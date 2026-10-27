مجدداً... أبها يرفع طلب إقالة مدربه لـ«الرقابة المالية»

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي أبها رفعت مجدداً طلباً إلى لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على الموافقة على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الكرواتي دامير بوريتش، عقب خسارة الفريق أمام الفيصلي، الثلاثاء، بهدف دون رد.

وبحسب المصادر، يأتي التحرك الجديد في إطار حرص إدارة النادي على تصحيح مسار الفريق، وإيجاد حلول فنية تسهم في إيقاف نزيف النقاط، بعدما سعت في وقت سابق إلى تغيير الجهاز الفني، إلا أن طلبها الأول لم يحظَ بالموافقة، قبل أن تعود مجدداً إلى اللجنة عقب الخسارة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن الإدارة لا تزال متمسكة بخيار التغيير الفني، في ظل استمرار النتائج السلبية، وبقاء أبها في المركز الأخير بالدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين، دون تحقيق أي انتصار خلال 10 مباريات.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق عن تلويح مجلس إدارة أبها بالاستقالة الجماعية في حال عدم التجاوب مع طلب تغيير المدرب، بينما برز اسم الجزائري نور الدين بن زكري ضمن الخيارات المطروحة لخلافة بوريتش.

ويأتي تجديد الطلب قبل مواجهة الاتحاد المرتقبة، الجمعة، وسط ترقب لموقف لجنة الرقابة المالية، وما إذا كانت ستمنح إدارة النادي الموافقة على إجراء التغيير الفني، في وقت تزداد فيه الضغوط على الفريق للخروج من دائرة النتائج السلبية.