قائد أبها: ماذا يمكن أن نقدم أكثر للحصول على النقاط الثلاث؟!

أبدى عبد الله الفهد، قائد فريق أبها، حزنه عقب الخسارة أمام الفيصلي في المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فريقه قدم مباراة كبيرة وصنع عدداً كبيراً من الفرص المحققة للتسجيل، لكنه افتقد التوفيق الذي كان كفيلاً بمنحه النقاط الثلاث.

وقال الفهد، في تصريحات لقنوات «ثمانية»، الناقل الرسمي للدوري: «ألف مبروك لأشقائنا في نادي الفيصلي، وهارد لك لنا. نتيجة اليوم تحزن أي شخص شاهد المباراة، ولا أعرف ماذا يمكن أن نقدم أكثر من ذلك للحصول على النقاط الثلاث. قدمنا كل شيء، وصنعنا فرصاً كثيرة، وأعتقد أنها من أكثر المباريات التي شهدت فرصاً محققة للتسجيل لنا».

وأضاف: «الشوط الأول كان لنا بالكامل، وكان بإمكاننا التقدم بهدفين أو ثلاثة، وكنا في أمسّ الحاجة إلى النقاط الثلاث. وما يزيد من صعوبة النتيجة أن هدف الفيصلي جاء من تسديدة خارج منطقة الجزاء. الحمد لله على كل حال، لكنني لا أعرف ماذا أقول، فقد أتيحت لنا أكثر من تسع فرص محققة للتسجيل، وكانت تحتاج فقط إلى لمسة أخيرة».

وشدد قائد أبها على أن فريقه قدم أداءً كبيراً طوال المباراة، معتبراً أن غياب التوفيق حرمه من ترجمة أفضليته إلى نتيجة إيجابية، قبل أن يتطرق إلى الصعوبات التي واجهت الفريق في الاستعداد للمنافسات واستعادة نسق المباريات.

وأوضح: «قدمنا مباراة كبيرة اليوم، وكان ينقصنا عامل التوفيق. نحن نعاني من مشكلة كبيرة جداً في استعادة رتم الدوري منذ العودة من فترة التوقف؛ فلا نحن قادرون على التدرب بالشكل المطلوب، ولا على خوض المباريات، في الوقت الذي سبقتنا فيه الفرق الأخرى في نسق المنافسة».

واختتم الفهد حديثه بالتأكيد على رضاه عما قدمه زملاؤه اللاعبون، قائلاً إن الفريق كان الأفضل على مدار 90 دقيقة، وصنع الفرص ووصل إلى مرمى المنافس، مضيفاً: «لا أستطيع أن ألوم زملائي اللاعبين أكثر من ذلك».