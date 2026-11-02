إنزاغي: الهلال يقدم كرة قدم قوية

يترقب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، نتائج المران الأخير لفريقه قبل المواجهة المقبلة، لتحديد قائمة اللاعبين المشاركين، في ظل وجود عدد من الأسماء التي تعاني من مشكلات بدنية، يتقدمها البرازيلي مارتينيلي، إلى جانب البرتغالي روبن نيفيز، والهولندي سامرفيل، وسالم الدوسري، في وقت يسعى فيه المدرب الإيطالي إلى التعامل بحذر مع ضغط المباريات، وتفادي تعرض لاعبيه لمزيد من الإصابات.

وأكد إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أهمية اللقاء أمام منافس وصفه بالفريق الممتاز، مشدداً على أن الهلال سيدخل المباراة بكل قوة، وسيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، مشيراً إلى أن تحديد الأسماء التي ستشارك سيبقى مرتبطاً بما سيظهر عليه اللاعبون خلال الحصة التدريبية الأخيرة.

وقال مدرب الهلال إن تقارب مواعيد المباريات يمثل تحدياً ليس سهلاً، لكنه شدد على أن فريقه يدرك طبيعة المنافسة ومتطلباتها، ويعمل باستمرار على تجنب الإصابات، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على جاهزية عناصره خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق حديثه عن أداء الفريق، أبدى إنزاغي رضاه عن المستوى الذي وصل إليه الهلال، موضحاً أنه بعد عام ونصف عام من وجوده بات قادراً على القول إن الفريق يقدم كرة قدم قوية، ويملك أفضل خطي هجوم ودفاع، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمل اليومي مستمر من أجل تطوير الأداء وتحسين الفريق.

ولم يغفل المدرب الإيطالي أهمية الحضور الجماهيري، موجهاً دعوته إلى أنصار الهلال لمواصلة دعم الفريق، كما اعتادوا، في ظل تطلعات النادي إلى المنافسة على مختلف البطولات.

من جانبه، أكد التركي يوسف أكتشيشيك، لاعب الهلال، صعوبة المواجهة المقبلة أمام منافس قوي، لكنه شدّد على أهمية خوضها على أرض الفريق وبين جماهيره، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق الانتصار وتقديم أداء مميز.

وأشار أكتشيشيك إلى أن مشاركته أساسياً أو احتفاظه بموقعه على مقاعد البدلاء لا يؤثران في التزامه، مؤكداً أنه يعمل بجدية ويدعم زملاءه باستمرار، في إطار سعيه إلى التطور وتقديم الإضافة للفريق.

ووصف اللاعب المطالب الجماهيرية الكبيرة بتحقيق البطولات بأنها حافز إضافي وليست مصدر ضغط، بالنظر إلى مكانة الهلال وتطلعات أنصاره، مشيراً إلى أنه يعمل على تطوير جوانبه التكتيكية والفنية، معرباً عن سعادته بالعمل تحت قيادة إنزاغي والوجود في صفوف النادي.