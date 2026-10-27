دوري أبطال الخليج: نيوم يسقط أمام الشباب العماني بثلاثية

فرّط نيوم السعودي في تقدمه المبكر أمام مضيفه الشباب العماني، ليتلقى خسارته الأولى في دوري أبطال الخليج للأندية بنتيجة 1-3، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بعدما عجز عن المحافظة على أفضليته في الشوط الأول، واستقبل ثلاثة أهداف منحت أصحاب الأرض انتصارهم الأول في البطولة.

وكان نيوم يتطلع إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، بعد فوزه العريض على شعب حضرموت اليمني برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية، إلا أن الفريق العماني نجح في قلب تأخره وتحقيق انتصار أعاد به حظوظه في المنافسة.

وبدأ نيوم المواجهة بصورة إيجابية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق اليوناني جورجيوس ماسوراس في الدقيقة الخامسة عشرة، ليضع الفريق السعودي في المقدمة ويمنحه أفضلية مبكرة.

لكن الشباب العماني تمكَّن من العودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أدرك ديبين دويسبرج التعادل في الدقيقة 42، لتتغير ملامح المواجهة قبل الدخول إلى غرف الملابس.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض انتفاضتهم، ونجح المعتصم المقبالي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55، قبل أن يعود دويسبرج ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 60، ليحسم الشباب المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم ينجح نيوم في استعادة توازنه بعد تلقيه هدفين خلال خمس دقائق، ليخرج من المباراة دون نقاط، بعدما كان قد افتتح مشواره الخليجي بانتصار كبير عزز طموحاته في المنافسة على صدارة المجموعة.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد نيوم عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، فيما حصد الشباب العماني أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الفريق السعودي.

ويتصدر الدحيل القطري ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف، قبل خوض مواجهته في الجولة الثانية.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واصل عجمان الإماراتي بدايته المثالية في البطولة، بعدما تغلب على كاظمة الكويتي بهدفين مقابل هدف، محققاً انتصاره الثاني توالياً.

وافتتح لورينسي التسجيل للفريق الإماراتي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز وليد أزارو التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 36، لينهي عجمان الشوط الأول متقدماً بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، قلص تورليس نويل الفارق لمصلحة كاظمة في الدقيقة 57، إلا أن الفريق الكويتي لم يتمكن من إدراك التعادل، ليخرج بخسارته الثانية في البطولة.

ورفع عجمان رصيده إلى ست نقاط، محافظاً على العلامة الكاملة وصدارة المجموعة الثالثة، فيما بقي كاظمة في المركز الأخير دون نقاط.