الهلال... خسارة آسيوية أولى تحت قيادة إنزاغي

تلقى فريق الهلال خسارته الأولى آسيوياً تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، بعدما تعثر أمام الشمال القطري بنتيجة 1-3، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعب الهلال مع إنزاغي في دوري أبطال آسيا للنخبة 8 مباريات في دور المجموعات النسخة الماضية، انتصر في 7 لقاءات منها، وتعادل في لقاء واحد، قبل أن يودع الأزرق البطولة من دور الـ16 بعد خسارته من السد القطري بركلات الترجيح، التي تحتسب في الإحصائيات الرسمية كتعادل بين الفريقين، كون الحسم فيها جاء عن طريق ركلات الترجيح.

وفي هذه النسخة لعب الهلال أول مباراتين في دور المجموعات وكسب الأولى أمام الغرافة القطري، والثانية كذلك أمام السد القطري، قبل أن يتعرض الزعيم للخسارة الأولى آسيوياً مع إنزاغي أمام الشمال القطري.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الخسارة هي الثانية للهلال هذا الموسم في مختلف البطولات، بعد الخسارة أمام نيوم في الدوري السعودي للمحترفين، يوم 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي كانت الأولى للهلال مع مدربه إنزاغي في جميع البطولات، منذ انطلاق منافسات الموسم الماضي بعد قيادته للفريق في كأس العالم للأندية، حيث لعب الهلال تحت إدارته 54 مباراة متتالية، لم يتلق فيها أي هزيمة، قبل أن يلحق به نيوم الخسارة الأولى.