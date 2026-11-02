«نخبة آسيا»: السد يتعادل مع الأهلي... والوصل يحقق فوزه الأول

حسم التعادل السلبي مواجهة السد القطري، وضيفه الأهلي السعودي حامل اللقب، فيما حقّق الوصل فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بتفوقه 4-3 على ضيفه القوة الجوية العراقي، اليوم (الاثنين).

ولم يتمكن الأهلي، بطل آسيا في آخر عامين، من استغلال الفرص التي أتيحت له أمام السد، ليتعادل للمرة الثانية في 4 مباريات، ويصل للنقطة الثامنة ليحتل المركز الثالث في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.

وظلّ السد دون أي فوز بعد 4 مباريات ليحتل المركز 15 برصيد نقطتين، وتتعقد فرصه في التقدم للدور المقبل.

وفي التوقيت نفسه، سجّل نيكولاس خيمينيز هدفين، وقدّم تمريرة حاسمة لزميله مهدي طارمي في فوز مثير للوصل الإماراتي على القوة الجوية، الذي أحرز هدفين في الشوط الثاني.

ورفع الوصل رصيده إلى 3 نقاط من 3 مباريات في المركز 11، متقدماً بفارق الأهداف ومركز واحد على القوة الجوية الذي خاض مباراة واحدة أكثر.

ومنح طارمي التقدم لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة بعدما انطلق خلف دفاع القوة الجوية في الدقيقة السادسة، وعزّز خيمينيز النتيجة في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

وقلّص الحارث حاتم الفارق في الدقيقة 21، لكن بيدرو ماليرو أعاد التقدم بفارق هدفين للوصل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجعل هيثم الجويني النتيجة 3-2 قرب ساعة من اللعب، إلا أن خيمينيز سجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 67 ليحسم الفوز، ولم يكن هدف مراد محمد قبل 10 دقائق من النهاية كافياً لعودة الفريق العراقي في النتيجة.

وأفلت تراكتور من الخسارة أمام نيفتشي، إذ سجّل مسعود زايير كازمايني هدف التعادل 2-2 قبل ثوانٍ من صفارة النهاية عقب تقدم الفريق الزائر في الوقت بدل الضائع.