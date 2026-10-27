الاتفاق: تعذر سفر بعثتنا إلى أربيل... ونتمسك بطلب تأجيل المواجهة

أعلن نادي الاتفاق السعودي تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتأجيل مواجهته أمام فريق أربيل العراقي، المقررة غداً الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مستنداً إلى عدد من المبررات التي أوضحها في طلبه.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أنه رغم الجهود والمتابعات المستمرة التي قامت بها إدارته، وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن الاتحاد الخليجي لم يوافق على التأجيل، وأبقى على موعد المباراة المحدد مسبقاً.

وأوضح الاتفاق أن إدارة النادي تؤكد تعذر وجود بعثة الفريق في مدينة أربيل العراقية لخوض المباراة في موعدها المقرر، مجددة تمسكها بطلب التأجيل.

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم رفض طلباً رسمياً تقدمت به إدارة نادي الاتفاق لتأجيل مواجهته أمام أربيل العراقي، المقررة غداً الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وأبقى على موعد المباراة المحدد.https://t.co/sn3AmXxW3t pic.twitter.com/z5X9CEfAYy — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 27, 2026

ودعا النادي الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى إعادة النظر في موقفه، وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكانت«الشرق الأوسط» قد نشرت ظهر الثلاثاء وفقاً لمصادرها أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم رفض طلباً رسمياً تقدمت به إدارة نادي الاتفاق لتأجيل مواجهته أمام أربيل العراقي، المقررة غداً الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وأبقى على موعد المباراة المحدد.