«أبطال الخليج»: الحكم يعتبر الاتفاق «خاسراً» أمام أربيل العراقي

أعلن حكم مباراة أربيل العراقي والاتفاق إلغاء اللقاء المقرر بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وذلك بعد تعذر حضور بعثة الفريق السعودي إلى ملعب المباراة.

ودخل الطاقم التحكيمي برفقة لاعبي أربيل إلى أرضية الملعب في الموعد المحدد للمباراة، وانتظر الحكم انقضاء المهلة والمدة القانونية قبل أن يطلق الحكم صافرته رسمياً معلناً إنهاء اللقاء واعتبار الاتفاق خاسراً.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، يرتقب نادي الاتفاق أن تتخذ لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كاس الخليج قراراً بتأجيل المباراة لأن مبرراته كانت واقعية وقانونية.

وكانت إدارة نادي الاتفاق أصدرت بياناً رسمياً أوضحت فيه أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتأجيل المواجهة، مستندة إلى عدد من المبررات، ورغم المتابعات المستمرة وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلقى النادي رداً يفيض بعدم الموافقة على التأجيل والإبقاء على الموعد المحدد.

وبناءً على ذلك، أكدت إدارة الاتفاق تعذر وجود بعثة الفريق في مدينة أربيل العراقية لخوض المباراة في موعدها، مجددة تمسكها بطلب التأجيل ودعوة الاتحاد الخليجي لإعادة النظر فيه وفقاً للأنظمة والانضباطيات المتبعة.