رودجرز بعد خماسية الغرافة: هويتنا الركض طوال 90 دقيقة

أبدى الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، سعادته بالمستوى الذي قدّمه لاعبوه خلال الانتصار الكبير على الغرافة القطري بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن فريقه نجح في فرض أسلوبه الهجومي والسيطرة على مجريات المواجهة، فيما أرجع المهاجم جوليان كينيونيس التفوق إلى العمل الجماعي والانسجام بين اللاعبين.
وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «اللاعبون قدموا مباراة بمستوى عالٍ، وبالمجهود نفسه والروح الهجومية التي نتميز بها دائماً. بالنسبة لنا، سرعة اللعب هي التي تحدد نسق المباراة، وقد سيطرنا بصورة مثالية في الشوط الأول، وتمكنا من مواصلة الهجوم».
وأضاف: «حصل عدد كبير من اللاعبين على دقائق لعب اليوم، وأنا سعيد جداً بما قدموه، خصوصاً أن الفريق حافظ على مستواه وأسلوبه طوال المباراة».
وشدّد مدرب القادسية على أن الجهد البدني والركض المستمر يمثلان جزءاً أساسياً من هوية فريقه، قائلاً: «هويتنا قائمة على خوض المباريات بمجهود كبير، وحثّ اللاعبين على الركض المستمر طوال 90 دقيقة».
وأشاد رودجرز بالمنافس القطري رغم النتيجة الكبيرة، مضيفاً: «واجهنا خصماً جيداً اليوم، وسعادتي كبيرة أيضاً بالعودة إلى الدوحة، التي لم أزرها منذ 10 سنوات».
من جانبه، أكّد جوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، أن الانتصار العريض جاء نتيجة الأداء الجماعي الذي قدّمه اللاعبون، قائلاً: «الفريق لعب بروح جماعية، والانتصار كان نتيجة هذا العمل، وأنا سعيد جداً بما قدمناه اليوم».
وعن سرّ التفاهم بين عناصر الخط الأمامي، رغم مشاركة بعض اللاعبين الذين لا يحصلون على فرص مستمرة في المباريات، أوضح كينيونيس: «سرّ هذا الانسجام يعود إلى التفاهم الكبير بيننا خلال التدريبات اليومية، فالمنظومة الهجومية هي نتاج عمل الفريق بروح واحدة، وكأننا أسرة مترابطة».