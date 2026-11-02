مدرب شباب أهلي دبي: مواجهة الهلال صعبة ومعقدة

أكد أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي الإماراتي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة والصلابة الدفاعية ستكونان من أبرز العوامل التي ستحدد نتيجة المباراة.

وقال جاردين خلال المؤتمر الصحافي: «نشكر السعودية على الاستقبال، نحن أمام فريق كبير وعالمي، ونسعى إلى تقديم مباراة كبيرة».

وأضاف: «المباراة صعبة ومعقدة، وجئنا من مباراة صعبة، لكن فريقنا مستعد لخوض مثل هذه المواجهات. الأهم بالنسبة لنا هو التحلي بالصلابة الدفاعية والعمل على التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق».

من جانبه، عبّر محمد جمعة، لاعب شباب الأهلي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في السعودية، وقال: «نشكر السعودية على حسن الاستقبال، نشعر بأننا في الإمارات وبين أهلنا وإخواننا، وإن شاء الله نقدم مباراة تليق بالجماهير السعودية».

وأضاف: «المباراة ستكون صعبة على الفريقين، نعرف الهلال ونحترمه، وسنقدم كل ما لدينا من أجل الظهور بصورة جيدة».