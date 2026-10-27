مدرب أبها: لا أحد يستطيع لوم اللاعبين!

أبدى الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، إحباطه عقب مواجهة الفيصلي، مشيراً إلى أن فريقه صنع العديد من الفرص دون أن يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، رغم المحاولات المتكررة طوال المباراة.

وقال مدرب أبها في مستهل المؤتمر الصحافي: «لا أستطيع الحديث كثيراً، لقد شاهدتم المباراة، حاولنا كثيراً وخلقنا فرصاً عديدة، لكننا لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف، ولم نجد الحلول».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول أسباب عدم ظهور حماس لاعبي أبها وعزيمتهم إلا بعد استقبال الهدف الأول، قال: «في الشوط الأول خلقنا فرصاً كثيرة جداً، ولو نجحنا في تسجيل هدف لتغيّر مسار المباراة».

وأضاف: «بعد هذه المباراة لا يستطيع أحد لوم اللاعبين، فقد قدموا مستوى جيداً وبذلوا ما لديهم داخل الملعب».

وعن المواجهة المقبلة أمام الاتحاد، أوضح: «الاتحاد فريق جيد، ولدينا إصابات، من بينها نبيل فقير وعبدو ديالو، وهذه مشكلة تعاني منها جميع الفرق بسبب ضغط المباريات وتقارب مواعيدها».