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الرياضة رياضة سعودية

جمال السلامي: الهلال استحق الفوز... وفوجئت بمغادرة أظهرة الفتح

المغربي جمال السلامي مدرب فريق الفتح (تصوير: سعد العنزي)
المغربي جمال السلامي مدرب فريق الفتح (تصوير: سعد العنزي)
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جمال السلامي: الهلال استحق الفوز... وفوجئت بمغادرة أظهرة الفتح

المغربي جمال السلامي مدرب فريق الفتح (تصوير: سعد العنزي)
المغربي جمال السلامي مدرب فريق الفتح (تصوير: سعد العنزي)

أبدى المغربي جمال السلامي، مدرب الفتح، رضاه عن أداء لاعبيه أمام الهلال، رغم الخسارة بهدفين دون رد، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال السلامي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «رغم الخسارة، فإن أداء اللاعبين كان في المستوى وتحديداً في النواحي الدفاعية؛ قاتلنا أمام فريق قوي وافتقدنا للفاعلية الهجومية. نسعى لأن يكون أداؤنا أفضل في المباريات المقبلة، والهلال استحق الفوز، والحمد لله أننا خرجنا من المباراة من دون إصابات».

وأضاف مدرب الفتح شارحاً النهج التكتيكي الذي خاض به اللقاء: «بدأنا المباراة ولدينا تصور بمجاراة الهلال، ولعبنا في المناطق الخلفية ولم نترك مساحات في ظهر المدافعين، وعندما تلعب أمام فريق كبير مثل الهلال يملك لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق، فهنا تكمن الصعوبة».

وحول أسباب توليه المهمة الفنية للنموذجي، أوضح: «قبولي تدريب الفتح جاء عن قناعة كاملة، وفضلت القدوم في هذه المرحلة لتحرير الفريق، ومن ثم تقويته في الفترة المقبلة. فوجئت بمغادرة عدد من لاعبي الأظهرة المميزين الذين انتقلوا لأندية أخرى، لكننا نملك لاعبين موهوبين ونعمل بجد على تطويرهم».

واختتم السلامي تصريحاته بالتأكيد على إغلاق صفحة الخسارة والاستعداد للمواجهة المقبلة: «نحن نتهيأ الآن لخوض المباراة المقبلة أمام الرياض، والتي تعتبر مواجهة مهمة للغاية بالنسبة لنا».

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الرياضة رياضة سعودية

واتكينز: شكراً جماهير الهلال

واتكينز يتنافس على الكرة مع قائد الفتح مروان سعدان (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز يتنافس على الكرة مع قائد الفتح مروان سعدان (تصوير: سعد العنزي)
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واتكينز: شكراً جماهير الهلال

واتكينز يتنافس على الكرة مع قائد الفتح مروان سعدان (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز يتنافس على الكرة مع قائد الفتح مروان سعدان (تصوير: سعد العنزي)

أعرب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الهلال، عن سعادته البالغة بتسجيله هدفا في انتصار فريقه على ضيفه الفتح بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال واتكينز في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "كنت في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب، وأنا سعيد بتسجيل هدفي، والآن نركز بشكل كامل على مواجهة شباب الأهلي الإماراتي يوم الثلاثاء".

ووجه المهاجم رسالة خاصة لجماهير الزعيم: "أشكر جماهير الهلال على دعمها المتواصل. الأجواء دائماً رائعة، سواء لعبنا على أرضنا أو خارجها. حتى في قطر خلال المباراة الماضية، كانت جماهيرنا تهتف بصوت عالٍ، ونحن نسمعها دائماً. شكراً لهم على هذا الدعم الكبير".

وعن التحضيرات لمواجهة شباب الأهلي، اختتم واتكنز قائلًا: "سنستعد لهذه المباراة بالطريقة نفسها التي نستعد بها لجميع مبارياتنا. لا يهم من نواجه، ولا موقع المنافس في جدول الترتيب، ولا طبيعة المسابقة التي نشارك فيها. نحن نريد الفوز في كل مباراة، وسنواصل استعداداتنا بالطريقة المعتادة".

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نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

باتنا لـ«الشرق الأوسط»: واثق من قدرة الفتح على النهوض

باتنا يحاول التقدم بالكرة وسط مضايقة هيرنانديز (تصوير: سعد العنزي)
باتنا يحاول التقدم بالكرة وسط مضايقة هيرنانديز (تصوير: سعد العنزي)
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باتنا لـ«الشرق الأوسط»: واثق من قدرة الفتح على النهوض

باتنا يحاول التقدم بالكرة وسط مضايقة هيرنانديز (تصوير: سعد العنزي)
باتنا يحاول التقدم بالكرة وسط مضايقة هيرنانديز (تصوير: سعد العنزي)

أبدى المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح، ثقته بقدرة فريقه على استعادة توازنه خلال المرحلة المقبلة، رغم خسارته أمام الهلال، مؤكداً أن الأداء الدفاعي الذي قدمه أمام متصدر الترتيب يمنحه دفعة معنوية قبل المواجهة المقبلة أمام الرياض.

وقال باتنا، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: قدمنا مباراة قوية أمام فريق كبير، وظهرنا بالمستوى المطلوب. عرفنا كيف ندافع طوال التسعين دقيقة، وقدمنا مستويات جيدة، لكن الحظ لم يحالفنا، خصوصاً في الأهداف التي استقبلناها.

وأضاف: أعتقد أن القوة الدفاعية التي أظهرناها ستمنحنا الثقة في المباراة المقبلة. عندما ننجح في تسجيل الأهداف، علينا أن نعرف كيف نحافظ على تقدمنا، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.

وأعرب اللاعب المغربي عن تفاؤله بقدرة الفتح على تجاوز نتائجه الأخيرة، قائلاً: بإذن الله ستكون المباراة المقبلة بداية انطلاقة الفتح، ونتطلع إلى العودة للنتائج الإيجابية.

وعن مواجهة الرياض المقبلة، شدد باتنا على أهميتها في مشوار الفريق، موضحاً: سنواجه منافساً مباشراً، ونتمنى أن تحضر جماهير الفتح وتساندنا، لأننا نريد أن تكون هذه المباراة بداية انطلاقتنا الحقيقية، بإذن الله.

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نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيابة عن ولي العهد... فهد بن جلوي يحضر افتتاح «أولمبياد الشباب»

الأمير فهد بن جلوي خلال حفل الافتتاح (واس)
الأمير فهد بن جلوي خلال حفل الافتتاح (واس)
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نيابة عن ولي العهد... فهد بن جلوي يحضر افتتاح «أولمبياد الشباب»

الأمير فهد بن جلوي خلال حفل الافتتاح (واس)
الأمير فهد بن جلوي خلال حفل الافتتاح (واس)

نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب، الذي أقيم، السبت، في مدينة ديامنيديو السنغالية، بحضور باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، ورئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كريستي كوفنتري، وعدد من رؤساء دول العالم.

واشتمل حفل الافتتاح، الذي أقيم في استاد عبد الله واد، على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية التي عكست الثقافة السنغالية وتاريخها، إلى جانب عروض جسّدت قيم الحركة الأولمبية وروح التحدي والإصرار، وكلمات رسمية لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ومسؤولي اللجنة المنظمة.

وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل، التي تضمنت عروضاً فنية وثقافية، أعقبها طابور عرض الوفود المشاركة في الدورة، وسط أجواء احتفالية عكست روح التضامن والتنافس الرياضي بين دول العالم.

الوفد السعودي خلال مسيرة الدول المشاركة (واس)

وبهذه المناسبة، رفع الأمير فهد بن جلوي الشكرَ والامتنان للقيادة على ما تُوليه من دعم واهتمام كبيرين للقطاع الرياضي بالمملكة؛ مما أسهم في تحقيق الرياضة السعودية قفزات متميزة ونوعية، وتعزيز حضورها في مختلف المحافل الرياضية الدولية، مؤكداً أهمية مشاركة فريق السعودية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»؛ بوصفها فرصة للرياضيين السعوديين الشباب لاكتساب الخبرات الأولمبية، وتطوير مستوياتهم الفنية، وتمثيل المملكة في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وتمنى التوفيق للرياضيين السعوديين المشاركين في هذه الدورة، من خلال تقديم مستويات مميزة، وتحقيق النتائج الإيجابية في هذا المحفل الرياضي العالمي الكبير.

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أولمبياد الرياضة السنغال