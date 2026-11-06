الدوري السعودي للسيدات: العلا يقسو على الترجي بخماسية

حقق فريق العلا فوزاً عريضاً على نظيره الترجي بنتيجة 5-2، في المواجهة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، ليحصد 3 نقاط جديدة وينجح في تعزيز رصيده في المسابقة، فيما واصل الترجي سلسلة نتائجه السلبية.

ورفع العلا رصيده إلى 9 نقاط من 7 مباريات، بعدما حقق انتصاره الثالث مقابل 4 خسائر، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، مستفيداً من فوزه على الترجي الذي منحه دفعة جديدة في مشواره بالمسابقة.

في المقابل، ازدادت معاناة الترجي بعد تلقيه خسارته السابعة على التوالي، ليبقى دون أي نقطة في المركز الأخير، بعدما عجز عن إيقاف سلسلة الهزائم التي لازمته منذ بداية المنافسات.

واستقبلت شباك الفريق 41 هدفاً خلال مبارياته السبع، مقابل تسجيل 7 أهداف، ليصل فارق أهدافه إلى سالب 34.

️| لولوة العبيد، لاعبة فريق #العلا في حديثها لـ«الشرق الأوسط»:- مباراة صعبة والأهم أننا استطعنا الفوز بخماسية.- سنبدأ تحضيراتنا لمواجهة الهمة في بطولة كأس الاتحاد #الدوري_الممتاز_للسيدات pic.twitter.com/wJIHr4zpUl — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 6, 2026

من جانبها، أكدت لولوة العبيد، لاعبة فريق العلا، أن المواجهة لم تكن سهلة على فريقها، رغم النجاح في تحقيق الفوز وتسجيل 5 أهداف، مشيرة إلى أهمية النقاط الثلاث التي خرج بها الفريق من اللقاء.

وقالت لولوة العبيد: «الحمد لله، المباراة لم تكن سهلة، لكننا تمكنا من حصد النقاط الثلاث وتسجيل 5 أهداف».

وعن المواجهة المقبلة أمام الهمة ضمن منافسات كأس الاتحاد، أبدت لاعبة العلا تفاؤلها باستعداد الفريق للمباراة، موضحة أن «التحضيرات ستتواصل خلال الأسبوع المقبل، بهدف الظهور بصورة جيدة في المواجهة المقبلة»، وقالت لولوة: «إن شاء الله نكون مستعدين لمباراة الهمة في الكأس، وسنعمل على الاستعداد لها بشكل جيد خلال الأسبوع المقبل».

️| أجيجبينا زكريا لاعبة فريق #الترجي لـ«الشرق الأوسط»:- أشكر فريقي على ما قدموه في لقاء اليوم، أضعنا العديد من الفرص وسنتعلم من الأخطاء في المباريات المقبلة. #الدوري_الممتاز_للسيدات pic.twitter.com/OzU5JWQrLe — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 6, 2026

في المقابل، أشادت أجيجبينا زكريا، لاعبة الترجي، بما قدمه زميلاتها خلال المواجهة، رغم الخسارة بثلاثة أهداف، مشيرة إلى أن الفريق حصل على عدد من الفرص، لكنه لم يتمكن من استثمارها بالشكل المطلوب، مؤكدة أن نتيجة المباراة لا تعكس بالضرورة غياب المحاولات من جانب فريقها.

وقالت زكريا: «أود أن أشكر فريقي على ما قدمه في لقاء اليوم، لعبنا وحصلنا على عدد من الفرص، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، ولا يمكننا التنبؤ بما سيحدث».

وأكدت لاعبة الترجي أن الفريق مطالب بالتعلم من أخطاء المباراة والعمل على عدم تكرارها في المواجهات المقبلة، في ظل الحاجة إلى تحسين الأداء والعودة بنتائج إيجابية، مشددة على أن إسعاد الجماهير يُمثل أحد الأهداف التي يسعى الفريق إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: «سنحرص على عدم الوقوع في الأخطاء نفسها التي حدثت في مباراة اليوم، وسنعمل على تقديم أفضل أداء لإسعاد جماهيرنا».

وبهذه النتيجة، يواصل العلا مشواره في الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يجد الترجي نفسه أمام تحدٍّ متزايد لكسر سلسلة هزائمه السبع واستعادة التوازن، بعد بداية صعبة جعلته يتذيل جدول الترتيب برصيد صفري.