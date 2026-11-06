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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي للسيدات: العلا يقسو على الترجي بخماسية

لاعبات العلا يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي العلا)
لاعبات العلا يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي العلا)
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الدوري السعودي للسيدات: العلا يقسو على الترجي بخماسية

لاعبات العلا يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي العلا)
لاعبات العلا يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي العلا)

حقق فريق العلا فوزاً عريضاً على نظيره الترجي بنتيجة 5-2، في المواجهة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، ليحصد 3 نقاط جديدة وينجح في تعزيز رصيده في المسابقة، فيما واصل الترجي سلسلة نتائجه السلبية.

ورفع العلا رصيده إلى 9 نقاط من 7 مباريات، بعدما حقق انتصاره الثالث مقابل 4 خسائر، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، مستفيداً من فوزه على الترجي الذي منحه دفعة جديدة في مشواره بالمسابقة.

في المقابل، ازدادت معاناة الترجي بعد تلقيه خسارته السابعة على التوالي، ليبقى دون أي نقطة في المركز الأخير، بعدما عجز عن إيقاف سلسلة الهزائم التي لازمته منذ بداية المنافسات.

واستقبلت شباك الفريق 41 هدفاً خلال مبارياته السبع، مقابل تسجيل 7 أهداف، ليصل فارق أهدافه إلى سالب 34.

من جانبها، أكدت لولوة العبيد، لاعبة فريق العلا، أن المواجهة لم تكن سهلة على فريقها، رغم النجاح في تحقيق الفوز وتسجيل 5 أهداف، مشيرة إلى أهمية النقاط الثلاث التي خرج بها الفريق من اللقاء.

وقالت لولوة العبيد: «الحمد لله، المباراة لم تكن سهلة، لكننا تمكنا من حصد النقاط الثلاث وتسجيل 5 أهداف».

وعن المواجهة المقبلة أمام الهمة ضمن منافسات كأس الاتحاد، أبدت لاعبة العلا تفاؤلها باستعداد الفريق للمباراة، موضحة أن «التحضيرات ستتواصل خلال الأسبوع المقبل، بهدف الظهور بصورة جيدة في المواجهة المقبلة»، وقالت لولوة: «إن شاء الله نكون مستعدين لمباراة الهمة في الكأس، وسنعمل على الاستعداد لها بشكل جيد خلال الأسبوع المقبل».

في المقابل، أشادت أجيجبينا زكريا، لاعبة الترجي، بما قدمه زميلاتها خلال المواجهة، رغم الخسارة بثلاثة أهداف، مشيرة إلى أن الفريق حصل على عدد من الفرص، لكنه لم يتمكن من استثمارها بالشكل المطلوب، مؤكدة أن نتيجة المباراة لا تعكس بالضرورة غياب المحاولات من جانب فريقها.

وقالت زكريا: «أود أن أشكر فريقي على ما قدمه في لقاء اليوم، لعبنا وحصلنا على عدد من الفرص، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، ولا يمكننا التنبؤ بما سيحدث».

وأكدت لاعبة الترجي أن الفريق مطالب بالتعلم من أخطاء المباراة والعمل على عدم تكرارها في المواجهات المقبلة، في ظل الحاجة إلى تحسين الأداء والعودة بنتائج إيجابية، مشددة على أن إسعاد الجماهير يُمثل أحد الأهداف التي يسعى الفريق إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: «سنحرص على عدم الوقوع في الأخطاء نفسها التي حدثت في مباراة اليوم، وسنعمل على تقديم أفضل أداء لإسعاد جماهيرنا».

وبهذه النتيجة، يواصل العلا مشواره في الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يجد الترجي نفسه أمام تحدٍّ متزايد لكسر سلسلة هزائمه السبع واستعادة التوازن، بعد بداية صعبة جعلته يتذيل جدول الترتيب برصيد صفري.

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كرة القدم للسيدات السعودية

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مصادر: موتا الأقرب لتدريب الأهلي… وكونتي ضمن المرشحين

موتا (رويترز)
موتا (رويترز)
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مصادر: موتا الأقرب لتدريب الأهلي… وكونتي ضمن المرشحين

موتا (رويترز)
موتا (رويترز)

دخل المدربان الإيطاليان تياغو موتا وأنطونيو كونتي دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق الأهلي السعودي، خلفاً للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش، فيما كشفت مصادر أن موتا يتقدم قائمة الخيارات المطروحة لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة، في حين اشترط كونتي مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر أن اسم المدرب الألماني أولي فيرنر جرى تداوله أيضاً ضمن الخيارات التدريبية، غير أن موتا يبدو الأقرب حتى الآن، في انتظار حسم النادي قراره النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وتأتي هذه التحركات في وقت يحتل فيه الأهلي المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، كما يوجد في المركز السادس بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات.

ويملك موتا، البالغ 44 عاماً، مسيرة تدريبية بدأت مع شباب باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2018، قبل أن يتولى تدريب جنوه وسبيزيا الإيطاليين، ثم بولونيا في سبتمبر (أيلول) 2022، حيث حقق أبرز نجاحاته بقيادة الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وانتقل المدرب الإيطالي إلى يوفنتوس في صيف 2024، غير أن تجربته انتهت بإقالته في مارس (آذار) 2025، بعد تسعة أشهر من توليه المهمة، بعدما قاد الفريق في 42 مباراة، حقق خلالها 18 انتصاراً و16 تعادلاً مقابل ثماني هزائم.

كونتي (رويترز)

أما كونتي، البالغ 57 عاماً، فيمتلك سجلاً تدريبياً حافلاً بالألقاب، بعدما قاد يوفنتوس إلى ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، قبل تدريب المنتخب الإيطالي، ثم الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي الذي توج معه بلقبي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعاد كونتي إلى إيطاليا ليقود إنتر ميلان إلى لقب الدوري موسم 2020-2021، قبل خوض تجربة مع توتنهام الإنجليزي، ثم تولي تدريب نابولي في يوليو (تموز) 2024، وقيادته إلى لقب الدوري الإيطالي موسم 2024-2025، قبل انتهاء تجربته مع النادي في يونيو (حزيران) 2026.

وفي المقابل، برز اسم الألماني أولي فيرنر، البالغ 38 عاماً، ضمن الخيارات التي جرى تداولها، بعدما اكتسب خبرته التدريبية في الكرة الألمانية من خلال هولشتاين كيل وفيردر بريمن ولايبزيغ، الذي انتهت تجربته معه في يونيو 2026.

وتضع هذه الأسماء الأهلي أمام خيارات مختلفة من حيث الخبرة والسجل التدريبي، إذ يتمتع كونتي بتجربة واسعة في قيادة الأندية الكبرى والتتويج بالألقاب، بينما صنع موتا أبرز نجاحاته مع بولونيا، في حين ارتبط اسم فيرنر بتجاربه في الدوري الألماني.

ويبقى موتا المرشح الأقرب وفقاً للمصادر، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات المتعلقة بمستقبل بوسيتش، الذي تولى قيادة الأهلي في أغسطس (آب) الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

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النادي الأهلي السعودي السعودية
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«الأهلي» يكشف عن مستجدات إصابتيْ أبو الشامات وسبيرتسيان

صالح أبو الشامات (تصوير: محمد المانع)
صالح أبو الشامات (تصوير: محمد المانع)
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«الأهلي» يكشف عن مستجدات إصابتيْ أبو الشامات وسبيرتسيان

صالح أبو الشامات (تصوير: محمد المانع)
صالح أبو الشامات (تصوير: محمد المانع)

أعلن النادي الأهلي، الجمعة، آخِر المستجدات الطبية المتعلقة بحالة لاعبيه صالح أبو الشامات وإدوارد سبيرتسيان، ضِمن التقرير الطبي الخاص بلاعبي الفريق، موضحاً استمرار البرنامجين العلاجي والتأهيلي للاعبين، تمهيداً لعودتهما إلى المشاركة.

وأوضح النادي أن صالح أبو الشامات يواصل برنامجيه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفق الخطة الطبية الموضوعة للتعافي من الإصابة؛ تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

وفيما يتعلق باللاعب الأرميني إدوارد سبيرتسيان، فقد أشار التقرير إلى استكمال برنامجه العلاجي بالتنسيق بين الجهاز الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب الأرميني، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام «السد».

ويترقب الجهاز الفني للأهلي اكتمال جاهزية اللاعبين، خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق لاستعادة عناصره المصابة وتعزيز خياراته الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

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النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي للسيدات: العلا يقسو على الترجي بخماسية

لاعبات العلا يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي العلا)
لاعبات العلا يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي العلا)
TT
TT

الدوري السعودي للسيدات: العلا يقسو على الترجي بخماسية

لاعبات العلا يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي العلا)
لاعبات العلا يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي العلا)

حقق فريق العلا فوزاً عريضاً على نظيره الترجي بنتيجة 5-2، في المواجهة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، ليحصد 3 نقاط جديدة وينجح في تعزيز رصيده في المسابقة، فيما واصل الترجي سلسلة نتائجه السلبية.

ورفع العلا رصيده إلى 9 نقاط من 7 مباريات، بعدما حقق انتصاره الثالث مقابل 4 خسائر، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، مستفيداً من فوزه على الترجي الذي منحه دفعة جديدة في مشواره بالمسابقة.

في المقابل، ازدادت معاناة الترجي بعد تلقيه خسارته السابعة على التوالي، ليبقى دون أي نقطة في المركز الأخير، بعدما عجز عن إيقاف سلسلة الهزائم التي لازمته منذ بداية المنافسات.

واستقبلت شباك الفريق 41 هدفاً خلال مبارياته السبع، مقابل تسجيل 7 أهداف، ليصل فارق أهدافه إلى سالب 34.

من جانبها، أكدت لولوة العبيد، لاعبة فريق العلا، أن المواجهة لم تكن سهلة على فريقها، رغم النجاح في تحقيق الفوز وتسجيل 5 أهداف، مشيرة إلى أهمية النقاط الثلاث التي خرج بها الفريق من اللقاء.

وقالت لولوة العبيد: «الحمد لله، المباراة لم تكن سهلة، لكننا تمكنا من حصد النقاط الثلاث وتسجيل 5 أهداف».

وعن المواجهة المقبلة أمام الهمة ضمن منافسات كأس الاتحاد، أبدت لاعبة العلا تفاؤلها باستعداد الفريق للمباراة، موضحة أن «التحضيرات ستتواصل خلال الأسبوع المقبل، بهدف الظهور بصورة جيدة في المواجهة المقبلة»، وقالت لولوة: «إن شاء الله نكون مستعدين لمباراة الهمة في الكأس، وسنعمل على الاستعداد لها بشكل جيد خلال الأسبوع المقبل».

في المقابل، أشادت أجيجبينا زكريا، لاعبة الترجي، بما قدمه زميلاتها خلال المواجهة، رغم الخسارة بثلاثة أهداف، مشيرة إلى أن الفريق حصل على عدد من الفرص، لكنه لم يتمكن من استثمارها بالشكل المطلوب، مؤكدة أن نتيجة المباراة لا تعكس بالضرورة غياب المحاولات من جانب فريقها.

وقالت زكريا: «أود أن أشكر فريقي على ما قدمه في لقاء اليوم، لعبنا وحصلنا على عدد من الفرص، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، ولا يمكننا التنبؤ بما سيحدث».

وأكدت لاعبة الترجي أن الفريق مطالب بالتعلم من أخطاء المباراة والعمل على عدم تكرارها في المواجهات المقبلة، في ظل الحاجة إلى تحسين الأداء والعودة بنتائج إيجابية، مشددة على أن إسعاد الجماهير يُمثل أحد الأهداف التي يسعى الفريق إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: «سنحرص على عدم الوقوع في الأخطاء نفسها التي حدثت في مباراة اليوم، وسنعمل على تقديم أفضل أداء لإسعاد جماهيرنا».

وبهذه النتيجة، يواصل العلا مشواره في الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يجد الترجي نفسه أمام تحدٍّ متزايد لكسر سلسلة هزائمه السبع واستعادة التوازن، بعد بداية صعبة جعلته يتذيل جدول الترتيب برصيد صفري.

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