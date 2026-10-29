مدرب الدرعية: لدينا استراتيجية واضحة أمام نيوم

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، جاهزية فريقه لمواجهة نيوم، مشيراً إلى أن التحضيرات خلال الأسبوع الماضي ركزت على تطوير الجوانب الفنية التي تحتاج إلى تحسين، والعمل وفق استراتيجية واضحة للمباراة.

وقال لاج في المؤتمر الصحافي: «كان لدينا أسبوع للتحضير، وتدربنا جيداً وعملنا على تطوير الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، ولدينا استراتيجية واضحة للمباراة».

وعن إمكانية تقدم الدرعية إلى المركز السادس، في ظل ابتعاده أربع نقاط عن نيوم، شدد المدرب البرتغالي على أن الأولوية تتمثل في تقديم أداء جيد ومواصلة التطور، إلى جانب المنافسة على الفوز.

️| كيف استعددتم لمواجهة نيوم؟️ | برونو لاج مدرب فريق #الدرعية في المؤتمر الصحافي:- كان لدينا أسبوع للتحضير، وتدربنا جيداً وعملنا على تطوير الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، ولدينا استراتيجية واضحة للمباراة.#الدرعية_نيوم | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/fOHLhxLyKW — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 29, 2026

وأضاف: «الأهم من المركز هو تقديم أداء جيد والتطور، والقتال من أجل الفوز، خصوصاً أمام فريق قوي مثل نيوم. المباراة تمثل تحدياً لتحقيق النقاط وفرض أسلوبنا داخل الملعب».

وفيما يتعلق بجاهزية إدريسا غانا غاي، أكد لاج جاهزية اللاعب للمواجهة، موضحاً أن عدم مشاركته في المباراة الماضية جاء بقرار فني منه.

كما أشار مدرب الدرعية إلى أن العمل خلال الأسبوع شمل مختلف الجوانب الفنية، بما فيها الكرات الثابتة، التي استقبل الفريق منها أكثر من هدف في المباريات الماضية. وقال: «نركز على تطوير جميع الجوانب وتغطية كل التفاصيل، والكرات الثابتة واحدة منها».