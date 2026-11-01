«أكاديمية مهد» تفتح لخريجيها أبواب المنافسات عبر نادي جدة

فتحت أكاديمية مهد الرياضية مساراً جديداً أمام مواهبها الكروية للانتقال إلى المنافسات الرسمية، من خلال اتفاقية شراكة وقّعتها مع نادي جدة الرياضي، تتيح للاعبي الأكاديمية الذين تجاوزوا سن 15 عاماً الانضمام إلى النادي، ومواصلة تطوير قدراتهم الفنية والتنافسية عبر المشاركة المنتظمة في البطولات المحلية.

وتمثل الاتفاقية، التي وُقّعت الأحد في العاصمة الرياض، أول نموذج للشراكة بين الأكاديمية والأندية الرياضية، بهدف توفير فرص تنافسية لخريجي «مهد»، ومساعدتهم على التدرج عبر الفئات السنية والفرق المناسبة لمستوياتهم، وصولاً إلى الفريق الأول، وفقاً للتقييم الفني والأنظمة واللوائح المعتمدة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور مايك بويج، الرئيس التنفيذي للرياضة في أكاديمية مهد الرياضية، وأحمد الحمد، الرئيس التنفيذي لنادي جدة الرياضي.

وبموجب الشراكة، سيحظى اللاعبون المؤهلون بفرصة المشاركة المنتظمة في المنافسات المحلية مع فرق نادي جدة، مع إخضاع مستوياتهم للمتابعة والتقييم الفني المستمر، بما يتيح قياس تطور أدائهم، وصقل مهاراتهم، ورفع جاهزيتهم للانتقال إلى مستويات تنافسية أعلى.

ولا تقتصر الاتفاقية على انتقال اللاعبين ومشاركتهم في المباريات، إذ تشمل مرحلتها الأولى التعاون في تطوير الجوانب الفنية والإدارية والتشغيلية والتقنية، إلى جانب بحث تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتنظيم ورش عمل وزيارات مهنية، بما يعزز تبادل الخبرات بين الطرفين.

كما تتضمن الشراكة الاستفادة من المرافق الرياضية ومراكز التدريب التابعة للأكاديمية والنادي، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، فضلاً عن بحث فرص تنظيم البطولات والمعسكرات الرياضية واستضافتها.

وتسعى أكاديمية مهد، من خلال هذه الخطوة، إلى تعزيز الترابط بين برامج اكتشاف المواهب وإعدادها وتأهيلها، وبين فرص مشاركتها الفعلية في المنافسات الرسمية، بما يضمن استمرار تطور اللاعبين بعد تجاوزهم المراحل العمرية الأولى، ويوفر لهم مساراً تنافسياً يساعدهم على الوصول تدريجياً إلى مستويات كرة القدم الاحترافية.