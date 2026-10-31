جمال السلامي: الهلال استحق الفوز... وفوجئت بمغادرة أظهرة الفتح

أبدى المغربي جمال السلامي، مدرب الفتح، رضاه عن أداء لاعبيه أمام الهلال، رغم الخسارة بهدفين دون رد، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال السلامي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «رغم الخسارة، فإن أداء اللاعبين كان في المستوى وتحديداً في النواحي الدفاعية؛ قاتلنا أمام فريق قوي وافتقدنا للفاعلية الهجومية. نسعى لأن يكون أداؤنا أفضل في المباريات المقبلة، والهلال استحق الفوز، والحمد لله أننا خرجنا من المباراة من دون إصابات».

وأضاف مدرب الفتح شارحاً النهج التكتيكي الذي خاض به اللقاء: «بدأنا المباراة ولدينا تصور بمجاراة الهلال، ولعبنا في المناطق الخلفية ولم نترك مساحات في ظهر المدافعين، وعندما تلعب أمام فريق كبير مثل الهلال يملك لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق، فهنا تكمن الصعوبة».

وحول أسباب توليه المهمة الفنية للنموذجي، أوضح: «قبولي تدريب الفتح جاء عن قناعة كاملة، وفضلت القدوم في هذه المرحلة لتحرير الفريق، ومن ثم تقويته في الفترة المقبلة. فوجئت بمغادرة عدد من لاعبي الأظهرة المميزين الذين انتقلوا لأندية أخرى، لكننا نملك لاعبين موهوبين ونعمل بجد على تطويرهم».

واختتم السلامي تصريحاته بالتأكيد على إغلاق صفحة الخسارة والاستعداد للمواجهة المقبلة: «نحن نتهيأ الآن لخوض المباراة المقبلة أمام الرياض، والتي تعتبر مواجهة مهمة للغاية بالنسبة لنا».