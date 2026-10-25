بوسيتش: مواجهة الغرافة لن تكون سهلة على الإطلاق

أكد الكرواتي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، تطلُّع فريقه إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، عندما يواجه الغرافة القطري، مشدداً على أن المباريات القارية تحمل تحديات خاصة؛ خصوصاً عندما تُقام أمام الجماهير الأهلاوية.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «كل مباراة قارية مميزة وتحمل في طياتها كثيراً من التفاصيل، والمباريات التي نخوضها على أرضنا تمنحنا حافزاً كبيراً لوجود جماهيرنا، ونتطلع إلى الانتصار، ولكننا نعلم أنها لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال».

️ | مارينو بوسيتش، مدرب فريق #الأهلي في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الغرافة القطري:- كل مباراة قارية مباراة مميزة، وتحمل في طياتها الكثير من التفاصيل، وكل المباريات التي تكون على أرضنا دائما ما يكون فيها الحافز أكبر كونها أمام جماهيرنا، ونتطلع للانتصار لكننا نعلم بأنها لن تكون... pic.twitter.com/Cspvt02LOf — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 25, 2026

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن كيفية التعامل مع المنافس وتحليله في ظل ضغط المباريات المتواصل، أوضح مدرب الأهلي أن كل مواجهة رسمية تمثل فرصة للفريق لتقديم مستويات مميزة، مضيفاً: «كعادة كل مباراة رسمية، هي فرصة للبروز كفريق وتقديم الأداء العالي. وكما ترون، نقدم سلسلة من النتائج الإيجابية ونتطلع إلى إكمالها غداً».

وأضاف: «تحليلنا لا يقتصر على مشاهدة مقاطع الفيديو؛ بل يعتمد أيضاً على تطورنا المستمر كمجموعة، ونحن نرى نتائج ذلك يومياً، ونتطلع إلى استمرار سلسلة النتائج الإيجابية».

من جانبه، شدد البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، على أهمية تحقيق الفوز وتقديم مستوى فني يليق بطموحات الفريق، مؤكداً أن التحضيرات للمواجهة بدأت بدراسة المنافس والاستعداد لمجريات اللقاء.

وقال إيبانيز: «بدأنا تحضيراتنا من خلال معرفة الفريق المقابل، ونتطلع إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بمستوى عالٍ»، معرباً عن أمله في حضور جماهيري كبير، ومؤكداً أن جماهير الأهلي تمثل اللاعب رقم 12، وتقف دائماً إلى جانب الفريق.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن طموح الأهلي في تحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي، قال إيبانيز: «عندما نلعب في مثل هذه البطولات، يكون هدفنا تحقيقها، كما هي الحال في جميع البطولات التي نشارك فيها. ولكننا نعلم أنها بطولة صعبة، وتتطلب منا التضحية في كل مباراة، وتقديم أداء عالٍ وبذل جهد كبير، وإن شاء الله نحققها».