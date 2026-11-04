الخطيب لـ«الشرق الأوسط»: الذهب الخليجي هدفنا... وسأضحي من أجل شعار الأخضر

أكد عبد الله الخطيب، لاعب الاتفاق، أنَّ طموحات فريقه في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لا تتوقَّف عند تحقيق الانتصارات، بل تمتد إلى المنافسة على اللقب والتتويج بالكأس، مشيراً إلى أنَّ اللاعبين يتطلعون إلى الذهاب بعيداً في النسخة الحالية من البطولة.

وقال الخطيب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عقب فوز الاتفاق على عجمان الإماراتي بهدفين دون مقابل: «أبارك لجماهير الاتفاق هذا الانتصار، ونتطلع خلال الموسم الحالي إلى الوصول لمراحل متقدِّمة في البطولة الخليجية، ونحلم بتحقيق اللقب والتتويج بالكأس، بإذن الله».

️| الانضمام للمنتخب السعودي؟️ | عبدالله الخطيب لاعب #الاتفاق لـ«الشرق الأوسط»:- هذا شرف، الواحد يطمح في تمثيل المنتخب، سواء أديت 100في المائة أو ما أديت 100في المائة، ستضحي من أجل هذا الشعار.#الاتفاق_عجمان | #دوري_أبطال_الخليج_للأندية https://t.co/8fSTShFna1 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 4, 2026

وأضاف: «تتبقى أمامنا 4 مباريات، وسنعمل على تحقيق الفوز فيها جميعاً، ومواصلة مشوارنا في البطولة بما يحقِّق تطلعات جماهير الاتفاق».

وعن انضمامه للمنتخب السعودي بحسب ما أعلن اليوناني دونيس مدرب الأخضر اليوم (الأربعاء)، قال الخطيب: «هذا شرف، الواحد يطمح في تمثيل المنتخب، سواء أديت 100 في المائة أو ما أديت 100 في المائة، ستضحي من أجل هذا الشعار».