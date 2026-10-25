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بوسيتش: مواجهة الغرافة لن تكون سهلة على الإطلاق

إيبانيز قال إن هدف الأهلي دائماً منصات التتويج و«نسعى للَّقب الثالث توالياً»

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
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بوسيتش: مواجهة الغرافة لن تكون سهلة على الإطلاق

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)

أكد الكرواتي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، تطلُّع فريقه إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، عندما يواجه الغرافة القطري، مشدداً على أن المباريات القارية تحمل تحديات خاصة؛ خصوصاً عندما تُقام أمام الجماهير الأهلاوية.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «كل مباراة قارية مميزة وتحمل في طياتها كثيراً من التفاصيل، والمباريات التي نخوضها على أرضنا تمنحنا حافزاً كبيراً لوجود جماهيرنا، ونتطلع إلى الانتصار، ولكننا نعلم أنها لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن كيفية التعامل مع المنافس وتحليله في ظل ضغط المباريات المتواصل، أوضح مدرب الأهلي أن كل مواجهة رسمية تمثل فرصة للفريق لتقديم مستويات مميزة، مضيفاً: «كعادة كل مباراة رسمية، هي فرصة للبروز كفريق وتقديم الأداء العالي. وكما ترون، نقدم سلسلة من النتائج الإيجابية ونتطلع إلى إكمالها غداً».

وأضاف: «تحليلنا لا يقتصر على مشاهدة مقاطع الفيديو؛ بل يعتمد أيضاً على تطورنا المستمر كمجموعة، ونحن نرى نتائج ذلك يومياً، ونتطلع إلى استمرار سلسلة النتائج الإيجابية».

من جانبه، شدد البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، على أهمية تحقيق الفوز وتقديم مستوى فني يليق بطموحات الفريق، مؤكداً أن التحضيرات للمواجهة بدأت بدراسة المنافس والاستعداد لمجريات اللقاء.

وقال إيبانيز: «بدأنا تحضيراتنا من خلال معرفة الفريق المقابل، ونتطلع إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بمستوى عالٍ»، معرباً عن أمله في حضور جماهيري كبير، ومؤكداً أن جماهير الأهلي تمثل اللاعب رقم 12، وتقف دائماً إلى جانب الفريق.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن طموح الأهلي في تحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي، قال إيبانيز: «عندما نلعب في مثل هذه البطولات، يكون هدفنا تحقيقها، كما هي الحال في جميع البطولات التي نشارك فيها. ولكننا نعلم أنها بطولة صعبة، وتتطلب منا التضحية في كل مباراة، وتقديم أداء عالٍ وبذل جهد كبير، وإن شاء الله نحققها».

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أبو الشامات: سنعوض جماهيرنا أمام السد القطري

محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
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أبو الشامات: سنعوض جماهيرنا أمام السد القطري

محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)

أكد محمد أبو الشامات، لاعب القادسية، سعي الفريق لإسعاد جماهير «ناديه» وتعويضهم عن الخسارة الأخيرة أمام الهلال، وذلك خلال التحضير لمواجهة السد القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال أبو الشامات خلال المؤتمر الصحافي قبل لقاء السد: «مستعدون لمباراة الغد ونطمح لتعويض جماهيرنا عن الخسارة الأخيرة.. اللاعبون جاهزون تماماً لخوض التحديات في البطولات الأربع بقيادة مدربنا، وبإذن الله نفرح جماهيرنا غداً».

وأوضح أبو الشامات سر ارتفاع سقف التوقعات وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق: «عطاء اللاعبين في الملعب هو ما رفع طموحات جماهيرنا».

وأتم: «لدينا إيمان كبير ببعضنا البعض وبمستقبل هذا النادي، وسنبذل كل ما لدينا لنكون على قدر هذه التطلعات».

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم دوري النخبة الآسيوي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي لموعد لاحق

الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)
الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)
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الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي لموعد لاحق

الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)
الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، تأجيل مواجهة النصر السعودي والوصل الإماراتي، التي كان مقرراً إقامتها الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ضمن منافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح الاتحاد القاري، في بيان رسمي صادر من مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أن المباراة ستقام في موعد لاحق، على أن يُحدد التاريخ الجديد وتوقيت انطلاق المواجهة ويُعلن عنهما في الوقت المناسب.

وكانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قد قالت إن الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتنسيق مع نادي النصر أكملا جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة والمعتادة لاستقبال بعثة الوصل الإماراتي، ووفرت كافة المتطلبات المتعلقة بوصول الفريق إلى العاصمة الرياض، بما في ذلك التصاريح الرسمية لوصوله والإجراءات التنظيمية واللوجستية، استعداداً للمواجهة المقررة الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل إلى الرياض طاقم التحكيم ومراقب المباراة المكلفون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما لم تصل بعثة الوصل الإماراتي حتى ظهر الأحد.

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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يصل إلى الدوحة تأهباً لمواجهة الشمال القطري

سيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأحد في الدوحة استعداداً لمواجهة الشمال القطري (نادي الهلال)
سيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأحد في الدوحة استعداداً لمواجهة الشمال القطري (نادي الهلال)
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الهلال يصل إلى الدوحة تأهباً لمواجهة الشمال القطري

سيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأحد في الدوحة استعداداً لمواجهة الشمال القطري (نادي الهلال)
سيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأحد في الدوحة استعداداً لمواجهة الشمال القطري (نادي الهلال)

وصلت بعثة فريق الهلال إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن قضت يوماً إضافياً واحداً في مدينة الدمام، عقب مواجهة الفريق أمام القادسية يوم الجمعة.

وسيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم (الأحد) في الدوحة، استعداداً لمواجهة الشمال القطري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيعقد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق وأحد اللاعبين مؤتمراً صحافياً في ملعب «البيت» في تمام الساعة 7:15 من مساء يوم غد الاثنين؛ للحديث عن اللقاء، على أن يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة عند الساعة الثامنة مساء اليوم ذاته.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في دور المجموعات لغرب آسيا برصيد 6 نقاط، بفارق النقاط عن العين الإماراتي والاستقلال الإيراني.

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