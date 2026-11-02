عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:6 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«نخبة آسيا»: السد يتعادل مع الأهلي... والوصل يحقق فوزه الأول

جانب من المواجهة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة (تصوير: علي خمج)
جانب من المواجهة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة (تصوير: علي خمج)
TT
TT

«نخبة آسيا»: السد يتعادل مع الأهلي... والوصل يحقق فوزه الأول

جانب من المواجهة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة (تصوير: علي خمج)
جانب من المواجهة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة (تصوير: علي خمج)

حسم التعادل السلبي مواجهة السد القطري، وضيفه الأهلي السعودي حامل اللقب، فيما حقّق الوصل فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بتفوقه 4-3 على ضيفه القوة الجوية العراقي، اليوم (الاثنين).

ولم يتمكن الأهلي، بطل آسيا في آخر عامين، من استغلال الفرص التي أتيحت له أمام السد، ليتعادل للمرة الثانية في 4 مباريات، ويصل للنقطة الثامنة ليحتل المركز الثالث في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.

وظلّ السد دون أي فوز بعد 4 مباريات ليحتل المركز 15 برصيد نقطتين، وتتعقد فرصه في التقدم للدور المقبل.

وفي التوقيت نفسه، سجّل نيكولاس خيمينيز هدفين، وقدّم تمريرة حاسمة لزميله مهدي طارمي في فوز مثير للوصل الإماراتي على القوة الجوية، الذي أحرز هدفين في الشوط الثاني.

ورفع الوصل رصيده إلى 3 نقاط من 3 مباريات في المركز 11، متقدماً بفارق الأهداف ومركز واحد على القوة الجوية الذي خاض مباراة واحدة أكثر.

ومنح طارمي التقدم لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة بعدما انطلق خلف دفاع القوة الجوية في الدقيقة السادسة، وعزّز خيمينيز النتيجة في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

وقلّص الحارث حاتم الفارق في الدقيقة 21، لكن بيدرو ماليرو أعاد التقدم بفارق هدفين للوصل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجعل هيثم الجويني النتيجة 3-2 قرب ساعة من اللعب، إلا أن خيمينيز سجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 67 ليحسم الفوز، ولم يكن هدف مراد محمد قبل 10 دقائق من النهاية كافياً لعودة الفريق العراقي في النتيجة.

وأفلت تراكتور من الخسارة أمام نيفتشي، إذ سجّل مسعود زايير كازمايني هدف التعادل 2-2 قبل ثوانٍ من صفارة النهاية عقب تقدم الفريق الزائر في الوقت بدل الضائع.

مواضيع
رياضة سعودية دوري أبطال آسيا النادي الأهلي السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رابطة الدوري السعودي تعيد هيكلتها: الحميدي للعمليات وأرويو لشؤون الأندية

رياضة سعودية عبدالعزيز الحميدي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع العمليات (الشرق الأوسط)

رابطة الدوري السعودي تعيد هيكلتها: الحميدي للعمليات وأرويو لشؤون الأندية

اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تنظيمًا إداريًا جديدًا، وأعلنت تعيين عبدالعزيز الحميدي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع العمليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

إنزاغي: الهلال يقدم كرة قدم قوية

يترقب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، نتائج المران الأخير لفريقه قبل المواجهة المقبلة، لتحديد قائمة اللاعبين المشاركين.

هيثم الزاحم (الرياض )
رياضة عالمية أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي وصول بعثة فريقه إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة الهلال (نادي شباب الأهلي الإماراتي)
رياضة عالمية

دوري النخبة الآسيوي: شباب الأهلي الإماراتي يبدد الغموض... «ذاهبون للرياض»

أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي قدوم بعثة فريقه للعاصمة السعودية الرياض، استعداداً لمواجهة الهلال غداً (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

هيثم الزاحم (الرياض)
رياضة سعودية ريتشارد ريوس (نادي الاتحاد)
رياضة سعودية

ريتشارد ريوس سيغيب عن الاتحاد 3 أشهر بسبب تمزق في أربطة الكاحل

أعلن نادي الاتحاد نتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، وذلك في بيان رسمي، ووفقاً للنادي فإن اللاعب تعرَّض إلى التواء.

علي العمري (جدة)
رياضة عالمية المكسيكي خايمي مونغويا يحتفل بفوزه على الروسي نيكيتا زون في الرياض (رويترز)
رياضة عالمية

«نزال المكسيك ضد العالم»: مونغويا يحتفظ بلقبه في ليلة انتصارات عالمية بالرياض

احتفظ الملاكم المكسيكي خايمي مونغويا بلقب رابطة الملاكمة العالمية في الوزن فوق المتوسط، بعد فوزه على الروسي نيكيتا زون بإجماع الحكام.

إبراهيم الشليل (الرياض) لولوة العنقري (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

«نخبة آسيا»: السد يتعادل مع الأهلي... والوصل يحقق فوزه الأول

جانب من المواجهة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة (تصوير: علي خمج)
جانب من المواجهة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة (تصوير: علي خمج)
TT
TT

«نخبة آسيا»: السد يتعادل مع الأهلي... والوصل يحقق فوزه الأول

جانب من المواجهة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة (تصوير: علي خمج)
جانب من المواجهة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة (تصوير: علي خمج)

حسم التعادل السلبي مواجهة السد القطري، وضيفه الأهلي السعودي حامل اللقب، فيما حقّق الوصل فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بتفوقه 4-3 على ضيفه القوة الجوية العراقي، اليوم (الاثنين).

ولم يتمكن الأهلي، بطل آسيا في آخر عامين، من استغلال الفرص التي أتيحت له أمام السد، ليتعادل للمرة الثانية في 4 مباريات، ويصل للنقطة الثامنة ليحتل المركز الثالث في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.

وظلّ السد دون أي فوز بعد 4 مباريات ليحتل المركز 15 برصيد نقطتين، وتتعقد فرصه في التقدم للدور المقبل.

وفي التوقيت نفسه، سجّل نيكولاس خيمينيز هدفين، وقدّم تمريرة حاسمة لزميله مهدي طارمي في فوز مثير للوصل الإماراتي على القوة الجوية، الذي أحرز هدفين في الشوط الثاني.

ورفع الوصل رصيده إلى 3 نقاط من 3 مباريات في المركز 11، متقدماً بفارق الأهداف ومركز واحد على القوة الجوية الذي خاض مباراة واحدة أكثر.

ومنح طارمي التقدم لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة بعدما انطلق خلف دفاع القوة الجوية في الدقيقة السادسة، وعزّز خيمينيز النتيجة في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

وقلّص الحارث حاتم الفارق في الدقيقة 21، لكن بيدرو ماليرو أعاد التقدم بفارق هدفين للوصل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجعل هيثم الجويني النتيجة 3-2 قرب ساعة من اللعب، إلا أن خيمينيز سجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 67 ليحسم الفوز، ولم يكن هدف مراد محمد قبل 10 دقائق من النهاية كافياً لعودة الفريق العراقي في النتيجة.

وأفلت تراكتور من الخسارة أمام نيفتشي، إذ سجّل مسعود زايير كازمايني هدف التعادل 2-2 قبل ثوانٍ من صفارة النهاية عقب تقدم الفريق الزائر في الوقت بدل الضائع.

مواضيع
رياضة سعودية دوري أبطال آسيا النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رابطة الدوري السعودي تعيد هيكلتها: الحميدي للعمليات وأرويو لشؤون الأندية

عبدالعزيز الحميدي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع العمليات (الشرق الأوسط)
عبدالعزيز الحميدي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع العمليات (الشرق الأوسط)
TT
TT

رابطة الدوري السعودي تعيد هيكلتها: الحميدي للعمليات وأرويو لشؤون الأندية

عبدالعزيز الحميدي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع العمليات (الشرق الأوسط)
عبدالعزيز الحميدي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع العمليات (الشرق الأوسط)

اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تنظيمًا إداريًا جديدًا، وأعلنت تعيين عبدالعزيز الحميدي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع العمليات، وخيسوس أرويو رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شؤون الأندية، ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للرابطة الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز وضوح المسؤوليات.

وخيسوس أرويو رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شؤون الأندية (الشرق الأوسط)

ويتولى الحميدي الإشراف على إدارات المسابقات، وعمليات المباريات، وخدمات المباريات، وتخطيط العمليات، مستندًا إلى خبرته التنفيذية في الرابطة ومعرفته بالجوانب التشغيلية والتنظيمية للمنافسات.

محمد الجهني نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية (الشرق الأوسط)

ويشرف أرويو على إدارات تراخيص الأندية، وتطوير الأندية، والرقابة المالية، والاستقطاب، التي تتكامل أعمالها لدعم الأندية في الجوانب الرياضية والمالية والتجارية، وتعزيز الحوكمة والاستدامة. وسبق لأرويو العمل نائبًا للرئيس التنفيذي ورئيسًا للشؤون القانونية وإدارة كرة القدم في نادي إشبيلية الإسباني.

وشملت التعيينات محمد الجهني نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، ليتولى تطوير مسارات العمل وتعزيز التنسيق بين إدارات القطاع. وأسهم الجهني خلال عمله في الرابطة في تطوير عدد من المبادرات والأطر التنظيمية المرتبطة بالأندية، من بينها لائحة الرقابة المالية.

محمد الكحل مديرًا لإدارة المسابقات ضمن قطاع العمليات (الشرق الأوسط)

كما عينت الرابطة محمد الكحل مديرًا لإدارة المسابقات ضمن قطاع العمليات. ويمتلك الكحل خبرة في الإدارة الرياضية، وسبق له شغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي الخليج.

وقال عمر بن عماد مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: «إن نمو المسابقة يتطلب أن نطور من أدواتنا التنظيمية باستمرار، وهذا التحديث امتداد طبيعي لمسار بدأناه منذ سنوات، وما يميز هذه المرحلة أننا نمتلك من الكفاءات ما يمكننا من بناء قطاعات تنفيذية متكاملة، بقيادات تجمع بين الإلمام بواقع الكرة السعودية والخبرة في الكرة الأوروبية».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: الهلال يقدم كرة قدم قوية

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
TT
TT

إنزاغي: الهلال يقدم كرة قدم قوية

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)

يترقب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، نتائج المران الأخير لفريقه قبل المواجهة المقبلة، لتحديد قائمة اللاعبين المشاركين، في ظل وجود عدد من الأسماء التي تعاني من مشكلات بدنية، يتقدمها البرازيلي مارتينيلي، إلى جانب البرتغالي روبن نيفيز، والهولندي سامرفيل، وسالم الدوسري، في وقت يسعى فيه المدرب الإيطالي إلى التعامل بحذر مع ضغط المباريات، وتفادي تعرض لاعبيه لمزيد من الإصابات.

وأكد إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أهمية اللقاء أمام منافس وصفه بالفريق الممتاز، مشدداً على أن الهلال سيدخل المباراة بكل قوة، وسيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، مشيراً إلى أن تحديد الأسماء التي ستشارك سيبقى مرتبطاً بما سيظهر عليه اللاعبون خلال الحصة التدريبية الأخيرة.

وقال مدرب الهلال إن تقارب مواعيد المباريات يمثل تحدياً ليس سهلاً، لكنه شدد على أن فريقه يدرك طبيعة المنافسة ومتطلباتها، ويعمل باستمرار على تجنب الإصابات، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على جاهزية عناصره خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق حديثه عن أداء الفريق، أبدى إنزاغي رضاه عن المستوى الذي وصل إليه الهلال، موضحاً أنه بعد عام ونصف عام من وجوده بات قادراً على القول إن الفريق يقدم كرة قدم قوية، ويملك أفضل خطي هجوم ودفاع، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمل اليومي مستمر من أجل تطوير الأداء وتحسين الفريق.

ولم يغفل المدرب الإيطالي أهمية الحضور الجماهيري، موجهاً دعوته إلى أنصار الهلال لمواصلة دعم الفريق، كما اعتادوا، في ظل تطلعات النادي إلى المنافسة على مختلف البطولات.

من جانبه، أكد التركي يوسف أكتشيشيك، لاعب الهلال، صعوبة المواجهة المقبلة أمام منافس قوي، لكنه شدّد على أهمية خوضها على أرض الفريق وبين جماهيره، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق الانتصار وتقديم أداء مميز.

وأشار أكتشيشيك إلى أن مشاركته أساسياً أو احتفاظه بموقعه على مقاعد البدلاء لا يؤثران في التزامه، مؤكداً أنه يعمل بجدية ويدعم زملاءه باستمرار، في إطار سعيه إلى التطور وتقديم الإضافة للفريق.

ووصف اللاعب المطالب الجماهيرية الكبيرة بتحقيق البطولات بأنها حافز إضافي وليست مصدر ضغط، بالنظر إلى مكانة الهلال وتطلعات أنصاره، مشيراً إلى أنه يعمل على تطوير جوانبه التكتيكية والفنية، معرباً عن سعادته بالعمل تحت قيادة إنزاغي والوجود في صفوف النادي.

مواضيع
رياضة سعودية نادي الهلال دوري أبطال آسيا السعودية