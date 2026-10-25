الهلال يصل إلى الدوحة تأهباً لمواجهة الشمال القطري

وصلت بعثة فريق الهلال إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن قضت يوماً إضافياً واحداً في مدينة الدمام، عقب مواجهة الفريق أمام القادسية يوم الجمعة.

وسيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم (الأحد) في الدوحة، استعداداً لمواجهة الشمال القطري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيعقد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق وأحد اللاعبين مؤتمراً صحافياً في ملعب «البيت» في تمام الساعة 7:15 من مساء يوم غد الاثنين؛ للحديث عن اللقاء، على أن يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة عند الساعة الثامنة مساء اليوم ذاته.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في دور المجموعات لغرب آسيا برصيد 6 نقاط، بفارق النقاط عن العين الإماراتي والاستقلال الإيراني.