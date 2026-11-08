مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يراقب مصير العقيدي في النصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5339028-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يراقب مصير العقيدي في النصر
نواف العقيدي (نادي النصر)
علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن إدارة نادي النصر لم تتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن، لتجديد عقد حارس مرمى الفريق نواف العقيدي، على الرغم من قرب دخوله الفترة الحرة من عقده في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأهلي يراقب دخول الحارس الدولي الفترة الحرة لكسب خدماته عبر صفقة انتقال حرّ فور إتاحة الفرصة قانونياً للتفاوض المباشر معه.
ومثّل العقيدي، صاحب الـ26 عاماً، النصر في 56 مباراة خلال مسيرته مع الفريق، حافظ خلالها على نظافة شباكه بـ16 مباراة، واستقبل 62 هدفاً.
في قرار لم يكن متوقعاً، أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب دولياً، واضعاً حداً لمسيرة امتدت 23 عاماً بقميص منتخب بلاده، وذلك قبل أيام قليلة.
شوق الغامدي (الرياض)
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يراقب مصير العقيدي في النصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5339028-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يراقب مصير العقيدي في النصر
نواف العقيدي (نادي النصر)
علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن إدارة نادي النصر لم تتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن، لتجديد عقد حارس مرمى الفريق نواف العقيدي، على الرغم من قرب دخوله الفترة الحرة من عقده في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأهلي يراقب دخول الحارس الدولي الفترة الحرة لكسب خدماته عبر صفقة انتقال حرّ فور إتاحة الفرصة قانونياً للتفاوض المباشر معه.
ومثّل العقيدي، صاحب الـ26 عاماً، النصر في 56 مباراة خلال مسيرته مع الفريق، حافظ خلالها على نظافة شباكه بـ16 مباراة، واستقبل 62 هدفاً.
بالأرقام... «الشرق الأوسط» تكشف سبب اختيار ثلاثي الأخضر الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5339021-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
بالأرقام... «الشرق الأوسط» تكشف سبب اختيار ثلاثي الأخضر الجديد
فارس عابدي بات أحد صناع اللعب الرئيسيين في نادي الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
حملت قائمة المنتخب السعودي لمعسكر نوفمبر، التي أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس، رسائل واضحة حول مساعي الأخير لضخ دماء جديدة وتجهيز أخرى لمعترك المنافسات الدولية.
وشهدت القائمة انضمام ثلاثة أسماء تحظى بفرصة ارتداء قميص المنتخب السعودي للمرة الأولى في مسيرتها الدولية، وهم: سلطان تنكر مدافع الحزم، وعبد الله الخطيب مدافع الاتفاق، وفارس عابدي لاعب الاتحاد.
وقدّم سلطان تنكر مستويات دفاعية ثابتة في دوري المحترفين هذا الموسم، بخوضه 11 مباراة منها 10 أساسياً بمجموع 908 دقائق، وبمعدل 83 دقيقة في المباراة، ونجح في دخول تشكيلة الأسبوع مرتين، وأسهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في مباراتين، مسجلاً معدل تشتيت متميز بـ 5.5 كرة في اللقاء، ودقة تمريرات بلغت 88 في المائة بمعدل 23.8 تمريرة صحيحة في المباراة.
وفي السياق ذاته، يُعد عبد الله الخطيب أحد أبرز الأسماء بأرقام هجومية ودفاعية متكاملة إذ لعب 12 مباراة منها 11 أساسياً بإجمالي 1031 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين أحدهما بالرأس والآخر بالقدم اليسرى وصنع هدفاً آخر، مع دقة تمريرات عالية بلغت 91 في المائة بمعدل 40.5 تمريرة صحيحة، كما أظهر سرعة لافتة بلغت 35.4 كم في الساعة، وأسهم في نظافة الشباك في 3 مباريات دون ارتكاب أي خطأ مباشر.
أما فارس عابدي فقد خاض 11 مباراة أساسية بمجموع 923 دقيقة ودخل تشكيلة الأسبوع مرة واحدة، وعلى الرغم من عدم تسجيله أهدافاً فإنه يُعد محطة صناعة مهمة بتقديم تمريرات حاسمة متوقعة بقيمة 0.75 ومعدل 1.0 تمريرة مفتاحية في المباراة، إلى جانب نشاطه الهجومي بلمس الكرة 69.1 مرة ودقة تمريرات تصل إلى 88 في المائة، وتسجيله معدل 2.5 تدخل في المباراة مع تفوقه في 45 في المائة من الالتحامات.
وعلى صعيد الأسماء التي تمتلك سجلاً دولياً سابقاً ولكنها تستدعى لأول مرة تحت قيادة دونيس، فقد قرر المدرب استعادة الثنائي تركي العمار صاحب الـ 13 مباراة دولية، ومحمد الكويكبي صاحب الـ 9 مباريات دولية، لتقديم الإضافة الفنية وخبرتهما الميدانية في دعم صفوف المنتخب.
وتضم القائمة أيضاً فئة ثالثة تتمثل في اللاعبين الذين استدعوا من قبل ولم يشاركوا في أي مباراة دولية، منها عبد الملك العييري لاعب نيوم الذي سبق أن تلقى دعوة للانضمام إلى القائمة في عهد المدرب السابق هيرفي رينارد دون أن يخوض أي مباراة دولية.
ويأتي استدعاؤه حالياً من أجل متابعة تطوره بعد خوضه 12 مباراة هذا الموسم منها 11 أساسياً بإجمالي 894 دقيقة بمعدل 75 دقيقة في المباراة، إذ سجل دقة تمريرات 85 في المائة مع تفوقه في 64 في المائة من الالتحامات الهوائية، كما سجل سرعة مميزة بلغت 35.8 كم في الساعة.
كما ينتظر الحارس حامد الشنقيطي ظهوره الدولي الأول بعد أن استدعي في أكثر من مناسبة سابقة.
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مشروع الاستحواذ على الاتحاد في مراحله النهائيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5338985-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مشروع الاستحواذ على الاتحاد في مراحله النهائية
ترقب اتحادي للصفقة الكبرى (نادي الاتحاد)
أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الاستحواذ على نادي الاتحاد «المملوك لصندوق الاستثمارات العامة»، وصل إلى مراحله النهائية، وسط وجود ثلاثة ملفات استثمارية تقدمت بطلب الاستحواذ على النادي، تمثلها تحالفات تضم مستثمرين وشركات محلية ودولية.
وبحسب المصادر، فإن الملف الأول يضم تحالف شركة «سدرة» المالية و«بلو فايف كابيتال»، في حين يجمع الملف الثاني عائلة غلايزر الأميركية ورجل الأعمال صهيب جمجوم، ويضم الملف الثالث الأمير سعد بن عبد الله ورجل الأعمال الأميركي جوش هاريس.
وأشارت المصادر إلى أن التحالفات الثلاثة تجاوزت المراحل الأولية من المفاوضات، ووصلت إلى المرحلة النهائية. ووفقاً لذات المصادر، فإن العروض المقدمة للشراء للتحالفات الثلاثة تعد متقاربة في القيمة التقديرية العامة، دون أن تفصح المصادر عن الأرقام.
ولفتت المصادر إلى أن الموعد المتوقع لإتمام عملية انتقال الملكية غير واضح للحظة، مؤكدة أن التحالفات الثلاثة تملك فرصاً للفوز بالاستحواذ، على أن يحدد «صندوق الاستثمارات العامة»، بوصفه المالك الحالي، التحالف الذي سيُمنح حق الاستحواذ على النادي.