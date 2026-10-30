حارس الشباب لـ«الشرق الأوسط»: لست راضياً بسبب استقبال شباكنا هدفا

أكد موري دياو، حارس مرمى الشباب، أن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، لا يمنعه من الشعور بعدم الرضا الكامل عن الأداء، بسبب استقبال شباكه هدفاً، مشدداً على أن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث.
️ | موري دياو حارس #الشباب يتحدث لـ«الشرق الأوسط»:- نعمل بجد من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة، وسنسعى لإنهاء المواجهة المقبلة قبل فترة التوقف بالانتصار.- لست راضياً بنسبة 100في المائة عن المباراة بسبب استقبال هدف، لكن الأهم هو حصد النقاط الثلاث.#الشباب_الأهلي pic.twitter.com/iY0p2ZELD9
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 30, 2026
وقال دياو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «نعمل بجد من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة، وسنسعى إلى الانتصار في مواجهتنا المقبلة، التي تسبق فترة التوقف».
وعن تقييمه لأدائه بعد الفوز العريض، قال: «لست راضياً بنسبة 100 في المائة عن المباراة، لأننا استقبلنا هدفاً، لكن الأهم في النهاية هو الحصول على النقاط الثلاث».