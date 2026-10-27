الشمال يصعق الهلال بثلاثية… ويذيقه مرارة الخسارة الأولى آسيوياً

سجل محمد علي بن رمضان هدفاً وقدم تمريرة حاسمة ليقود الشمال للفوز 3-1 على ضيفه الهلال السعودي، الذي تلقى خسارته الأولى في مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وبدأ الشمال، الوافد الجديد الذي حقق فوزه الأول في البطولة القارية الأبرز للأندية، المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة الثامنة عبر ويسلي سعيد الذي سجل بعد تمريرة من بن رمضان.

وتعادل سالم الدوسري للفريق الزائر بتسديدة مباشرة بعد تمريرة تيو هرنانديز في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول 1-1.

متابعة للكرة من بن رمضان وكرة تسكن شباك الهلال (تصوير: سعد العنزي)

لكن تمكن بغداد بونجاح من استعادة التقدم للشمال فور نهاية الاستراحة بعد تعاون مثمر مع رياض محرز، الذي قدم التمريرة الحاسمة لهدف بن رمضان الذي جعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 54، ليسجل الفريق القطري هدفين في غضون ست دقائق.

ورفع الشمال رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات ليحتل المركز السادس في منطقة الغرب، متأخراً بنقطة واحدة ومركز واحد عن الهلال.