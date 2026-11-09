الخطيب وتنكر وآل سالم... تجارب ملهمة لنجومية متأخرة

تعتمد المنظومات الرياضية الكروية في شتى أنحاء العالم، على الاستثمار طويل الأمد في المواهب الناشئة وإعداد أجيال قادرة على صنع الفارق مستقبلاً من خلال ضم نجوم صاعدة إلى المنتخبات الوطنية، وهذا أمر بديهي، إلا أن من اللافت في الآونة الأخيرة هو بروز بعض اللاعبين في سن متأخرة؛ أي بعد تجاوز السابعة والعشرين تقريباً، ليحظوا بثقة المدربين وينالوا شرف تمثيل المنتخبات الوطنية عن جدارة واستحقاق بعد رحلة شاقة من الصبر والكفاح.
ويعود بروز هؤلاء اللاعبين في مرحلة متقدمة من مسيرتهم إلى أسباب متعددة؛ في مقدمتها النضج الكروي والتكتيكي المتراكم عبر السنين، بجانب الوعي الاحترافي والاهتمام الشخصي بالتفاصيل البدنية والغذائية التي تمنح الجسد عمراً إضافياً في الملاعب، كما يلعب الاستقرار الفني والحصول على فرصة المشاركة المستمرة مع أنديتهم دوراً حاسماً في صقل قدراتهم، مما يمنحهم الثقة اللازمة للظهور بكامل جاهزيتهم وفرض أسمائهم على خيارات الأجهزة الفنية دون عجلة.
وتتضح هذه الظاهرة جلية في قائمة معسكر المنتخب السعودي الحالي في نوفمبر 2026، التي تضم أسماء بارزة استطاع بعضها نيل الاستدعاء الأول في سن متقدمة، وفي مقدمتهم مدافع نادي الاتفاق عبد الله الخطيب بعمر الـ31 عاماً، ومدافع نادي الحزم سلطان تنكر بعمر الـ28 عاماً، اللذين انضما للمرة الأولى في مسيرتهما، إضافة إلى المهاجم عبد الله آل سالم ومحمد الكويكبي وعلي لاجامي، الذين فرضوا حضورهم الدولي في هذه المرحلة المتقدمة، وقد تكررت هذه الحالة مع لاعبين سابقين في تاريخ الأخضر استطاعوا كتابة أسمائهم بحروف من ذهب؛ مثل الحارس أحمد الكسار الذي ارتدى قميص المنتخب أساسياً في كأس آسيا 2023 بعمر 32 عاماً، والمهاجم حسن الراهب الذي استُدعي بعمر 29 عاماً، والمدافع عمر هوساوي الذي بدأ مسيرته الدولية بعمر 28 عاماً حتى حمل شارة القيادة ومثّل الوطن في مونديال 2018، وعبد المجيد الرويلي بعد موسمه الاستثنائي بعمر 29 عاماً.
ولا تقتصر هذه الحالة الفريدة على الملاعب السعودية وحدها؛ بل تمتد لتشمل أمثلة عالمية بارزة تؤكد أن التألق لا يعرف عمراً محدداً؛ فالتاريخ يذكر الهداف الإيطالي المخضرم لوكا توني، ونجوماً مثل المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي الذي بدأ مسيرته الحقيقية وصعد مع ليستر سيتي ليمثل منتخب إنجلترا لأول مرة في سن الثامنة والعشرين، مسجلاً قصة كفاح عالمية شهيرة، إلى جانب المهاجم الإيطالي أنطونيو دي ناتالي الذي تألق دولياً وتوج بجوائز هدافي الكالتشيو في أواخر مسيرته الكروية.
إن هذه النماذج المحلية والعالمية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن باب المنتخب الوطني يظل مفتوحاً دائماً أمام كل مجتهد يمتلك الإصرار والعزيمة، بغض النظر عن بطاقته الشخصية أو عمره الزمني، لتظل المستويات الفنية الخالصة داخل المستطيل الأخضر هي المعيار الحقيقي والأوحد للتقييم واكتساب شرف ارتداء شعار الوطن.