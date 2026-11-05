نادي سباقات الخيل: نخبة الجياد تتنافس السبت للفوز بكأس الأمير سعود بن سلمان

يستعد ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، غداً الجمعة وبعد غد السبت، لاستضافة الحفلين السابع والعشرين والثامن والعشرين ضمن منافسات الأسبوع الرابع من «موسم سباقات الرياض».

وتتضمن المنافسات 24 شوطاً، بواقع 12 شوطاً في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية تتجاوز 2.1 مليون ريال، وسط منافسة قوية بين نخبة الجياد للظفر بالأشواط التحضيرية لكأسي ولي العهد، والمنافسة على كأسي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وكأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة.

وتتجه الأنظار في يوم الجمعة للأشواط التحضيرية لكأسي ولي العهد، حيث خُصص الشوط الحادي عشر ليكون الشوط التحضيري لكأس ولي العهد للإنتاج على مسافة 2000 متر، ويبرز فيه الجواد «يمكن» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والفرس «من مثلها» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وفي الشوط التحضيري لكأس ولي العهد مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر، تتجه الترشيحات للجواد «هقيت» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والجواد «ووتن صن» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وكذلك الجواد «سائد» بشعار عبد الرحمن سعيد عبد الله السيد.

وأما في كأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة محلياً على مسافة 1600 متر وبجائزة مالية قدرها 165 ألف ريال، تتجه الترشيحات للجواد «رضا العزيز» القادم من مركزٍ ثانٍ في كأس الملك عبد العزيز بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك الجواد «مصيون المغترة» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

وفي سباقات يوم السبت، تتجه الأنظار لكأس الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز للأفراس (عمر السنتين) على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، وتبرز فيه عدة أسماء قوية تتقدمها المهرة «متمتعة» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمهرة «سلمانية المغترة» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والمهرة «عزها الله» بشعار ماجد ناصر محمد أبو ثنين.

وتستمر المنافسة في الشوط العاشر المخصص لكأس الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز للحصن (عمر السنتين) على مسافة 1600 متر، وبجائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، ويبرز من ضمن المرشحين المهر «الدوح» بشعار عبد العزيز مساعد سالم السالم، والمهر «كشمير» بشعار عبد الرحمن سعيد عبد الله السيد، والمهر «لحن السلام» بشعار إسطبل زينث، وكذلك المهر «عطر المكان» بشعار هاشم عبد الله محمد العمري.

وفي جائزة عبد الله بن إبراهيم أبا الخيل التقديرية على مسافة 1800 متر وبجائزة مالية قدرها 130 ألف ريال، تبرز عدة أسماء مميزة في مقدمتها الجواد «هذا الكلام» بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والجواد «لله دره» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.