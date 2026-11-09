القادسية ينافس 9 أندية عالمية على جائزة أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين

أعلن نادي القادسية السعودي، الاثنين، ترشحه لجائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام»، ضمن جوائز «ترانسفير روم» لعام 2026، ليصبح أول نادٍ سعودي يدخل قائمة المنافسين على الجائزة، التي تضم 10 أندية من دوريات مختلفة حول العالم.

وبحسب بيان صادر عن النادي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن قائمة المرشحين ضمّت، إلى جانب القادسية، أتلتيكو مدريد الإسباني، وشتوتغارت الألماني، وآيندهوفن الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي، وسندرلاند الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي، وفلامنغو البرازيلي، وأورلاندو سيتي الأميركي، وفيكينغ النرويجي.

ويأتي ترشيح القادسية ضمن النسخة الأولى من جوائز «ترانسفير روم»، التي أُطلقت لتكريم الأندية والوكالات والقيادات المتميزة في سوق انتقالات اللاعبين، بعدما جرى اختيار المرشحين من خلال تصويت مباشر من نظرائهم العاملين في قطاع كرة القدم.

وتُمنح جائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين للعام» لفرق العمل المسؤولة عن التعاقدات داخل الأندية، وفق معايير ترتبط باكتشاف المواهب، وتقييم اللاعبين، والتخطيط لعمليات الاستقطاب، ومدى توافق الصفقات مع الاحتياجات الفنية والاستراتيجية للأندية.

ويعكس ترشيح القادسية توجه النادي خلال الفترة الماضية نحو بناء فريق قادر على المنافسة، من خلال استقطاب لاعبين في مراحل متقدمة من عطائهم الفني، والاستثمار في المواهب الشابة، إلى جانب منح اللاعبين السعوديين فرصاً أكبر، وربط التعاقدات باحتياجات الفريق وأهدافه طويلة المدى.

ويستند هذا التوجه إلى التنسيق بين الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بما يحقق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية للفريق، والمحافظة على الاستقرار الفني، ورفع القيمة الاستثمارية للاعبين، مع مراعاة الاستدامة المالية.

وتشمل جوائز «ترانسفير روم» 5 فئات، هي: أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين، وأفضل فريق لإدارة الإعارات، وأفضل وكالة، وجائزة الذكاء والابتكار، وأفضل قيادي.

وجاء إطلاق الجوائز بالتزامن مع وصول عدد الصفقات المنجزة عبر السوق الرقمية للمنصة إلى 10 آلاف صفقة، وذلك ضمن فعاليات أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني).