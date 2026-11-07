«الشرق الأوسط» ترصد أرقام الأخضر قبل وديتي معسكر الدوحة

تتسم مباريات المنتخب السعودي مع كوريا الجنوبية بتوازن كبير وتقارب في النتائج وذلك عبر 18 مواجهة سابقة، نجح خلالها الأخضر في تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعرض للخسارة في 5 مواجهات، وخيم التعادل على 9 مباريات بين الفريقين.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك الأخضر أفضلية تاريخية أمام نظيره الأوزبكي عبر 12 مواجهة سابقة جمعت بينهما، حسم المنتخب السعودي التفوق بالفوز في 7 مباريات، مقابل 4 انتصارات لأوزبكستان، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وتكتسب المواجهتان المقبلتان ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر في الدوحة، بعداً إحصائياً خاصاً، حيث سيرفع المنتخب السعودي رصيد مبارياته التاريخية على الأراضي القطرية إلى 60 مباراة بنهاية المعسكر، وذلك بعد أن خاض سابقاً 58 مباراة في قطر، استطاع خلالها تحقيق الفوز في 26 مباراة، وحسم التعادل 10 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 22 مباراة.

وتأتي هاتان التجربتان ضمن المعسكر الإعدادي المقررة إقامته في الدوحة خلال الفترة من الثامن وحتى السابع عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في إطار فترة التوقف الدولية المعتمدة تحضيراً للاستحقاقات المقبلة؛ حيث يخوض الأخضر مباراته الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية في الثالث عشر من نوفمبر، قبل أن يلتقي بنظيره الأوزبكي في السابع عشر من الشهر ذاته، وتقام المباراتان على أرضية استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد القطري.

وعلمت مصادر «الشرق الأوسط» أن مقر إقامة بعثة المنتخب السعودي سيكون في فندق «والدورف أستوريا» بالعاصمة الدوحة، على أن تقتصر التدريبات والتمارين الإعدادية على ملاعب الإرسال خلال فترة المعسكر.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوناني جورجيوس دونيس، قد أعلن عن القائمة الاستدعائية المقررة للانتظام في المعسكر مساء غدٍ الأحد، والتي ضمت 30 لاعباً هم: «محمد العويس، وحامد يوسف، وعبد القدوس عطية، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وعلي لاجامي، وسلطان تنكر، وعبد الله الخطيب، ونواف بوشل، ومحمد محزري، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، ومتعب الحربي، وفارس عابدي، ومصعب الجوير، ومختار علي، ومحمد كنو، وزياد الجهني، وعبد الله الخيبري، وناصر الدوسري، وعبد الملك العييري، وسلطان مندش، ومحمد القحطاني، ومروان الصحافي، ومحمد الكويكبي، وأحمد الغامدي، وتركي العمار، وعبد الله الحمدان، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم».