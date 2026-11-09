محمد المسحل يتأهب لتقديم قائمته لانتخابات الاتحاد السعودي للتنس

يُنتظر أن يقدم محمد المسحل، غداً الثلاثاء، قائمته رسمياً للترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس للدورة 2026-2030، في ثالث أيام استقبال طلبات الترشح، ضمن العملية الانتخابية التي يُجرى الاقتراع وتعقد الجمعية العمومية الانتخابية فيها يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتضم القائمة ثمانية مرشحين، يتقدمهم المسحل مرشحاً لرئاسة مجلس الإدارة، وتوفيق يحيى معافا نائباً للرئيس، إلى جانب عبد العزيز سعود العمران عضواً مالياً، والمهندس نواف عبد الرحمن السلطان عضواً فنياً، وفهد عبد الله الشهري عضواً بارالمبياً، والدكتورة سارة حسن القحطاني عضواً إدارياً، والدكتور عبد العزيز محمد الجربوع عضواً قانونياً، والدكتور علي بن محمد الفرج عضواً.

وجاء تقديم القائمة مع انطلاق البرنامج الزمني للانتخابات، الذي بدأ الأحد 8 نوفمبر ويستمر استقبال طلبات الترشح بموجبه حتى الخميس 12 من الشهر نفسه، على أن يغلق باب قبول الطلبات عند الساعة الرابعة مساءً في اليوم الأخير.

صورة ضوئية لاستمارة الترشح للانتخابات (الاتحاد السعودي)

واعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد تحديثات على اللائحة العامة للانتخابات، تضمنت إضافة شرطين إلى شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، هما إجادة اللغة الإنجليزية لرئيس القائمة المرشحة، وألا تقل سنوات الخبرة لكل عضو في القائمة عن ثماني سنوات. وشملت التحديثات كذلك تنظيم المقابلات الشخصية للمرشحين وفق معايير محددة ومعتمدة من الجمعية العمومية، ضمن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية.

وحددت معايير المقابلات الشخصية سبعة محاور، تتصدرها الخبرات والقدرات الاستراتيجية بوزن يبلغ 35 في المائة، تليها الحوكمة والرقابة بنسبة 20 في المائة، والقيادة والإدارة بالنسبة نفسها، ثم العلاقات والشراكات بنسبة 10 في المائة، والقدرة على تعزيز وبناء علاقات متوازنة مع الوسط الرياضي المحلي بنسبة 10 في المائة، والاستدامة والابتكار بنسبة 5 في المائة. وتضمنت المعايير أيضاً محور القيم والشفافية، من دون تحديد نسبة له في الجدول المعلن.

وتتطلب استمارة طلب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد تسجيل الاسم الرباعي، وصفة الترشح رئيساً أو عضواً، وتاريخ الميلاد، وبيانات الهوية الوطنية، والوظيفة وجهة العمل، وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني، إلى جانب بيان الأعمال التي مارسها المرشح في المجال الرياضي.

التقديم على الانتخابات انطلق أمس الأحد (الاتحاد السعودي للتنس)

وتشمل المرفقات المطلوبة صورة الهوية الوطنية، واستمارة عضوية النادي بالاتحاد، وثلاث صور شخصية، وموافقة جهة العمل إذا كان المرشح يعمل في جهة عسكرية أو قضائية. كما تتضمن متطلبات المرشح لرئاسة مجلس الإدارة إرفاق صورة من المؤهل العلمي، على ألا يقل عن شهادة البكالوريوس، مع معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

وتتضمن الاستمارة إقرارات وتعهدات بالاطلاع على اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية والالتزام والتقيد بما ورد فيها، والالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمهام المرشح وصلاحياته.

وحسب البرنامج الزمني، تبدأ مرحلة فحص وإعلان القوائم الأولية للمرشحين والناخبين، وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين، في 13 نوفمبر وتستمر حتى 19 منه، على مدى سبعة أيام. ويُفتح بعد ذلك باب الطعن على القوائم الأولية للمرشحين والناخبين يومي 20 و21 نوفمبر، قبل النظر في الطعون خلال الفترة من 22 إلى 24 من الشهر نفسه.

وتخصص الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر لإعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، فيما يقام الاقتراع وتعقد الجمعية العمومية الانتخابية يوم 30 نوفمبر. ويعقب ذلك فتح باب الطعن على إجراءات الانتخاب وعقد الجمعية يومي الأول والثاني من ديسمبر (كانون الأول)، ثم النظر في تلك الطعون خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر.

وتتولى اللجنة العامة للانتخابات، برئاسة سلمان بن فهد الجليل وعضوية عبد الرحمن بن محمد البراك وشهد بن صالح بن رشيد، مهامها ضمن العملية الانتخابية. ويرأس لجنة الطعون والمخالفات الانتخابية عبد الحكيم بن يوسف الشايع، وتضم في عضويتها نورة بن ذعار الدوسري وعبد العزيز إبراهيم اليحيى.

أما سكرتارية اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية ولجنة الطعون والمخالفات الانتخابية، فتترأسها أريج بنت علي القحطاني، وتضم عبد الرحمن بن خالد الظفيري وسعود بن عبد الله الكلثم عضوين.

وتضم اللجنة الفنية أحمد العيسى رئيساً، ممثلاً عن الجمعية العمومية من نادي الفتح، وعضوية كل من عادل بن علي الغامدي وحازم بن يوسف اليوسف، بصفتهما عضوين مستقلين.

وفي إطار الترتيبات الانتخابية، أعلن الاتحاد تحديث قائمة أعضاء الجمعية العمومية والأندية، التي شملت 37 نادياً، هي: الابتسام، والأخدود، والاتفاق، والاعتماد، والبدائع، والتهامي، والثقبة، والجبيل، والجزيرة، والحريق، والحزم، وحطين، والخويلدية، والدرع، والسر، والسروات، والسلام، والشباب، والشروق، والصفا، والطرف، والعلا، والعمران، والفتح، وفيد، والفيحاء، والفيصلي، والقادسية، والقارة، وكميت، والمحيط، ونجد، والنهضة، والهداية، والهدى، والهلال، والوشم.