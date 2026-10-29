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الرياضة رياضة سعودية

بيناس: الكرة خرجت قبل هدف النصر… والجميع شاهد ذلك

بيناس قال إن كرة ساديو ماني كانت خارج الملعب (تصوير: عبد العزيز النومان)
بيناس قال إن كرة ساديو ماني كانت خارج الملعب (تصوير: عبد العزيز النومان)
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بيناس: الكرة خرجت قبل هدف النصر… والجميع شاهد ذلك

بيناس قال إن كرة ساديو ماني كانت خارج الملعب (تصوير: عبد العزيز النومان)
بيناس قال إن كرة ساديو ماني كانت خارج الملعب (تصوير: عبد العزيز النومان)

أبدى شاكيل بيناس، لاعب الخلود، اعتراضه على احتساب أحد أهداف النصر خلال المواجهة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-5، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الكرة تجاوزت خط الملعب قبل تسجيل الهدف، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن جودة لاعبي النصر كانت العامل الحاسم في نتيجة المباراة.

وقال بيناس، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المواجهة: «أعتقد أن الكرة التي لعبها ساديو ماني قبل هدف أنجيلو كانت قد خرجت من الملعب بوضوح. الجميع شاهد ذلك، لكنني لست هنا لمجرد الشكوى من التحكيم».

وأضاف: «عندما تشاهد مثل هذه الحالات، كيف يمكن أن تكون راضياً؟ الكرة كانت خارج الملعب، والجميع رأى ذلك».

ورداً على سؤال بشأن عدد الأهداف التي يرى أنها شهدت أخطاء تحكيمية، أوضح: «لا أعرف، ولست هنا للحكم على كل هدف وما إذا كان هناك خطأ تحكيمي أم لا، لكن في إحدى الحالات كان واضحاً أن الكرة خرجت من الملعب».

وعن أداء الخلود أمام النصر، كشف بيناس عن التحضير الفني الذي سبق المواجهة، قائلاً: «كنا نعلم أن النصر يلعب بخط دفاع متقدم، وأنه سيضغط علينا بقوة عندما نبدأ بناء الهجمة من الخلف، لذلك أدركنا ضرورة لعب الكرات خلف خطوطه لتجاوز الضغط».

وتابع: «عندما كنا نصل إلى نصف ملعب النصر، كان لاعبوه يتقدمون للضغط في كل مواجهة، وأعتقد أننا نجحنا في التعامل مع ذلك وصناعة الفرص. سجلنا هدفين من هذه التحركات، بينما جاء الهدف الثالث من ركلة جزاء».

واختتم بيناس حديثه بالتأكيد على أن الفوارق الفردية رجحت كفة المنافس، قائلاً: «أعتقد أن الجودة التي يمتلكها لاعبو النصر هي التي حسمت المباراة لصالحهم».

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سنغاري سعيد بهدفه الأول مع القادسية

سنغاري محتفلا بهدفه مع القادسية (تصوير: مشعل القدير)
سنغاري محتفلا بهدفه مع القادسية (تصوير: مشعل القدير)
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سنغاري سعيد بهدفه الأول مع القادسية

سنغاري محتفلا بهدفه مع القادسية (تصوير: مشعل القدير)
سنغاري محتفلا بهدفه مع القادسية (تصوير: مشعل القدير)

أعرب مامادو سنغاري، لاعب القادسية، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الرياض، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مبديا رضاه عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، خصوصاً خلال الشوط الثاني من المواجهة.

وقال سنغاري في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، ونحن سعداء للغاية بالحصول على النقاط الثلاث. قدمنا أداءً مميزاً، كما أن جماهيرنا ساندتنا منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، ولذلك نحن سعداء بهذا الانتصار.

وعن تسجيله هدفاً في مشاركته الأولى مع القادسية، أضاف: أنا سعيد جداً بذلك، لأنها مباراتي الأولى وهدفي الأول، وهذا أمر يسعدني كثيراً.

واختتم سنغاري حديثه قائلاً: قدمنا مستوى جيداً اليوم، خصوصاً في الشوط الثاني، وأشكر المدرب على منحي فرصة المشاركة في هذه المباراة.

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دومينيغيز: نمر بفترة سيئة… ومباراة الخليج فرصة لعودة الخلود للانتصارات

جوليان دومينيغيز يحتفل بهدفه في شباك النصر (نادي الخلود)
جوليان دومينيغيز يحتفل بهدفه في شباك النصر (نادي الخلود)
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دومينيغيز: نمر بفترة سيئة… ومباراة الخليج فرصة لعودة الخلود للانتصارات

جوليان دومينيغيز يحتفل بهدفه في شباك النصر (نادي الخلود)
جوليان دومينيغيز يحتفل بهدفه في شباك النصر (نادي الخلود)

أكد جوليان دومينيغيز، لاعب الخلود، أن فريقه يمر بفترة صعبة بعد تعرضه لخمس هزائم متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة أمام الخليج، لاستعادة الثقة والخروج من سلسلة النتائج السلبية.

وقال دومينيغيز، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب خسارة فريقه أمام النصر بنتيجة 3-5، ضمن الجولة الثانية عشرة: «النصر فريق قوي للغاية، ويمتلك لاعبين مميزين. قدمنا شوطاً أول جيداً، لكن أداءنا في الشوط الثاني لم يكن بالمستوى المطلوب، وكانت مباراة صعبة بالنسبة لنا».

وأضاف: «النصر يمتلك لاعبين كباراً، مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس ومحمد سيماكان، وجميعهم يتمتعون بإمكانات كبيرة. هذه كرة القدم، وعلينا تقبل النتيجة ومواصلة العمل».

وعن تراجع نتائج الخلود، قال: «أعمل كل يوم من أجل التحسن وتقديم الأفضل للفريق. بدأنا الموسم بصورة جيدة، لكننا نمر حالياً بفترة سيئة، وعلينا الاستمرار في العمل حتى نتجاوزها».

وفي رده على سؤال بشأن المواجهة المقبلة أمام الخليج، قال: «أريد الفوز، نحن بحاجة ماسة إلى الانتصار، خصوصاً بعد خسارة خمس مباريات متتالية. يجب أن نعود إلى طريق الانتصارات». ووجّه دومينيغيز رسالة إلى جماهير الخلود، قائلاً: «علينا مواصلة العمل وعدم الاستسلام. أبذل جهدي يومياً من أجل مساعدة الفريق على التحسن. نمر بفترة صعبة، لكننا بحاجة إلى الفوز في المباراة المقبلة».

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ريندرز لـ«الشرق الأوسط»: أحب اقتحام منطقة جزاء المنافس... وسعيد بالهاتريك

تيجاني ريندرز، لاعب القادسية (تصوير: مشعل القدير)
تيجاني ريندرز، لاعب القادسية (تصوير: مشعل القدير)
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ريندرز لـ«الشرق الأوسط»: أحب اقتحام منطقة جزاء المنافس... وسعيد بالهاتريك

تيجاني ريندرز، لاعب القادسية (تصوير: مشعل القدير)
تيجاني ريندرز، لاعب القادسية (تصوير: مشعل القدير)

أعرب تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، عن سعادته بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في انتصار فريقه على الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 6-0، مؤكداً أهمية العودة إلى النتائج الإيجابية بعد تعثر الفريق في مباراتيه الأخيرتين.

وقال ريندرز الذي كانت له بصمة كبيرة بتسجيل ثلاثة أهداف، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أنا سعيد بالطبع، كان من المهم أن نحقق هذا الانتصار بعد مباراتين لم نحصل خلالهما على النتائج التي كنا نطمح إليها، والآن علينا مواصلة العمل والتقدم».

وعن تسجيله ثلاثة أهداف، أوضح: «من الرائع دائماً أن أساعد الفريق بتسجيل الأهداف، كما أسعى أيضاً إلى صناعة الفرص وتقديم التمريرات الحاسمة. أنا لاعب أحب الوصول إلى منطقة جزاء المنافس، واليوم كان يوماً رائعاً بالنسبة لي».

وأشاد ريندرز بجماهير القادسية التي حضرت لمساندة الفريق خارج أرضه، قائلاً: «من الجميل دائماً أن نرى جماهيرنا تقطع المسافة من الخبر للحضور ومساندتنا. أتمنى أن يستمروا في الحضور، وأن نشاهد أعداداً أكبر منهم، خصوصاً في مبارياتنا على أرضنا، فهذا أمر مهم بالنسبة لنا».

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