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مجدداً... أبها يرفع طلب إقالة مدربه لـ«الرقابة المالية»

الكرواتي دامير بوريتش (تصوير: عدنان مهدلي)
الكرواتي دامير بوريتش (تصوير: عدنان مهدلي)
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مجدداً... أبها يرفع طلب إقالة مدربه لـ«الرقابة المالية»

الكرواتي دامير بوريتش (تصوير: عدنان مهدلي)
الكرواتي دامير بوريتش (تصوير: عدنان مهدلي)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي أبها رفعت مجدداً طلباً إلى لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على الموافقة على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الكرواتي دامير بوريتش، عقب خسارة الفريق أمام الفيصلي، الثلاثاء، بهدف دون رد.

وبحسب المصادر، يأتي التحرك الجديد في إطار حرص إدارة النادي على تصحيح مسار الفريق، وإيجاد حلول فنية تسهم في إيقاف نزيف النقاط، بعدما سعت في وقت سابق إلى تغيير الجهاز الفني، إلا أن طلبها الأول لم يحظَ بالموافقة، قبل أن تعود مجدداً إلى اللجنة عقب الخسارة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن الإدارة لا تزال متمسكة بخيار التغيير الفني، في ظل استمرار النتائج السلبية، وبقاء أبها في المركز الأخير بالدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين، دون تحقيق أي انتصار خلال 10 مباريات.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق عن تلويح مجلس إدارة أبها بالاستقالة الجماعية في حال عدم التجاوب مع طلب تغيير المدرب، بينما برز اسم الجزائري نور الدين بن زكري ضمن الخيارات المطروحة لخلافة بوريتش.

ويأتي تجديد الطلب قبل مواجهة الاتحاد المرتقبة، الجمعة، وسط ترقب لموقف لجنة الرقابة المالية، وما إذا كانت ستمنح إدارة النادي الموافقة على إجراء التغيير الفني، في وقت تزداد فيه الضغوط على الفريق للخروج من دائرة النتائج السلبية.

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إصابة فقير... تزيد معاناة «أبها» قبل مواجهة «الاتحاد»

الفرنسي نبيل فقير (نادي أبها)
الفرنسي نبيل فقير (نادي أبها)
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إصابة فقير... تزيد معاناة «أبها» قبل مواجهة «الاتحاد»

الفرنسي نبيل فقير (نادي أبها)
الفرنسي نبيل فقير (نادي أبها)

ازدادت التحديات التي تواجه الكرواتي دامير بوريتش، مدرب «أبها»، قبل مواجهة «الاتحاد» المرتقبة الجمعة المقبل، بعدما غادر الفرنسي نبيل فقير مواجهة فريقه أمام «الفيصلي»، الثلاثاء، متأثراً بإصابة، وسط ترقب للتقرير الطبي الذي سيحدد طبيعتها ومدى تأثيرها على جاهزيته للمباراة المقبلة.

ورغم خروج فقير مصاباً، فإن مشاركته أمام «الاتحاد» تبقى احتمالاً قائماً، بانتظار ما ستسفر عنه الفحوص الطبية وتقييم الجهاز الطبي، الذي سيحدد مدى قدرته على العودة والمشاركة، في ظل ضيق الفترة الفاصلة بين المواجهتين.

وكان بوريتش قد أشار، خلال المؤتمر الصحافي عقب مواجهة «الفيصلي»، إلى معاناة فريقه من الإصابات، متطرقاً إلى حالة المُدافع السنغالي عبدو ديالو، ومؤكداً أن ضغط المباريات يمثل تحدياً تواجهه جميع الفِرق.

وسبق أن عانى ديالو إصابة في الظهر، وخضع على أثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي، في حين لم يتضح موقفه النهائي من مواجهة «الاتحاد».

في السياق نفسه، يفتقد «أبها» خدمات مُهاجمه البلجيكي ميتشي باتشواي، الذي تعرّض لإصابة خلال مواجهة «نيوم».

تأتي هذه التطورات في توقيت صعب للفريق، الذي خاض مواجهتيْ «نيوم» و«الفيصلي» خلال 4 أيام، قبل استضافة «الاتحاد»، وسط تحديات بدنية وفنية متزايدة، بينما يبحث «أبها» عن انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

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قائد أبها: ماذا يمكن أن نقدم أكثر للحصول على النقاط الثلاث؟!

عبد الله الفهد قائد فريق أبها (تصوير: عدنان مهدلي)
عبد الله الفهد قائد فريق أبها (تصوير: عدنان مهدلي)
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قائد أبها: ماذا يمكن أن نقدم أكثر للحصول على النقاط الثلاث؟!

عبد الله الفهد قائد فريق أبها (تصوير: عدنان مهدلي)
عبد الله الفهد قائد فريق أبها (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى عبد الله الفهد، قائد فريق أبها، حزنه عقب الخسارة أمام الفيصلي في المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فريقه قدم مباراة كبيرة وصنع عدداً كبيراً من الفرص المحققة للتسجيل، لكنه افتقد التوفيق الذي كان كفيلاً بمنحه النقاط الثلاث.

وقال الفهد، في تصريحات لقنوات «ثمانية»، الناقل الرسمي للدوري: «ألف مبروك لأشقائنا في نادي الفيصلي، وهارد لك لنا. نتيجة اليوم تحزن أي شخص شاهد المباراة، ولا أعرف ماذا يمكن أن نقدم أكثر من ذلك للحصول على النقاط الثلاث. قدمنا كل شيء، وصنعنا فرصاً كثيرة، وأعتقد أنها من أكثر المباريات التي شهدت فرصاً محققة للتسجيل لنا».

وأضاف: «الشوط الأول كان لنا بالكامل، وكان بإمكاننا التقدم بهدفين أو ثلاثة، وكنا في أمسّ الحاجة إلى النقاط الثلاث. وما يزيد من صعوبة النتيجة أن هدف الفيصلي جاء من تسديدة خارج منطقة الجزاء. الحمد لله على كل حال، لكنني لا أعرف ماذا أقول، فقد أتيحت لنا أكثر من تسع فرص محققة للتسجيل، وكانت تحتاج فقط إلى لمسة أخيرة».

وشدد قائد أبها على أن فريقه قدم أداءً كبيراً طوال المباراة، معتبراً أن غياب التوفيق حرمه من ترجمة أفضليته إلى نتيجة إيجابية، قبل أن يتطرق إلى الصعوبات التي واجهت الفريق في الاستعداد للمنافسات واستعادة نسق المباريات.

وأوضح: «قدمنا مباراة كبيرة اليوم، وكان ينقصنا عامل التوفيق. نحن نعاني من مشكلة كبيرة جداً في استعادة رتم الدوري منذ العودة من فترة التوقف؛ فلا نحن قادرون على التدرب بالشكل المطلوب، ولا على خوض المباريات، في الوقت الذي سبقتنا فيه الفرق الأخرى في نسق المنافسة».

واختتم الفهد حديثه بالتأكيد على رضاه عما قدمه زملاؤه اللاعبون، قائلاً إن الفريق كان الأفضل على مدار 90 دقيقة، وصنع الفرص ووصل إلى مرمى المنافس، مضيفاً: «لا أستطيع أن ألوم زملائي اللاعبين أكثر من ذلك».

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دوري أبطال الخليج: نيوم يسقط أمام الشباب العماني بثلاثية

لم يحافظ نيوم على تقدمه بهدف ليخسر بثلاثية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
لم يحافظ نيوم على تقدمه بهدف ليخسر بثلاثية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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دوري أبطال الخليج: نيوم يسقط أمام الشباب العماني بثلاثية

لم يحافظ نيوم على تقدمه بهدف ليخسر بثلاثية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
لم يحافظ نيوم على تقدمه بهدف ليخسر بثلاثية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

فرّط نيوم السعودي في تقدمه المبكر أمام مضيفه الشباب العماني، ليتلقى خسارته الأولى في دوري أبطال الخليج للأندية بنتيجة 1-3، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بعدما عجز عن المحافظة على أفضليته في الشوط الأول، واستقبل ثلاثة أهداف منحت أصحاب الأرض انتصارهم الأول في البطولة.

وكان نيوم يتطلع إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، بعد فوزه العريض على شعب حضرموت اليمني برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية، إلا أن الفريق العماني نجح في قلب تأخره وتحقيق انتصار أعاد به حظوظه في المنافسة.

وبدأ نيوم المواجهة بصورة إيجابية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق اليوناني جورجيوس ماسوراس في الدقيقة الخامسة عشرة، ليضع الفريق السعودي في المقدمة ويمنحه أفضلية مبكرة.

لكن الشباب العماني تمكَّن من العودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أدرك ديبين دويسبرج التعادل في الدقيقة 42، لتتغير ملامح المواجهة قبل الدخول إلى غرف الملابس.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض انتفاضتهم، ونجح المعتصم المقبالي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55، قبل أن يعود دويسبرج ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 60، ليحسم الشباب المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم ينجح نيوم في استعادة توازنه بعد تلقيه هدفين خلال خمس دقائق، ليخرج من المباراة دون نقاط، بعدما كان قد افتتح مشواره الخليجي بانتصار كبير عزز طموحاته في المنافسة على صدارة المجموعة.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد نيوم عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، فيما حصد الشباب العماني أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الفريق السعودي.

ويتصدر الدحيل القطري ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف، قبل خوض مواجهته في الجولة الثانية.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واصل عجمان الإماراتي بدايته المثالية في البطولة، بعدما تغلب على كاظمة الكويتي بهدفين مقابل هدف، محققاً انتصاره الثاني توالياً.

وافتتح لورينسي التسجيل للفريق الإماراتي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز وليد أزارو التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 36، لينهي عجمان الشوط الأول متقدماً بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، قلص تورليس نويل الفارق لمصلحة كاظمة في الدقيقة 57، إلا أن الفريق الكويتي لم يتمكن من إدراك التعادل، ليخرج بخسارته الثانية في البطولة.

ورفع عجمان رصيده إلى ست نقاط، محافظاً على العلامة الكاملة وصدارة المجموعة الثالثة، فيما بقي كاظمة في المركز الأخير دون نقاط.

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