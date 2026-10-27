إصابة فقير... تزيد معاناة «أبها» قبل مواجهة «الاتحاد»

ازدادت التحديات التي تواجه الكرواتي دامير بوريتش، مدرب «أبها»، قبل مواجهة «الاتحاد» المرتقبة الجمعة المقبل، بعدما غادر الفرنسي نبيل فقير مواجهة فريقه أمام «الفيصلي»، الثلاثاء، متأثراً بإصابة، وسط ترقب للتقرير الطبي الذي سيحدد طبيعتها ومدى تأثيرها على جاهزيته للمباراة المقبلة.

ورغم خروج فقير مصاباً، فإن مشاركته أمام «الاتحاد» تبقى احتمالاً قائماً، بانتظار ما ستسفر عنه الفحوص الطبية وتقييم الجهاز الطبي، الذي سيحدد مدى قدرته على العودة والمشاركة، في ظل ضيق الفترة الفاصلة بين المواجهتين.

وكان بوريتش قد أشار، خلال المؤتمر الصحافي عقب مواجهة «الفيصلي»، إلى معاناة فريقه من الإصابات، متطرقاً إلى حالة المُدافع السنغالي عبدو ديالو، ومؤكداً أن ضغط المباريات يمثل تحدياً تواجهه جميع الفِرق.

وسبق أن عانى ديالو إصابة في الظهر، وخضع على أثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي، في حين لم يتضح موقفه النهائي من مواجهة «الاتحاد».

في السياق نفسه، يفتقد «أبها» خدمات مُهاجمه البلجيكي ميتشي باتشواي، الذي تعرّض لإصابة خلال مواجهة «نيوم».

تأتي هذه التطورات في توقيت صعب للفريق، الذي خاض مواجهتيْ «نيوم» و«الفيصلي» خلال 4 أيام، قبل استضافة «الاتحاد»، وسط تحديات بدنية وفنية متزايدة، بينما يبحث «أبها» عن انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين.