلقت لتكريم الأندية والوكالات والقيادات المتميزة في سوق انتقالات اللاعبين، بعدما جرى اختيار المرشحين من خلال تصويت مباشر من نظرائهم العاملين في قطاع كرة القدم.
وتُمنح جائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام» لفرق العمل المسؤولة عن التعاقدات داخل الأندية، وفق معايير ترتبط باكتشاف المواهب، وتقييم اللاعبين، والتخطيط لعمليات الاستقطاب، ومدى توافق الصفقات مع الاحتياجات الفنية والاستراتيجية للأندية.
ويعكس ترشيح القادسية توجه النادي خلال الفترة الماضية نحو بناء فريق قادر على المنافسة، من خلال استقطاب لاعبين في مراحل متقدمة من عطائهم الفني، والاستثمار في المواهب الشابة، إلى جانب منح اللاعبين السعوديين فرصاً أكبر، وربط التعاقدات باحتياجات الفريق وأهدافه طويلة المدى.
ويستند هذا التوجه إلى التنسيق بين الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بما يحقق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية للفريق، والمحافظة على الاستقرار الفني، ورفع القيمة الاستثمارية للاعبين، مع مراعاة الاستدامة المالية.
وتشمل جوائز «ترانسفير روم» 5 فئات، هي: أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين، وأفضل فريق لإدارة الإعارات، وأفضل وكالة، وجائزة الذكاء والابتكار، وأفضل قيادي.
وجاء إطلاق الجوائز بالتزامن مع وصول عدد الصفقات المنجزة عبر السوق الرقمية للمنصة إلى 10 آلاف صفقة، وذلك ضمن فعاليات أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني).
النصر يتصدر الدوري السعودي للسيدات... و3 أندية تطارده على اللقبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5339433-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%883-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8
النصر يتصدر الدوري السعودي للسيدات... و3 أندية تطارده على اللقب
سيدات النصر في الصدارة بفارق نقطتين (نادي النصر)
سبع جولات كانت كافية ليخسر كل فريق مرة على الأقل لكنها لم تكن كافية ليبتعد أحد بالصدارة، وبعد انتهاء الجولات السبع الأولى وعند منتصف الدوري السعودي الممتاز للسيدات يدخل النصر فترة التوقف متقدماً بنقطتين على القادسية والاتحاد، فيما يقف الهلال على بُعد خمس نقاط من القمة في سباق ترك نصفه الأول أكثر من طريق مفتوح نحو اللقب.
وتحمل صدارة النصر مفارقة لافتة، فالفريق الذي جمع 18 نقطة يملك فارق أهداف يبلغ +11 مقابل +27 للقادسية و+14 للاتحاد و+18 للهلال. ومع ذلك، كان الأكثر فوزاً بين الفرق الثمانية بستة انتصارات ليمنحه عدد المباريات التي حسمها أفضلية لم تمنحها الفوارق التهديفية الأكبر لملاحقيه.
وتكشف نتائج المواجهات بين الأربعة الأوائل جانباً أدق من المنافسة؛ إذ جمع النصر والاتحاد ست نقاط لكل منهما في لقاءاتهما داخل هذه المجموعة مقابل أربع للقادسية ونقطة للهلال، فالنصر تغلب على الهلال والقادسية وخسر أمام الاتحاد، في حين تجاوز الاتحاد الهلال والنصر وتعثر أمام القادسية، في دائرة انتصارات متبادلة أبقت القمة بلا فريق يتفوق على جميع منافسيه المباشرين.
غير أن الفارق بين المتصدر والاتحاد تشكل خارج تلك المواجهات فالنصر حصد النقاط الـ12 كاملة أمام فرق النصف الثاني من الترتيب، فيما جمع الاتحاد عشر نقاط، بعدما تعادل مع نيوم 3-3، وهنا تظهر قيمة التفاصيل في سباق ضيق، فتعثر أمام فريق خارج الأربعة الأوائل قد يوازي في أثره نتيجة مواجهة مباشرة على القمة.
أما القادسية فيدخل التوقف وفي رصيده 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وخسارة بعدما انتهت مواجهتاه الأخيرتان بالتعادل مع الهلال والخسارة أمام النصر ولم تمنعه حصيلته التهديفية الكبيرة من فقدان خمس نقاط في هاتين الجولتين لتصبح استعادة الانتصارات أول مطالبه عند العودة.
ويتقاسم الاتحاد معه الرصيد نفسه وسجل الانتصارات والتعادلات والهزائم بما يجعل النصف الثاني فرصة لكليهما لتغيير ترتيب لا يفصل بين ملاحقي المتصدر فيه أي فارق نقطي، وفي المقابل يملك الهلال 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وخسارتين؛ وهو رصيد يبقيه قريباً لكنه يجعل مساحة التعويض مرتبطة أيضاً بما يتركه منافسوه من نقاط.
وخلف هذا الرباعي يقف العلا خامساً بتسع نقاط على مسافة أربع نقاط من الهلال بعدما أنهى الدور الأول بثلاثة انتصارات وأربع هزائم وهو موقع يمنحه فرصة الاقتراب من المقدمة بقدر ما يفرض عليه البحث عن نتائج أكثر استقراراً في الجولات المتبقية.
وتختلف الحسابات لدى نيوم والأهلي؛ فالأول جمع خمس نقاط والثاني أربعاً، ولم يحقق أي منهما سوى انتصار واحد، أما الترجي فأنهى مبارياته السبع دون نقاط ليبدأ النصف الثاني باحثاً عن نتيجة تكسر سلسلة خسائره وتمنحه بداية مختلفة.
ومع بقاء 21 نقطة متاحة لكل فريق لا تبدو فترة التوقف فاصلاً بين نصفين متشابهين، فالمتصدر يريد الاحتفاظ بأفضلية صغيرة وملاحقوه يبحثون عن تعثر واحد يعيد ترتيب القمة، فيما تنتظر بقية الفرق فرصة لتعديل موقعها، في حين انتهى الذهاب بفارق نقطتين فقط، أما الإياب فسيحدد أي الفرق يستطيع الاحتفاظ بما كسبه وأيها يدفع ثمن ما أضاعه.
محمد المسحل يتأهب لتقديم قائمته لانتخابات الاتحاد السعودي للتنسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5339425-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3
محمد المسحل يتأهب لتقديم قائمته لانتخابات الاتحاد السعودي للتنس
محمد المسحل (الشرق الأوسط)
يُنتظر أن يقدم محمد المسحل، غداً الثلاثاء، قائمته رسمياً للترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس للدورة 2026-2030، في ثالث أيام استقبال طلبات الترشح، ضمن العملية الانتخابية التي يُجرى الاقتراع وتعقد الجمعية العمومية الانتخابية فيها يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتضم القائمة ثمانية مرشحين، يتقدمهم المسحل مرشحاً لرئاسة مجلس الإدارة، وتوفيق يحيى معافا نائباً للرئيس، إلى جانب عبد العزيز سعود العمران عضواً مالياً، والمهندس نواف عبد الرحمن السلطان عضواً فنياً، وفهد عبد الله الشهري عضواً بارالمبياً، والدكتورة سارة حسن القحطاني عضواً إدارياً، والدكتور عبد العزيز محمد الجربوع عضواً قانونياً، والدكتور علي بن محمد الفرج عضواً.
وجاء تقديم القائمة مع انطلاق البرنامج الزمني للانتخابات، الذي بدأ الأحد 8 نوفمبر ويستمر استقبال طلبات الترشح بموجبه حتى الخميس 12 من الشهر نفسه، على أن يغلق باب قبول الطلبات عند الساعة الرابعة مساءً في اليوم الأخير.
واعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد تحديثات على اللائحة العامة للانتخابات، تضمنت إضافة شرطين إلى شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، هما إجادة اللغة الإنجليزية لرئيس القائمة المرشحة، وألا تقل سنوات الخبرة لكل عضو في القائمة عن ثماني سنوات. وشملت التحديثات كذلك تنظيم المقابلات الشخصية للمرشحين وفق معايير محددة ومعتمدة من الجمعية العمومية، ضمن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية.
وحددت معايير المقابلات الشخصية سبعة محاور، تتصدرها الخبرات والقدرات الاستراتيجية بوزن يبلغ 35 في المائة، تليها الحوكمة والرقابة بنسبة 20 في المائة، والقيادة والإدارة بالنسبة نفسها، ثم العلاقات والشراكات بنسبة 10 في المائة، والقدرة على تعزيز وبناء علاقات متوازنة مع الوسط الرياضي المحلي بنسبة 10 في المائة، والاستدامة والابتكار بنسبة 5 في المائة. وتضمنت المعايير أيضاً محور القيم والشفافية، من دون تحديد نسبة له في الجدول المعلن.
وتتطلب استمارة طلب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد تسجيل الاسم الرباعي، وصفة الترشح رئيساً أو عضواً، وتاريخ الميلاد، وبيانات الهوية الوطنية، والوظيفة وجهة العمل، وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني، إلى جانب بيان الأعمال التي مارسها المرشح في المجال الرياضي.
وتشمل المرفقات المطلوبة صورة الهوية الوطنية، واستمارة عضوية النادي بالاتحاد، وثلاث صور شخصية، وموافقة جهة العمل إذا كان المرشح يعمل في جهة عسكرية أو قضائية. كما تتضمن متطلبات المرشح لرئاسة مجلس الإدارة إرفاق صورة من المؤهل العلمي، على ألا يقل عن شهادة البكالوريوس، مع معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
وتتضمن الاستمارة إقرارات وتعهدات بالاطلاع على اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية والالتزام والتقيد بما ورد فيها، والالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمهام المرشح وصلاحياته.
وحسب البرنامج الزمني، تبدأ مرحلة فحص وإعلان القوائم الأولية للمرشحين والناخبين، وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين، في 13 نوفمبر وتستمر حتى 19 منه، على مدى سبعة أيام. ويُفتح بعد ذلك باب الطعن على القوائم الأولية للمرشحين والناخبين يومي 20 و21 نوفمبر، قبل النظر في الطعون خلال الفترة من 22 إلى 24 من الشهر نفسه.
وتخصص الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر لإعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، فيما يقام الاقتراع وتعقد الجمعية العمومية الانتخابية يوم 30 نوفمبر. ويعقب ذلك فتح باب الطعن على إجراءات الانتخاب وعقد الجمعية يومي الأول والثاني من ديسمبر (كانون الأول)، ثم النظر في تلك الطعون خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر.
وتتولى اللجنة العامة للانتخابات، برئاسة سلمان بن فهد الجليل وعضوية عبد الرحمن بن محمد البراك وشهد بن صالح بن رشيد، مهامها ضمن العملية الانتخابية. ويرأس لجنة الطعون والمخالفات الانتخابية عبد الحكيم بن يوسف الشايع، وتضم في عضويتها نورة بن ذعار الدوسري وعبد العزيز إبراهيم اليحيى.
أما سكرتارية اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية ولجنة الطعون والمخالفات الانتخابية، فتترأسها أريج بنت علي القحطاني، وتضم عبد الرحمن بن خالد الظفيري وسعود بن عبد الله الكلثم عضوين.
وتضم اللجنة الفنية أحمد العيسى رئيساً، ممثلاً عن الجمعية العمومية من نادي الفتح، وعضوية كل من عادل بن علي الغامدي وحازم بن يوسف اليوسف، بصفتهما عضوين مستقلين.
وفي إطار الترتيبات الانتخابية، أعلن الاتحاد تحديث قائمة أعضاء الجمعية العمومية والأندية، التي شملت 37 نادياً، هي: الابتسام، والأخدود، والاتفاق، والاعتماد، والبدائع، والتهامي، والثقبة، والجبيل، والجزيرة، والحريق، والحزم، وحطين، والخويلدية، والدرع، والسر، والسروات، والسلام، والشباب، والشروق، والصفا، والطرف، والعلا، والعمران، والفتح، وفيد، والفيحاء، والفيصلي، والقادسية، والقارة، وكميت، والمحيط، ونجد، والنهضة، والهداية، والهدى، والهلال، والوشم.