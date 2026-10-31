السناني لـ«الشرق الأوسط»: جماهير الفيحاء وقودنا الحقيقي

أكد محمد السناني، المشرف على إدارة الاتصال والإعلام بنادي الفيحاء، أن جماهير فريقه تمثل الوقود الحقيقي للاعبين، مشيداً بحضورها الكبير ومساندتها خلال المواجهة التي كسبها الفيحاء أمام الفيصلي بأربعة أهداف.

وقال السناني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الجماهير الفيحاوية هي الوقود الحقيقي لنا، ونشكرها على حضورها الكبير ودعمها للفريق».

️ | محمد السناني المشرف على إدارة الاتصال والإعلام بنادي #الفيحاء لـ«الشرق الأوسط»:- الجماهير الفيحاوية هي الوقود الحقيقي لنا، ونشكرها على حضورها الكبير ودعمها للفريق.- الفريق، بشهادة الجميع، يقدم مستويات فنية رائعة. في آخر ثلاث مباريات تعادلنا في الأوقات الأخيرة من... pic.twitter.com/lyc2CdqYCU — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 31, 2026

وأوضح السناني أن الفيحاء يقدم مستويات فنية مميزة خلال الجولات الأخيرة، إلا أن النتائج لم تكن تعكس الأداء الذي يظهر به الفريق، خصوصاً بعدما فقد نقاطاً في الأوقات الأخيرة من مبارياته السابقة.

وأضاف: «الفريق، بشهادة الجميع، يقدم مستويات فنية رائعة، وفي آخر ثلاث مباريات تعادلنا في الأوقات الأخيرة من المواجهات، لكن الحمد لله، اليوم حالفنا التوفيق، ونجحنا في الجمع بين الأداء الفني العالي والنتيجة الإيجابية».