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الرياضة رياضة سعودية

الرابطة تصادق على انفراد «الشرق الأوسط»: الأهلي والنصر 20 نوفمبر

اعتمدت مواعيد المؤجلات وتعيد توزيع الجولات لتحسين فترات راحة الأندية

الدوري السعودي لكرة القدم غير كثيراً على روزنامته (الدوري السعودي)
الدوري السعودي لكرة القدم غير كثيراً على روزنامته (الدوري السعودي)
TT
TT

الرابطة تصادق على انفراد «الشرق الأوسط»: الأهلي والنصر 20 نوفمبر

الدوري السعودي لكرة القدم غير كثيراً على روزنامته (الدوري السعودي)
الدوري السعودي لكرة القدم غير كثيراً على روزنامته (الدوري السعودي)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن الروزنامة المحدثة لموسم 2026 - 2027 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إلى جانب مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولات من الثالثة عشرة حتى الحادية والعشرين، وذلك عقب استكمال المراجعة الشاملة للروزنامة، في ضوء قرار إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، وما أتاحه من فترات إضافية لإقامة مباريات الدوري.

وأوضحت الرابطة أن المراجعة جاءت بهدف الاستفادة من المساحات الزمنية الإضافية لإعادة توزيع الجولات بصورة أكثر توازناً على ما تبقى من الموسم، بما يسهم في تخفيف ضغط المباريات، وتحسين فترات الراحة والاستشفاء للأندية، خصوصاً خلال المراحل الحاسمة من الموسم، مع مراعاة الالتزامات المحلية والخارجية ومتطلبات العدالة التنافسية.

وشهدت الرزنامة المحدثة إعادة توزيع عدد من الجولات على الأشهر المتبقية، حيث تقام جولة واحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأربع جولات في ديسمبر (كانون الأول)، وأربع جولات تبدأ في يناير (كانون الثاني)، إضافة إلى استكمال الجولة السابعة عشرة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول)، فيما يشهد فبراير (شباط) أربع جولات، ومارس (آذار) جولتين، وأبريل (نيسان) ثلاث جولات، ومايو (أيار) أربع جولات.

ويأتي هذا التوزيع بعد أن كانت الرزنامة الأساسية لا تتضمن إقامة مباريات للدوري خلال يناير، فيما انخفض عدد الجولات لشهري أبريل ومايو إلى 7 جولات بدلاً من إقامة 11 جولة في الروزنامة السابقة، والذي أسهم بدوره في تخفيف ازدحام المباريات خلال المراحل الأخيرة من الموسم، خصوصاً مع تزامنها مع الأدوار الحاسمة من البطولات المحلية والقارية.

كما أظهرت مراجعة فترات الراحة للأندية المشاركة في البطولات الخارجية أن متوسط أيام الراحة بين المباريات ارتفع إلى نحو 4.8 يوم بعد عملية إعادة التوزيع، مقارنة بنحو 3.4 يوم خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقارب متوسطات الراحة بين الأندية المشاركة خارجياً وبقية أندية المسابقة خلال الفترة الثانية.

رسم بياني لتعديلات الرابطة على روزنامة الدوري (الدوري السعودي)

وبيّنت الرابطة أن عملية المراجعة تضمنت عقد ورش عمل شملت جميع الأندية، جرى خلالها استعراض التوزيع المقترح للجولات، ومناقشة الاعتبارات المرتبطة بالمشاركات المختلفة، وفترات الراحة، ومتطلبات السفر، والاستماع إلى ملاحظات الأندية ومرئياتها ودراستها ضمن المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للمسابقة. فيما تتولى الرابطة اعتماد الجدولة وفق الصلاحيات واللوائح المعتمدة، مع مراعاة ارتباطات جميع الأندية وأثر أي تعديل على بقية مباريات المسابقة.

وأكدت الرابطة أن التحديث اقتصر على إعادة توزيع مواعيد إقامة الجولات، مع المحافظة على تسلسل المواجهات بين الأندية كما اعتمد وأُعلن منذ بداية الموسم، واستمرار العمل بالمعايير الأساسية المعتمدة لبناء الجدول، بما يحافظ على العدالة التنافسية ويراعي مصالح الأندية ومتطلبات المسابقة ككل.

كما اعتمدت الرابطة الجدول التفصيلي لمباريات الجولات من الثالثة عشرة حتى الحادية والعشرين، والذي يتضمن 81 مباراة موزعة على 9 جولات، تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر 2026 حتى 30 يناير 2027، مع تحديد مواعيد المباريات وتوقيتاتها والملاعب المستضيفة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراعاة جاهزية المنشآت والمتطلبات التشغيلية والتنظيمية.

وفيما يتعلق بالمباريات المؤجلة من الجولة التاسعة، أوضحت الرابطة أن تحديد مواعيد إقامتها جاء وفق ارتباطات الأندية المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، حيث تقرر إقامة مباراة الأهلي والنصر يوم 20 نوفمبر 2026، فيما تقام مباراتا الرياض والهلال، والاتحاد والشباب يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بالاستفادة من فترة إقامة كأس السوبر السعودي، وعدم مشاركة الأندية الأربعة في البطولة، مع مراعاة الالتزامات الآسيوية للأندية.

وصادقت الرابطة على ما انفردت به «الشرق الأوسط»، الخميس الماضي، بشأن تحديد يوم 20 نوفمبر الجاري موعداً لإقامة مباراة الأهلي والنصر المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

كما أوضحت الرابطة أن تعديل مواعيد بعض الجولات أدى إلى تزامن عدد من المباريات مع برامج الصيانة والزراعة المجدولة مسبقاً في بعض الملاعب، مما استلزم نقل خمس مباريات إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، شملت مباراتي الفيصلي والدرعية، والفيحاء والفتح، المنقولتين من مدينة المجمعة الرياضية، ومباراتي الحزم والنصر، والخلود والخليج، المنقولتين من ملعب نادي الحزم في الرس، ومباراة التعاون والفتح المنقولة من ملعب نادي التعاون. وجاء تحديد الملعب البديل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة جاهزيته الفنية والتشغيلية، وإتاحة الوقت اللازم لاستكمال أعمال الصيانة والزراعة.

واختتمت الرابطة بالتأكيد على أن الرزنامة المحدثة تعكس حرصها على الاستفادة من المستجدات المؤثرة في الرزنامة الرياضية، وتطوير توزيع المباريات بما يحقق أفضل توازن ممكن بين انتظام المنافسة، والأحمال التنافسية للأندية، وفترات الراحة، وتجربة الجماهير، بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة فيها.

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الرياضة رياضة سعودية

الرابطة تصادق على انفراد «الشرق الأوسط»: الأهلي والنصر 20 نوفمبر

الدوري السعودي لكرة القدم غير كثيراً على روزنامته (الدوري السعودي)
الدوري السعودي لكرة القدم غير كثيراً على روزنامته (الدوري السعودي)
TT
TT

الرابطة تصادق على انفراد «الشرق الأوسط»: الأهلي والنصر 20 نوفمبر

الدوري السعودي لكرة القدم غير كثيراً على روزنامته (الدوري السعودي)
الدوري السعودي لكرة القدم غير كثيراً على روزنامته (الدوري السعودي)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن الروزنامة المحدثة لموسم 2026 - 2027 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إلى جانب مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولات من الثالثة عشرة حتى الحادية والعشرين، وذلك عقب استكمال المراجعة الشاملة للروزنامة، في ضوء قرار إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، وما أتاحه من فترات إضافية لإقامة مباريات الدوري.

وأوضحت الرابطة أن المراجعة جاءت بهدف الاستفادة من المساحات الزمنية الإضافية لإعادة توزيع الجولات بصورة أكثر توازناً على ما تبقى من الموسم، بما يسهم في تخفيف ضغط المباريات، وتحسين فترات الراحة والاستشفاء للأندية، خصوصاً خلال المراحل الحاسمة من الموسم، مع مراعاة الالتزامات المحلية والخارجية ومتطلبات العدالة التنافسية.

وشهدت الرزنامة المحدثة إعادة توزيع عدد من الجولات على الأشهر المتبقية، حيث تقام جولة واحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأربع جولات في ديسمبر (كانون الأول)، وأربع جولات تبدأ في يناير (كانون الثاني)، إضافة إلى استكمال الجولة السابعة عشرة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول)، فيما يشهد فبراير (شباط) أربع جولات، ومارس (آذار) جولتين، وأبريل (نيسان) ثلاث جولات، ومايو (أيار) أربع جولات.

ويأتي هذا التوزيع بعد أن كانت الرزنامة الأساسية لا تتضمن إقامة مباريات للدوري خلال يناير، فيما انخفض عدد الجولات لشهري أبريل ومايو إلى 7 جولات بدلاً من إقامة 11 جولة في الروزنامة السابقة، والذي أسهم بدوره في تخفيف ازدحام المباريات خلال المراحل الأخيرة من الموسم، خصوصاً مع تزامنها مع الأدوار الحاسمة من البطولات المحلية والقارية.

كما أظهرت مراجعة فترات الراحة للأندية المشاركة في البطولات الخارجية أن متوسط أيام الراحة بين المباريات ارتفع إلى نحو 4.8 يوم بعد عملية إعادة التوزيع، مقارنة بنحو 3.4 يوم خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقارب متوسطات الراحة بين الأندية المشاركة خارجياً وبقية أندية المسابقة خلال الفترة الثانية.

رسم بياني لتعديلات الرابطة على روزنامة الدوري (الدوري السعودي)

وبيّنت الرابطة أن عملية المراجعة تضمنت عقد ورش عمل شملت جميع الأندية، جرى خلالها استعراض التوزيع المقترح للجولات، ومناقشة الاعتبارات المرتبطة بالمشاركات المختلفة، وفترات الراحة، ومتطلبات السفر، والاستماع إلى ملاحظات الأندية ومرئياتها ودراستها ضمن المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للمسابقة. فيما تتولى الرابطة اعتماد الجدولة وفق الصلاحيات واللوائح المعتمدة، مع مراعاة ارتباطات جميع الأندية وأثر أي تعديل على بقية مباريات المسابقة.

وأكدت الرابطة أن التحديث اقتصر على إعادة توزيع مواعيد إقامة الجولات، مع المحافظة على تسلسل المواجهات بين الأندية كما اعتمد وأُعلن منذ بداية الموسم، واستمرار العمل بالمعايير الأساسية المعتمدة لبناء الجدول، بما يحافظ على العدالة التنافسية ويراعي مصالح الأندية ومتطلبات المسابقة ككل.

كما اعتمدت الرابطة الجدول التفصيلي لمباريات الجولات من الثالثة عشرة حتى الحادية والعشرين، والذي يتضمن 81 مباراة موزعة على 9 جولات، تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر 2026 حتى 30 يناير 2027، مع تحديد مواعيد المباريات وتوقيتاتها والملاعب المستضيفة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراعاة جاهزية المنشآت والمتطلبات التشغيلية والتنظيمية.

وفيما يتعلق بالمباريات المؤجلة من الجولة التاسعة، أوضحت الرابطة أن تحديد مواعيد إقامتها جاء وفق ارتباطات الأندية المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، حيث تقرر إقامة مباراة الأهلي والنصر يوم 20 نوفمبر 2026، فيما تقام مباراتا الرياض والهلال، والاتحاد والشباب يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بالاستفادة من فترة إقامة كأس السوبر السعودي، وعدم مشاركة الأندية الأربعة في البطولة، مع مراعاة الالتزامات الآسيوية للأندية.

وصادقت الرابطة على ما انفردت به «الشرق الأوسط»، الخميس الماضي، بشأن تحديد يوم 20 نوفمبر الجاري موعداً لإقامة مباراة الأهلي والنصر المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

كما أوضحت الرابطة أن تعديل مواعيد بعض الجولات أدى إلى تزامن عدد من المباريات مع برامج الصيانة والزراعة المجدولة مسبقاً في بعض الملاعب، مما استلزم نقل خمس مباريات إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، شملت مباراتي الفيصلي والدرعية، والفيحاء والفتح، المنقولتين من مدينة المجمعة الرياضية، ومباراتي الحزم والنصر، والخلود والخليج، المنقولتين من ملعب نادي الحزم في الرس، ومباراة التعاون والفتح المنقولة من ملعب نادي التعاون. وجاء تحديد الملعب البديل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة جاهزيته الفنية والتشغيلية، وإتاحة الوقت اللازم لاستكمال أعمال الصيانة والزراعة.

واختتمت الرابطة بالتأكيد على أن الرزنامة المحدثة تعكس حرصها على الاستفادة من المستجدات المؤثرة في الرزنامة الرياضية، وتطوير توزيع المباريات بما يحقق أفضل توازن ممكن بين انتظام المنافسة، والأحمال التنافسية للأندية، وفترات الراحة، وتجربة الجماهير، بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة فيها.

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الدوري السعودي الرياضة كرة القدم السعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

جدة تستضيف الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها الأربعاء

جدة تستضيف الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها الأربعاء (الشرق الأوسط)
جدة تستضيف الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها الأربعاء (الشرق الأوسط)
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جدة تستضيف الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها الأربعاء

جدة تستضيف الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها الأربعاء (الشرق الأوسط)
جدة تستضيف الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها الأربعاء (الشرق الأوسط)

تستعد محافظة جدة لاستضافة رالي باها جدة 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمشاركة مجموعة من السائقين والملاحين المتنافسين في مختلف الفئات.

وتبدأ فعاليات الرالي، الأربعاء، بإجراءات التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، للتأكد من مطابقتها للوائح والاشتراطات المعتمدة، على أن يُعقد الاجتماع التوجيهي للسائقين ومديري الفرق عند الساعة الثامنة مساءً، لاستعراض التعليمات الفنية المتعلقة بالمنافسات.

ويشهد الخميس، إقامة المؤتمر الصحافي الذي يسبق انطلاق الرالي عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، قبل مراسم الانطلاق الرسمية المقررة في وقت لاحق من اليوم.

وتنطلق المنافسات الفعلية الجمعة، بإقامة المرحلة الخاصة الأولى لمسافة 217 كيلومتراً، عبر مسارات صحراوية تتطلب مهارات ملاحية وقدرات فنية للتعامل مع طبيعة التضاريس.

وتُستكمل المنافسات السبت، بإقامة المرحلة الخاصة الثانية لمسافة 104 كيلومترات، ليرتفع مجموع مسافتي المرحلتين الخاصتين إلى 321 كيلومتراً.

وعقب انتهاء المرحلة الأخيرة، تخضع المركبات للفحص الفني النهائي، قبل إعلان النتائج المؤقتة وعقد المؤتمر الصحافي الختامي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، على أن تُعتمد النتائج النهائية من لجنة الحكام، تمهيداً لتتويج الفائزين في مختلف الفئات.

كانت الجولة الأولى من البطولة، التي أُقيمت في حائل، قد شهدت فوز القطري ناصر العطية بالمركز الأول في الترتيب العام، فيما حلَّ السعودي يزيد الراجحي ثانياً، وجاءت السعودية دانية عقيل في المركز الثالث.

ومن المقرر أن تُختتم بطولة السعودية للباها 2026 بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة في القصيم، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

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الرياضة رياضة سعودية

مزاد المركز الوطني للصقور يحقق أرقاماً لافتة حتى ليلته الـ18

مزاد المركز الوطني للصقور يحقق أرقاماً لافتة حتى ليلته الـ18 (الشرق الأوسط)
مزاد المركز الوطني للصقور يحقق أرقاماً لافتة حتى ليلته الـ18 (الشرق الأوسط)
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مزاد المركز الوطني للصقور يحقق أرقاماً لافتة حتى ليلته الـ18

مزاد المركز الوطني للصقور يحقق أرقاماً لافتة حتى ليلته الـ18 (الشرق الأوسط)
مزاد المركز الوطني للصقور يحقق أرقاماً لافتة حتى ليلته الـ18 (الشرق الأوسط)

يواصل مزاد المركز الوطني للصقور تحقيق أرقام لافتة، بعدما بلغت قيمة مبيعاته نحو 4 ملايين و914 ألف ريال حتى الليلة الثامنة عشرة، وسط مشاركة واسعة من الطواريح في مختلف مناطق المملكة.

وبلغ عدد الصقور المبيعة 32 صقراً، شارك في طرحها أكثر من 147 طاروحاً، فيما سجل أغلى صقر بيعاً مبلغ 375 ألف ريال، من طرح أم خنصر، في واحدة من أبرز الصفقات التي شهدها المزاد منذ انطلاقه.

وتوزعت الصقور المبيعة على عدد من مناطق المملكة، في مشهد يعكس تنوع مواقع الطرح واتساع المشاركة في المزاد، الذي يشهد حضوراً من الطواريح والمهتمين باقتناء الصقور.

ويعكس حجم المبيعات المسجل حتى الليلة الثامنة عشرة النشاط الذي يشهده المزاد، ودوره في جمع الطواريح والمشترين ضمن سوق منظم للصقور، إلى جانب المحافظة على الموروث الثقافي المرتبط بالصقارة في المملكة.

ويترقب المشاركون والمهتمون بالمزاد مزيداً من الصفقات خلال الليالي المقبلة، مع استمرار عرض الصقور القادمة من مختلف مناطق المملكة.

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