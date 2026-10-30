عدلي لـ«الشرق الأوسط»: طرد حارس الأهلي ساعدنا... لكننا أثبتنا قوتنا

أكد ياسين عدلي، لاعب الشباب، أن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 6 - 1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، يعكس قدرة الفريق على منافسة الأندية الكبيرة، معترفاً بأن طرد حارس الأهلي أسهم في تسهيل مهمة فريقه خلال المواجهة.

وقال عدلي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الأهلي فريق قوي، وكان قادماً من سبع انتصارات متتالية، وكنا نرغب في إثبات قدرتنا على منافسة الفرق الكبيرة».

وأضاف: «بدأنا المباراة بصورة جيدة، ورغم أن حالة الطرد ساعدتنا، فإننا أثبتنا أننا فريق قوي وقادر على المنافسة».

️ | ياسين عدلي لاعب #الشباب يتحدث لـ«الشرق الأوسط»:- الأهلي فريق قوي، وكان قادماً من سبعة انتصارات متتالية، وكنا نرغب في إثبات قدرتنا على منافسة الفرق الكبيرة.- بدأنا المباراة بشكل جيد، ورغم أن حالة الطرد ساعدتنا، فإننا أثبتنا أننا فريق قوي وقادر على المنافسة.... pic.twitter.com/sqUJm7Y1Zu — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 30, 2026

وشهدت المباراة طرد عبد الرحمن الصانبي، حارس الأهلي، في الدقيقة الـ21، بعدما أمسك الكرة خارج منطقة الجزاء، ليكمل الفريق الجداوي معظم دقائق المواجهة بعشرة لاعبين، في لقاء انتهى بفوز الشباب بستة أهداف مقابل هدف.

وعن المواجهة المقبلة، شدد عدلي على أهمية مواصلة الانتصارات، قائلاً: «سنحاول تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، لكن المهمة لن تكون سهلة، فلا توجد مباريات سهلة في هذا الدوري».