بيناس: الكرة خرجت قبل هدف النصر… والجميع شاهد ذلك

أبدى شاكيل بيناس، لاعب الخلود، اعتراضه على احتساب أحد أهداف النصر خلال المواجهة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-5، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الكرة تجاوزت خط الملعب قبل تسجيل الهدف، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن جودة لاعبي النصر كانت العامل الحاسم في نتيجة المباراة.

وقال بيناس، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المواجهة: «أعتقد أن الكرة التي لعبها ساديو ماني قبل هدف أنجيلو كانت قد خرجت من الملعب بوضوح. الجميع شاهد ذلك، لكنني لست هنا لمجرد الشكوى من التحكيم».

️ شاكيل بيناس لاعب #الخلود بعد الخسارة أمام النصر:- أعتقد أن الكرة التي لعبها ساديو ماني قبل هدف أنجيلو كانت قد خرجت من الملعب بوضوح. الجميع شاهد ذلك، لكنني لست هنا لمجرد الشكوى من التحكيم.- عندما تشاهد مثل هذه الحالات، كيف يمكن أن تكون راضياً؟ الكرة كانت خارج الملعب،... pic.twitter.com/Eoz7Ej5exz — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 29, 2026

وأضاف: «عندما تشاهد مثل هذه الحالات، كيف يمكن أن تكون راضياً؟ الكرة كانت خارج الملعب، والجميع رأى ذلك».

ورداً على سؤال بشأن عدد الأهداف التي يرى أنها شهدت أخطاء تحكيمية، أوضح: «لا أعرف، ولست هنا للحكم على كل هدف وما إذا كان هناك خطأ تحكيمي أم لا، لكن في إحدى الحالات كان واضحاً أن الكرة خرجت من الملعب».

وعن أداء الخلود أمام النصر، كشف بيناس عن التحضير الفني الذي سبق المواجهة، قائلاً: «كنا نعلم أن النصر يلعب بخط دفاع متقدم، وأنه سيضغط علينا بقوة عندما نبدأ بناء الهجمة من الخلف، لذلك أدركنا ضرورة لعب الكرات خلف خطوطه لتجاوز الضغط».

وتابع: «عندما كنا نصل إلى نصف ملعب النصر، كان لاعبوه يتقدمون للضغط في كل مواجهة، وأعتقد أننا نجحنا في التعامل مع ذلك وصناعة الفرص. سجلنا هدفين من هذه التحركات، بينما جاء الهدف الثالث من ركلة جزاء».

واختتم بيناس حديثه بالتأكيد على أن الفوارق الفردية رجحت كفة المنافس، قائلاً: «أعتقد أن الجودة التي يمتلكها لاعبو النصر هي التي حسمت المباراة لصالحهم».