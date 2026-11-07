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الرياضة رياضة سعودية

«سيارة إسعاف» تلغي إقامة مباراة نيوم والوحدة «تحت 17 عاماً»

منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)
منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)
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TT

«سيارة إسعاف» تلغي إقامة مباراة نيوم والوحدة «تحت 17 عاماً»

منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)
منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إلغاء إقامة مباراة نيوم والوحدة تحت 17 عاماً، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، جاء بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وأوضحت المصادر أن إدارة نادي نيوم اتخذت الإجراءات اللازمة، وتواصلت مع الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة قبل إقامة المباراة، إلا أن ظرفاً طارئاً لدى الجهة مقدمة الخدمة تسبب في تأخر وصول سيارة الإسعاف وعدم حضورها في الموعد المحدد.

وأضافت المصادر أن جميع الملابسات والأسباب المتعلقة بعدم إقامة المباراة جرى توثيقها ورفعها، فيما دوّن مراقب المباراة تفاصيل الواقعة في تقريره الرسمي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وتترقب الأطراف المعنية صدور القرار النهائي بشأن مصير المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بتحديد موعد جديد لإقامتها أو اتخاذ ما تراه الجهات المختصة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المسابقة.

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الرياضة رياضة سعودية

«سيارة إسعاف» تلغي إقامة مباراة نيوم والوحدة «تحت 17 عاماً»

منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)
منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)
TT
TT

«سيارة إسعاف» تلغي إقامة مباراة نيوم والوحدة «تحت 17 عاماً»

منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)
منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إلغاء إقامة مباراة نيوم والوحدة تحت 17 عاماً، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، جاء بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وأوضحت المصادر أن إدارة نادي نيوم اتخذت الإجراءات اللازمة، وتواصلت مع الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة قبل إقامة المباراة، إلا أن ظرفاً طارئاً لدى الجهة مقدمة الخدمة تسبب في تأخر وصول سيارة الإسعاف وعدم حضورها في الموعد المحدد.

وأضافت المصادر أن جميع الملابسات والأسباب المتعلقة بعدم إقامة المباراة جرى توثيقها ورفعها، فيما دوّن مراقب المباراة تفاصيل الواقعة في تقريره الرسمي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وتترقب الأطراف المعنية صدور القرار النهائي بشأن مصير المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بتحديد موعد جديد لإقامتها أو اتخاذ ما تراه الجهات المختصة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المسابقة.

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«همام» ينهي برنامجه التأهيلي وينضم إلى معسكر «الأخضر»

الهمامي توج بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج الأخيرة (تصوير: علي خمج)
الهمامي توج بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج الأخيرة (تصوير: علي خمج)
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«همام» ينهي برنامجه التأهيلي وينضم إلى معسكر «الأخضر»

الهمامي توج بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج الأخيرة (تصوير: علي خمج)
الهمامي توج بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج الأخيرة (تصوير: علي خمج)

أكمل لاعب المنتخب السعودي همام الهمامي برنامجه التأهيلي، والذي امتد لثلاثة أسابيع في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات كأس الخليج الـ27.

وبالتنسيق مع نادي الشباب، تم الاتفاق على انضمام همام الهمامي إلى معسكر «الأخضر» في قطر، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

وعلى صعيد متصل، أحرز اللاعب علاء آل حجي تقدماً ملحوظاً في برنامجه التأهيلي بمركز سبيتار، ومن المقرر أن يختتمه الأسبوع المقبل، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات كأس الخليج.

فيما يواصل اللاعب نواف العقيدي التقدم في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي النصر، على أن يستكمل برنامجه في مركز سبيتار اعتباراً من الأسبوع المقبل.

كما يواصل اللاعبان حسن كادش وزكريا هوساوي برنامجيهما التأهيليين في نادييهما.

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كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

المنتخب السعودي يبدأ معسكر الدوحة استعداداً لمواجهتي كوريا وأوزبكستان

اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي (أ.ب)
اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي (أ.ب)
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المنتخب السعودي يبدأ معسكر الدوحة استعداداً لمواجهتي كوريا وأوزبكستان

اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي (أ.ب)
اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي (أ.ب)

يدشّن المنتخب السعودي لكرة القدم، الأحد، معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يستمر حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن برنامج تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، مستفيداً من فترة التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويخوض الأخضر خلال المعسكر مواجهتين وديتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد القطري، إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، قبل أن يواجه نظيره الأوزبكي في 17 من الشهر ذاته، في اختبارين يسعى من خلالهما الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتقييم الخيارات الفنية المتاحة.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد اختار 30 لاعباً للمشاركة في المعسكر، يتقدمهم حراس المرمى محمد العويس وحامد يوسف وعبدالقدوس عطية.

وضمت القائمة كلاً من عبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وعلي لاجامي، وسلطان تنكر، وعبد الله الخطيب، ونواف بوشل، ومحمد محزري، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، ومتعب الحربي، وفارس عابدي.

وفي بقية المراكز، استدعى دونيس كلاً من مصعب الجوير، ومختار علي، ومحمد كنو، وزياد الجهني، وعبد الله الخيبري، وناصر الدوسري، وعبد الملك العييري، وسلطان مندش، ومحمد القحطاني، ومروان الصحافي، ومحمد الكويكبي، وأحمد الغامدي، وتركي العمار، وعبد الله الحمدان، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم.

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