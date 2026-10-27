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الرياضة رياضة سعودية

الاتفاق: تعذر سفر بعثتنا إلى أربيل... ونتمسك بطلب تأجيل المواجهة

طالب الاتحاد الخليجي بإعادة النظر في قراره

الاتفاق يتمسك بطلب تأجيل المواجهة ضد أربيل (نادي الاتفاق)
الاتفاق يتمسك بطلب تأجيل المواجهة ضد أربيل (نادي الاتفاق)
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الاتفاق: تعذر سفر بعثتنا إلى أربيل... ونتمسك بطلب تأجيل المواجهة

الاتفاق يتمسك بطلب تأجيل المواجهة ضد أربيل (نادي الاتفاق)
الاتفاق يتمسك بطلب تأجيل المواجهة ضد أربيل (نادي الاتفاق)

أعلن نادي الاتفاق السعودي تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتأجيل مواجهته أمام فريق أربيل العراقي، المقررة غداً الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مستنداً إلى عدد من المبررات التي أوضحها في طلبه.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أنه رغم الجهود والمتابعات المستمرة التي قامت بها إدارته، وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن الاتحاد الخليجي لم يوافق على التأجيل، وأبقى على موعد المباراة المحدد مسبقاً.

وأوضح الاتفاق أن إدارة النادي تؤكد تعذر وجود بعثة الفريق في مدينة أربيل العراقية لخوض المباراة في موعدها المقرر، مجددة تمسكها بطلب التأجيل.

ودعا النادي الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى إعادة النظر في موقفه، وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكانت«الشرق الأوسط» قد نشرت ظهر الثلاثاء وفقاً لمصادرها أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم رفض طلباً رسمياً تقدمت به إدارة نادي الاتفاق لتأجيل مواجهته أمام أربيل العراقي، المقررة غداً الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وأبقى على موعد المباراة المحدد.

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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي بعد ثلاثية الشمال: تؤلمني هذه الخسارة

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: سعد العنزي)
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إنزاغي بعد ثلاثية الشمال: تؤلمني هذه الخسارة

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: سعد العنزي)

أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال السعودي، عن حزنه عقب خسارة فريقه أمام الشمال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الإرهاق البدني كان أحد أبرز الأسباب التي أثرت في أداء لاعبيه خلال الشوط الثاني من المواجهة.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «تؤلمني هذه الخسارة، فهي الثالثة منذ توليت تدريب الهلال. قدمنا شوطاً أول بمستوى جيد، لكننا لم نظهر بالأداء المنتظر خلال الشوط الثاني بسبب الإرهاق الذي عانى منه اللاعبون».

وأضاف المدرب الإيطالي: «سنعود إلى الرياض من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة، وعلينا العمل على تجاوز هذه الخسارة والاستعداد بصورة جيدة للمباريات المقبلة».

وتطرق إنزاغي إلى الغيابات التي واجهت فريقه، موضحاً أن محزري وسامرفيل ومارتينيلي كانوا اللاعبين الوحيدين الذين لم يرافقوا بعثة الهلال، في حين حضر الثنائي البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرغي سافيتش، رغم عدم جاهزيتهما البدنية للمشاركة.

وأوضح قائلاً: «اصطحبنا نيفيز وسافيتش معنا على أمل تجهيزهما ليكونا على الأقل ضمن الخيارات المتاحة على مقاعد البدلاء، لكن للأسف لم يكن أي منهما جاهزاً للمشاركة في المباراة».

وفي حديثه عن أداء بعض لاعبيه، أشاد إنزاغي بالمستوى الذي قدمه قائد الفريق سالم الدوسري وزميله بوابري، مؤكداً رضاه عن مردودهما الفني رغم الخسارة.

وقال: «أهنئ سالم الدوسري وبوابري على أدائهما خلال المباراة، وأنا راضٍ عما قدماه».

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نادي الهلال دوري أبطال آسيا رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الهلال... خسارة آسيوية أولى تحت قيادة إنزاغي

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (تصوير: سعد العنزي)
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الهلال... خسارة آسيوية أولى تحت قيادة إنزاغي

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (تصوير: سعد العنزي)

تلقى فريق الهلال خسارته الأولى آسيوياً تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، بعدما تعثر أمام الشمال القطري بنتيجة 1-3، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعب الهلال مع إنزاغي في دوري أبطال آسيا للنخبة 8 مباريات في دور المجموعات النسخة الماضية، انتصر في 7 لقاءات منها، وتعادل في لقاء واحد، قبل أن يودع الأزرق البطولة من دور الـ16 بعد خسارته من السد القطري بركلات الترجيح، التي تحتسب في الإحصائيات الرسمية كتعادل بين الفريقين، كون الحسم فيها جاء عن طريق ركلات الترجيح.

وفي هذه النسخة لعب الهلال أول مباراتين في دور المجموعات وكسب الأولى أمام الغرافة القطري، والثانية كذلك أمام السد القطري، قبل أن يتعرض الزعيم للخسارة الأولى آسيوياً مع إنزاغي أمام الشمال القطري.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الخسارة هي الثانية للهلال هذا الموسم في مختلف البطولات، بعد الخسارة أمام نيوم في الدوري السعودي للمحترفين، يوم 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي كانت الأولى للهلال مع مدربه إنزاغي في جميع البطولات، منذ انطلاق منافسات الموسم الماضي بعد قيادته للفريق في كأس العالم للأندية، حيث لعب الهلال تحت إدارته 54 مباراة متتالية، لم يتلق فيها أي هزيمة، قبل أن يلحق به نيوم الخسارة الأولى.

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رياضة سعودية نادي الهلال دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الشمال يصعق الهلال بثلاثية… ويذيقه مرارة الخسارة الأولى آسيوياً

فرحة للاعبي الشمال القطري بالتقدم على الهلال (تصوير: سعد العنزي)
فرحة للاعبي الشمال القطري بالتقدم على الهلال (تصوير: سعد العنزي)
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الشمال يصعق الهلال بثلاثية… ويذيقه مرارة الخسارة الأولى آسيوياً

فرحة للاعبي الشمال القطري بالتقدم على الهلال (تصوير: سعد العنزي)
فرحة للاعبي الشمال القطري بالتقدم على الهلال (تصوير: سعد العنزي)

سجل محمد علي بن رمضان هدفاً وقدم تمريرة حاسمة ليقود الشمال للفوز 3-1 على ضيفه الهلال السعودي، الذي تلقى خسارته الأولى في مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وبدأ الشمال، الوافد الجديد الذي حقق فوزه الأول في البطولة القارية الأبرز للأندية، المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة الثامنة عبر ويسلي سعيد الذي سجل بعد تمريرة من بن رمضان.

وتعادل سالم الدوسري للفريق الزائر بتسديدة مباشرة بعد تمريرة تيو هرنانديز في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول 1-1.

متابعة للكرة من بن رمضان وكرة تسكن شباك الهلال (تصوير: سعد العنزي)

لكن تمكن بغداد بونجاح من استعادة التقدم للشمال فور نهاية الاستراحة بعد تعاون مثمر مع رياض محرز، الذي قدم التمريرة الحاسمة لهدف بن رمضان الذي جعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 54، ليسجل الفريق القطري هدفين في غضون ست دقائق.

ورفع الشمال رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات ليحتل المركز السادس في منطقة الغرب، متأخراً بنقطة واحدة ومركز واحد عن الهلال.

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