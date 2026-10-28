مدرب الشباب: الأهلي «مرشح على الورق» فقط

أكد الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة منحت فريقه شعوراً أفضل بعد جمع 7 نقاط خلال 3 مباريات، في وقت يتطلع فيه إلى مواصلة التحسن وحصد النقاط.

وأوضح ليتش في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة أن استعدادات الشباب تسير بصورة جيدة، وأن جميع اللاعبين شاركوا في التدريبات الجماعية باستثناء همام الهمامي، الذي يواصل برنامجه العلاجي مع المنتخب.

وردّاً على سؤال «الشرق الأوسط» حول وصول الفريق إلى الشكل المأمول بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، أشار مدرب الشباب إلى أن فترة التوقف السابقة كان لها أثر في تحسن الفريق، خصوصاً بعد فترة الإعداد التي خاضها خلال أيام، مؤكداً أن الشباب لا يزال يطمح إلى مزيد من التطور وحصد النقاط، وأن فترة التوقف المقبلة ستمنح الفريق فرصة إضافية للعمل.

ويعيش الجهاز الفني وفرة في الخيارات في المباراة أمام الأهلي، إذ أوضح ليتش أن 25 لاعباً شاركوا في التدريبات، وهو ما يجعل اختيار التشكيلة وقائمة الـ20 لاعباً للمعسكر أكثر صعوبة، في ظل تميز المستويات في عدد من المراكز.

ووصف مدرب الشباب هذا الوضع بأنه تحدٍّ إيجابي بالنسبة إليه، معتبراً أن تعدد الخيارات يمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للاختيار، رغم صعوبة استبعاد لاعبين يرى أنهم يستحقون المشاركة.

وفي حديثه عن الأهلي، وصف ليتش منافسه بالفريق القوي الذي يضم عناصر مميزة، مشيراً إلى تتويجه بالبطولة الآسيوية الموسم الماضي، ودخوله المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الغرافة في البطولة الآسيوية.

وشدد على أن الشباب سيحاول الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، معتبراً أن الأهلي «المرشح على الورق» للفوز، لكن فريقه يملك فرصته أيضاً، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

واستذكر ليتش خسائر الشباب أمام الهلال والقادسية والخلود، لكنه أكد أن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات إيجابية، بعد حصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات، مع مواصلة العمل على رفع مستوى الفريق.