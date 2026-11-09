الرابطة تصادق على انفراد «الشرق الأوسط»: الأهلي والنصر 20 نوفمبر

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن الروزنامة المحدثة لموسم 2026 - 2027 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إلى جانب مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولات من الثالثة عشرة حتى الحادية والعشرين، وذلك عقب استكمال المراجعة الشاملة للروزنامة، في ضوء قرار إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، وما أتاحه من فترات إضافية لإقامة مباريات الدوري.

وأوضحت الرابطة أن المراجعة جاءت بهدف الاستفادة من المساحات الزمنية الإضافية لإعادة توزيع الجولات بصورة أكثر توازناً على ما تبقى من الموسم، بما يسهم في تخفيف ضغط المباريات، وتحسين فترات الراحة والاستشفاء للأندية، خصوصاً خلال المراحل الحاسمة من الموسم، مع مراعاة الالتزامات المحلية والخارجية ومتطلبات العدالة التنافسية.

وشهدت الرزنامة المحدثة إعادة توزيع عدد من الجولات على الأشهر المتبقية، حيث تقام جولة واحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأربع جولات في ديسمبر (كانون الأول)، وأربع جولات تبدأ في يناير (كانون الثاني)، إضافة إلى استكمال الجولة السابعة عشرة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول)، فيما يشهد فبراير (شباط) أربع جولات، ومارس (آذار) جولتين، وأبريل (نيسان) ثلاث جولات، ومايو (أيار) أربع جولات.

ويأتي هذا التوزيع بعد أن كانت الرزنامة الأساسية لا تتضمن إقامة مباريات للدوري خلال يناير، فيما انخفض عدد الجولات لشهري أبريل ومايو إلى 7 جولات بدلاً من إقامة 11 جولة في الروزنامة السابقة، والذي أسهم بدوره في تخفيف ازدحام المباريات خلال المراحل الأخيرة من الموسم، خصوصاً مع تزامنها مع الأدوار الحاسمة من البطولات المحلية والقارية.

كما أظهرت مراجعة فترات الراحة للأندية المشاركة في البطولات الخارجية أن متوسط أيام الراحة بين المباريات ارتفع إلى نحو 4.8 يوم بعد عملية إعادة التوزيع، مقارنة بنحو 3.4 يوم خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقارب متوسطات الراحة بين الأندية المشاركة خارجياً وبقية أندية المسابقة خلال الفترة الثانية.

رسم بياني لتعديلات الرابطة على روزنامة الدوري (الدوري السعودي)

وبيّنت الرابطة أن عملية المراجعة تضمنت عقد ورش عمل شملت جميع الأندية، جرى خلالها استعراض التوزيع المقترح للجولات، ومناقشة الاعتبارات المرتبطة بالمشاركات المختلفة، وفترات الراحة، ومتطلبات السفر، والاستماع إلى ملاحظات الأندية ومرئياتها ودراستها ضمن المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للمسابقة. فيما تتولى الرابطة اعتماد الجدولة وفق الصلاحيات واللوائح المعتمدة، مع مراعاة ارتباطات جميع الأندية وأثر أي تعديل على بقية مباريات المسابقة.

وأكدت الرابطة أن التحديث اقتصر على إعادة توزيع مواعيد إقامة الجولات، مع المحافظة على تسلسل المواجهات بين الأندية كما اعتمد وأُعلن منذ بداية الموسم، واستمرار العمل بالمعايير الأساسية المعتمدة لبناء الجدول، بما يحافظ على العدالة التنافسية ويراعي مصالح الأندية ومتطلبات المسابقة ككل.

كما اعتمدت الرابطة الجدول التفصيلي لمباريات الجولات من الثالثة عشرة حتى الحادية والعشرين، والذي يتضمن 81 مباراة موزعة على 9 جولات، تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر 2026 حتى 30 يناير 2027، مع تحديد مواعيد المباريات وتوقيتاتها والملاعب المستضيفة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراعاة جاهزية المنشآت والمتطلبات التشغيلية والتنظيمية.

وفيما يتعلق بالمباريات المؤجلة من الجولة التاسعة، أوضحت الرابطة أن تحديد مواعيد إقامتها جاء وفق ارتباطات الأندية المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، حيث تقرر إقامة مباراة الأهلي والنصر يوم 20 نوفمبر 2026، فيما تقام مباراتا الرياض والهلال، والاتحاد والشباب يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بالاستفادة من فترة إقامة كأس السوبر السعودي، وعدم مشاركة الأندية الأربعة في البطولة، مع مراعاة الالتزامات الآسيوية للأندية.

وصادقت الرابطة على ما انفردت به «الشرق الأوسط»، الخميس الماضي، بشأن تحديد يوم 20 نوفمبر الجاري موعداً لإقامة مباراة الأهلي والنصر المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

كما أوضحت الرابطة أن تعديل مواعيد بعض الجولات أدى إلى تزامن عدد من المباريات مع برامج الصيانة والزراعة المجدولة مسبقاً في بعض الملاعب، مما استلزم نقل خمس مباريات إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، شملت مباراتي الفيصلي والدرعية، والفيحاء والفتح، المنقولتين من مدينة المجمعة الرياضية، ومباراتي الحزم والنصر، والخلود والخليج، المنقولتين من ملعب نادي الحزم في الرس، ومباراة التعاون والفتح المنقولة من ملعب نادي التعاون. وجاء تحديد الملعب البديل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة جاهزيته الفنية والتشغيلية، وإتاحة الوقت اللازم لاستكمال أعمال الصيانة والزراعة.

واختتمت الرابطة بالتأكيد على أن الرزنامة المحدثة تعكس حرصها على الاستفادة من المستجدات المؤثرة في الرزنامة الرياضية، وتطوير توزيع المباريات بما يحقق أفضل توازن ممكن بين انتظام المنافسة، والأحمال التنافسية للأندية، وفترات الراحة، وتجربة الجماهير، بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة فيها.