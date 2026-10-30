بوسيتش يهاجم سؤالاً عن مستقبله مع الأهلي: يجب أن تخجل!

أبدى مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، استياءه من سؤال بشأن مستقبله مع الفريق، عقب الخسارة الثقيلة أمام الشباب بنتيجة 1-6، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مطالباً الصحافي الذي طرح السؤال بالخجل، في وقت قدم فيه اعتذاره لجماهير النادي عن النتيجة الكبيرة.

وشهدت المواجهة احتساب ثلاث ركلات جزاء لصالح الشباب، إلى جانب طرد عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى الأهلي، في الدقيقة 21، بعدما أمسك الكرة خارج منطقة الجزاء، ليكمل الفريق معظم دقائق المباراة بعشرة لاعبين، لكنه ظهر بصورة متواضعة للغاية وكانت النتيجة قابلة للزيادة.

وخلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، وُجه سؤال إلى بوسيتش عما إذا كان يشعر بأن مواجهة الشباب قد تكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني للأهلي، ليرد قائلاً: «يجب أن تخجل من السؤال».

وعن الخسارة الثقيلة، قال المدرب: «خسرنا بنتيجة كبيرة وغير متوقعة، وارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية».

وأوضح بوسيتش أن البداية الصعبة لفريقه أسهمت في تعقيد المباراة، مضيفاً: «الأخطاء الفردية التي ارتكبناها خلال أول 25 دقيقة جعلت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا».

وتطرق مدرب الأهلي إلى ردود فعل الجماهير عقب الخسارة، مؤكداً احترامه لموقفها، وقال: «الجمهور لديه الحق في التعبير عما يشعر به، وأنا مدرب محترف».

وشدد بوسيتش على أن الخسارة جاءت بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، قائلاً: «حققنا خمسة انتصارات متتالية قبل هذه المباراة، وأقدم اعتذاري للجماهير، ونعدهم بالعمل الجاد استعداداً لمواجهتنا المقبلة أمام السد القطري».