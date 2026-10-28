رسمياً... الكرواتي تيو بيريجا مدرباً لنادي أبها

أعلن نادي أبها، الأربعاء، تعيين المدرب الكرواتي تيو بيريجا لقيادة الفريق، خلفاً لمواطنه دامير بوريتش، وذلك وفق ما كشفت عنه الإدارة عبر حسابها الرسمي في «إكس».

كانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق إلى بروز اسم المدرب الكرواتي، الذي سبق له العمل ضمن قطاع الفئات السنية في النادي، كأحد الخيارات المطروحة لتولي المهمة، بالتزامن مع تحركات الإدارة لإنهاء ارتباطها بالجهاز الفني السابق.

ويمتلك المدرب الجديد رخصة التدريب الأوروبية «يويفا برو»، كما سبق له العمل في الفئات السنية بنادي النصر، وخاض تجارب تدريبية مع العربي القطري والرياض، إلى جانب نادي نوح الأرميني.

يأتي التغيير الفني في ظل معاناة أبها في دوري روشن السعودي، إذ يتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين، دون تحقيق أي انتصار، بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام الفيصلي.

ويستعد أبها لاستضافة الاتحاد، الجمعة، في أول اختبار للمدرب الجديد، وسط تطلعات لاستعادة نغمة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق، وتحسين موقعه في جدول الترتيب.