«سيارة إسعاف» تلغي إقامة مباراة نيوم والوحدة «تحت 17 عاماً»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إلغاء إقامة مباراة نيوم والوحدة تحت 17 عاماً، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، جاء بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وأوضحت المصادر أن إدارة نادي نيوم اتخذت الإجراءات اللازمة، وتواصلت مع الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة قبل إقامة المباراة، إلا أن ظرفاً طارئاً لدى الجهة مقدمة الخدمة تسبب في تأخر وصول سيارة الإسعاف وعدم حضورها في الموعد المحدد.

وأضافت المصادر أن جميع الملابسات والأسباب المتعلقة بعدم إقامة المباراة جرى توثيقها ورفعها، فيما دوّن مراقب المباراة تفاصيل الواقعة في تقريره الرسمي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وتترقب الأطراف المعنية صدور القرار النهائي بشأن مصير المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بتحديد موعد جديد لإقامتها أو اتخاذ ما تراه الجهات المختصة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المسابقة.