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الرياضة رياضة سعودية

نادي سباقات الخيل: نخبة الجياد تتنافس السبت للفوز بكأس الأمير سعود بن سلمان

تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)
تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)
TT
TT

نادي سباقات الخيل: نخبة الجياد تتنافس السبت للفوز بكأس الأمير سعود بن سلمان

تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)
تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)

يستعد ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، غداً الجمعة وبعد غد السبت، لاستضافة الحفلين السابع والعشرين والثامن والعشرين ضمن منافسات الأسبوع الرابع من «موسم سباقات الرياض».

وتتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية تتجاوز 2.1 مليون ريال، وسط منافسة قوية بين نخبة الجياد للظفر بالأشواط التحضيرية لكأسي ولي العهد، والمنافسة على كأسي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وكأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة.

وتتجه الأنظار في يوم الجمعة للأشواط التحضيرية لكأسي ولي العهد، حيث خُصص الشوط الحادي عشر ليكون الشوط التحضيري لكأس ولي العهد للإنتاج على مسافة 2000 متر، ويبرز فيه الجواد «يمكن» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والفرس «من مثلها» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وفي الشوط التحضيري لكأس ولي العهد مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر، تتجه الترشيحات للجواد «هقيت» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والجواد «ووتن صن» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وكذلك الجواد «سائد» بشعار عبد الرحمن سعيد عبد الله السيد.

وأما في كأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة محلياً على مسافة 1600 متر وبجائزة مالية قدرها 165 ألف ريال، تتجه الترشيحات للجواد «رضا العزيز» القادم من مركزٍ ثانٍ في كأس الملك عبد العزيز بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك الجواد «مصيون المغترة» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

وفي سباقات يوم السبت، تتجه الأنظار لكأس الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز للأفراس (عمر السنتين) على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، وتبرز فيه عدة أسماء قوية تتقدمها المهرة «متمتعة» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمهرة «سلمانية المغترة» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والمهرة «عزها الله» بشعار ماجد ناصر محمد أبو ثنين.

وتستمر المنافسة في الشوط العاشر المخصص لكأس الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز للحصن (عمر السنتين) على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، ويبرز من ضمن المرشحين المهر «الدوح» بشعار عبد العزيز مساعد سالم السالم، والمهر «كشمير» بشعار عبد الرحمن سعيد عبد الله السيد، والمهر «لحن السلام» بشعار إسطبل زينث، وكذلك المهر «عطر المكان» بشعار هاشم عبد الله محمد العمري.

وفي جائزة عبد الله بن إبراهيم أبا الخيل التقديرية على مسافة 1800 متر وبجائزة مالية قدرها 130 ألف ريال، تبرز عدة أسماء مميزة في مقدمتها الجواد «هذا الكلام» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والجواد «لله دره» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

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«الشرق الأوسط» (باريس )
الرياضة رياضة سعودية

نادي سباقات الخيل: نخبة الجياد تتنافس السبت للفوز بكأس الأمير سعود بن سلمان

تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)
تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)
TT
TT

نادي سباقات الخيل: نخبة الجياد تتنافس السبت للفوز بكأس الأمير سعود بن سلمان

تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)
تتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية (الشرق الأوسط)

يستعد ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، غداً الجمعة وبعد غد السبت، لاستضافة الحفلين السابع والعشرين والثامن والعشرين ضمن منافسات الأسبوع الرابع من «موسم سباقات الرياض».

وتتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية تتجاوز 2.1 مليون ريال، وسط منافسة قوية بين نخبة الجياد للظفر بالأشواط التحضيرية لكأسي ولي العهد، والمنافسة على كأسي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وكأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة.

وتتجه الأنظار في يوم الجمعة للأشواط التحضيرية لكأسي ولي العهد، حيث خُصص الشوط الحادي عشر ليكون الشوط التحضيري لكأس ولي العهد للإنتاج على مسافة 2000 متر، ويبرز فيه الجواد «يمكن» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والفرس «من مثلها» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وفي الشوط التحضيري لكأس ولي العهد مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر، تتجه الترشيحات للجواد «هقيت» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والجواد «ووتن صن» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وكذلك الجواد «سائد» بشعار عبد الرحمن سعيد عبد الله السيد.

وأما في كأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة محلياً على مسافة 1600 متر وبجائزة مالية قدرها 165 ألف ريال، تتجه الترشيحات للجواد «رضا العزيز» القادم من مركزٍ ثانٍ في كأس الملك عبد العزيز بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك الجواد «مصيون المغترة» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

وفي سباقات يوم السبت، تتجه الأنظار لكأس الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز للأفراس (عمر السنتين) على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، وتبرز فيه عدة أسماء قوية تتقدمها المهرة «متمتعة» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمهرة «سلمانية المغترة» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والمهرة «عزها الله» بشعار ماجد ناصر محمد أبو ثنين.

وتستمر المنافسة في الشوط العاشر المخصص لكأس الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز للحصن (عمر السنتين) على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، ويبرز من ضمن المرشحين المهر «الدوح» بشعار عبد العزيز مساعد سالم السالم، والمهر «كشمير» بشعار عبد الرحمن سعيد عبد الله السيد، والمهر «لحن السلام» بشعار إسطبل زينث، وكذلك المهر «عطر المكان» بشعار هاشم عبد الله محمد العمري.

وفي جائزة عبد الله بن إبراهيم أبا الخيل التقديرية على مسافة 1800 متر وبجائزة مالية قدرها 130 ألف ريال، تبرز عدة أسماء مميزة في مقدمتها الجواد «هذا الكلام» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والجواد «لله دره» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

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رياضة سباق الخيول السعودية
الرياضة رياضة سعودية

حمدالله: عودة التعاون في الدوري السعودي ليست معقدة

حمد الله محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (نادي التعاون)
حمد الله محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (نادي التعاون)
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حمدالله: عودة التعاون في الدوري السعودي ليست معقدة

حمد الله محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (نادي التعاون)
حمد الله محتفلا بهدفه الثاني في المباراة (نادي التعاون)

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم التعاون، أن فريقه يحتاج إلى تحقيق انتصار أو انتصارين في الدوري السعودي للمحترفين لاستعادة توازنه وتجاوز سلسلة النتائج السلبية، معرباً عن سعادته بحسم التأهل المبكر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، عقب الانتصار على الفيصلي الأردني.

وقال حمد الله، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «الحمد لله على هذا الانتصار، أنا سعيد جداً مع المجموعة، وتمكنا من حسم التأهل مبكراً، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى».

وأشاد المهاجم المغربي بالدور الذي لعبته جماهير التعاون في مساندة الفريق خلال المواجهة، مؤكداً أن حضورها كان أحد العوامل المهمة في تحقيق الانتصار.

وأضاف: «الجمهور ساعدنا كثيراً اليوم، ونتمنى أن يواصل الوقوف خلفنا في المباريات المقبلة بالدوري، وبإذن الله سنحقق نتائج إيجابية».

وعن التباين بين نتائج التعاون في البطولة الآسيوية والدوري السعودي، قلل حمد الله من وجود أسباب معقدة وراء ذلك، معتبراً أن الفريق يحتاج فقط إلى استعادة نغمة الانتصارات محلياً.

وقال: «لا يوجد سبب محدد، نحتاج فقط إلى فوز أو فوزين في الدوري، وبعدها ستعود الأمور إلى الطريق الصحيح بإذن الله».

وأبدى حمد الله ثقته بقدرة المجموعة الحالية على تجاوز الظروف التي يمر بها التعاون، مؤكداً تفاؤله بتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة.

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الدوري السعودي دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

حامد البلوي: بهذا الجمهور قد يحتفل التعاون ببطولة هذا الموسم

جماهير التعاون سجلت حضورا كبيرا في المواجهة الآسيوية (نادي التعاون)
جماهير التعاون سجلت حضورا كبيرا في المواجهة الآسيوية (نادي التعاون)
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حامد البلوي: بهذا الجمهور قد يحتفل التعاون ببطولة هذا الموسم

جماهير التعاون سجلت حضورا كبيرا في المواجهة الآسيوية (نادي التعاون)
جماهير التعاون سجلت حضورا كبيرا في المواجهة الآسيوية (نادي التعاون)

طالب حامد البلوي، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي التعاون، جماهير ناديه بالوقوف خلف الفريق خلال المرحلة المقبلة، وعدم التركيز على الأخطاء والسلبيات في ظل النتائج المتعثرة محلياً، مؤكداً أن التعاون يمتلك مقومات المنافسة على البطولات، وأن الدعم الجماهيري قد يقوده إلى تحقيق أحد الألقاب هذا الموسم.

وقال البلوي، في حديث لوسائل الإعلام عقب انتصار التعاون على الفيصلي الأردني وتأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2: «أبارك لجماهير التعاون ومحبيه وإدارته ولاعبيه هذا الفوز المهم والتأهل إلى المرحلة المقبلة. قدمنا مستوى جيداً، ولا أقول إنه الأفضل، لكننا نطمح إلى تقديم ما هو أفضل في المباريات المقبلة».

وأشار إلى أن الفريق تنتظره مرحلة تتطلب جهداً أكبر، في ظل ارتباطاته المحلية والقارية، مضيفاً: «تجاوزنا مرحلة مهمة بالتأهل، لكن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً في المباريات بين الدوري والكأس، ونتطلع إلى أن يكون الفريق في مستوى أفضل».

وعن تأثير التوقف المقبل للمنافسات المحلية وإعادة جدولة بعض الجولات، أكد البلوي أن هذه الفترة ستصب في مصلحة التعاون، خصوصاً في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

وأوضح: «أي توقف سيكون في صالحنا ما دامت الأمور لا تسير بالشكل المطلوب في الدوري. لدينا عدد كبير من المصابين، وبعض الإصابات في المركز نفسه؛ فالظهيران الأيمنان مصابان، وكذلك الحال في مركز الظهير الأيسر».

وأضاف: «سنستفيد من فترة التوقف من خلال برنامج يتضمن مباريات ودية، ونأمل أن تتحسن الأمور، خصوصاً أننا سنعود بعدها إلى المنافسات الآسيوية بمواجهة النهضة العماني. كلما حصلنا على فرصة لالتقاط الأنفاس كان ذلك أفضل للفريق».

وشدد على أن التعاون لا يزال يمتلك المقومات التي تجعله قادراً على تجاوز ظروفه الحالية، رافضاً التقليل من مكانة الفريق بسبب نتائجه المحلية.

وقال: «التعاون فريق كبير وجماهيري، ويمتلك مقومات الفريق البطل، وهو بطل بالفعل. ما أطلبه من الجميع هو دعم هذا الفريق في المرحلة الحالية، لأن الفريق عندما يكون في وضع جيد قد يتقبل الانتقادات، لكن عندما يحتاج إلى المساندة فإن الوقوف معه يصبح أكثر أهمية».

وأكد البلوي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف، مشيداً بتعاون إدارة النادي واستعدادها لتقديم الدعم اللازم.

وأضاف: «تحدثت مع رئيس النادي، وأكد لي منذ أول اتصال أنه مستعد لتقديم كل ما يخدم التعاون، وأنه والمجموعة التي تعمل معه يقفون خلف الفريق. الجميع قد يخطئ، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكننا نحتاج الآن إلى التركيز على الإيجابيات بدلاً من تصيّد الأخطاء».

وتابع: «لا أقول إنه لا توجد أخطاء، بل لدينا أخطاء كثيرة ونسعى إلى تصحيحها، لكن الوقت الحالي ليس مناسباً للتركيز على السلبيات. لدينا مباريات مهمة أمام منافسينا على أرضنا بعد التوقف، ونحتاج فيها إلى وقفة الجماهير».

وطالب البلوي بتأجيل المحاسبة إلى نهاية الموسم، ومنح اللاعبين والجهازين الفني والإداري فرصة العمل في أجواء داعمة، قائلاً: «لدينا جولات كثيرة، وأثق بأن التعاون سيكون أفضل. إذا بدأنا بتصيّد أخطاء بعضنا فلن نتقدم، ولذلك أطلب من الجميع دعم المجموعة، وبعد نهاية الموسم سيكون هناك وقت للمحاسبة».

وأبدى تفاؤله بقدرة الفريق على تحقيق نتائج تتجاوز مجرد تجاوز المرحلة الصعبة، مؤكداً أن التعاون يستطيع المنافسة على أحد الألقاب إذا وجد المساندة المطلوبة.

وقال: «صدقوني، إذا وقف الجمهور مع هذا الفريق، فقد لا يقتصر الأمر على تجاوز الظروف الحالية، بل ربما نحتفل بإحدى البطولات هذا الموسم».

واختتم البلوي حديثه بالإشادة بالدور الذي لعبته جماهير التعاون في الانتصار على الفيصلي، مضيفاً: «الجمهور كان مؤثراً اليوم، وأرى أنه أحد أسباب الفوز. عندما يدخل اللاعبون الملعب ويشاهدون المدرجات ممتلئة، فإن ذلك يمنحهم دافعاً كبيراً. هذا ما نحتاج إليه في المرحلة المقبلة».

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